Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler

    Türkiye'ye koronavirüs bulaştı. Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Koronavirüsten korunmak için maske takmak fayda eder mi? Sağlık Bakanlığı'nın bu sorulara yanıtı haberimizde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,5b
    1
    21
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin’in Wuhan kendinden ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Türkiye’ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Avrupa’dan Türkiye’ye gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini, koronavirüslü hastanın ve ailesinin karantinaya alındığını duyurdu.

    Şimdilik Türkiye’de 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bazı basit önlemler alarak virüsün yayılmasını engelleyebiliriz. Sık sık el yıkamalı ve tokalaşmaktan kaçınmalıyız.

    Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

    • Ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye boyuncu su ve sabunla yıkayın.
    • Tokalaşmaktan ve satılmaktan kaçınılmalı.
    • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

    Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler
    Tam Boyutta Gör

    • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkünse en az 1 m uzakta bulunulmalı).
    • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
    • Aynı tabaktan yemek yemek ve aynı bardaktan içecek içmekten kaçınılmalı.
    • Çiğ veya iyi pişmemiş et ürünlerini tüketmeyin.
    • Evde, iş yerinizde sık kullanılan yerleri temizleyin ve dezenfekte edin.
    • Koronavirüs hayvandan insana bulaşabiliyor. Bu nedenle hayvanlarla temasa dikkat etmeli ve temas sonrasında bol suyla elinizi yıkamalısınız.
    • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
    • Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

    Maske takmak koronavirüsten korur mu?

    Sağlık Bakanlığının konu hakkındaki açıklaması şöyle:

    “Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.”

    Koronavirüs nasıl bulaşır?

    Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

    Koronavirüs hakkında daha fazla bilgi almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberi okuyabilirsiniz. 

    https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/2019_n_CoV/afisler/A-6-BROSUR-BASKI.pdf.pdf



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı
    10 sa.
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    13 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    redoracle (yıldırım coolboy) 1 hf.
    Keşke toplu taşıma kullananlara da tavsiye verselermiş 1 metre mesafe filan nasıl olacak,herkersin ellediği yerlere tutunuyosun,herkesin soluduğunu soluyosun vs.

    Bunları anca evden çıkmayan kişiler tam anlamıyla uygulayabilir,sosyal bir insanın işi zor neyseki dh'lıyız.
    Keşke toplu taşıma kullananlara da tavsiye verselermiş 1 metre mesafe filan nasıl olacak,herkersin ellediği yerlere tutunuyosun,herkesin soluduğunu soluyosun v...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf.
    Dh din düşmanı aşağlık bir kesim her haberde olduğu üzere başları soktukları o delikten çıkarıp nefretlerini kusuyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf.
    Allah islah eylesin islah olmaz ise kahreylesin bu rezilleri
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Valla ben satılmaktan kaçınıyorun sevgili editör ama siz Ekrem71 in kafayla, haberleri okumadan yayınlamaya
    devam ederseniz neler olur bilemem tabi...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sidarist (Sidar Saatçıoğlu) 1 hf. yeni yorumcu
    N95 maske
    N95 maskeleri, doğru şekilde giyilirlerse yeni corona virüsüne karşı koruma sağlayabilir, ancak bu maskelerin uygunluk testinden geçirilmesi gerekir.

    Diğer taraftan yüz ve kemik yapısı farklı olan insanlarda N95 maske bile yeterli olmayabilir. Sakalı olan insanlarda da aynı şekilde koruyucu etkisi düşer. Burada maskenin gözenekleri kadar, maskenin ergonomik olarak yüze oturması da önemlidir.

    N95 maskelerinin zun süre düzgün bir şekilde takılması zordur.

    Bu maskeler, enfeksiyon kapma riski en yüksek olan sağlık çalışanları ve doğrudan corona virüs tanısı konmuş hastaların yakınları için ayrılmalıdır. hekimimyanimda.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sidarist (Sidar Saatçıoğlu) 1 hf. yeni yorumcu
    Dünya sağlık örgütünün el yıkama önerisini aşağıdaki videodan izleyerek öğrenin.
    youtube.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    Amma abarttılar, sırf like izlenme takipçi kasıcaz diye. Trafik kazalarında ayda binlerce kişi ölür her ay kimse emniyet kemeri takmaz ama öldürme ihtimali 80 yaş üstünde binde bir olan bir virüs için stok yapmaya çalışanlar var.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf.
    Allah islah eylesin islah olmaz ise kahreylesin bu rezilleri
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf.
    Dh din düşmanı aşağlık bir kesim her haberde olduğu üzere başları soktukları o delikten çıkarıp nefretlerini kusuyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 1 hf.
    Sağlıkla ilgili ciddi bir haber yapılıyor yorumlarda dua ile alay edilmekte. Sen dua etme arkadaşım.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hakanhan68 1 hf.
    özelllikle 50 yaş üstü tehlikeli büyükleri uyarın kalabalık yerlere gitmesin gereksiz gezmesinler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hakanhan68 1 hf.
    millet kafayı yemiş
    twitter.com/...

    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    redoracle (yıldırım coolboy) 1 hf.
    Keşke toplu taşıma kullananlara da tavsiye verselermiş 1 metre mesafe filan nasıl olacak,herkersin ellediği yerlere tutunuyosun,herkesin soluduğunu soluyosun vs.

    Bunları anca evden çıkmayan kişiler tam anlamıyla uygulayabilir,sosyal bir insanın işi zor neyseki dh'lıyız.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2473 kez okundu.
    7 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, koronavirüs önlemleri ve
    5 etiket daha tedbirleri maske maske takmak fayda eder mi Bilim ve Teknoloji Türkiye Haberleri
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Apple, 2019 yılında giyilebilir cihaz pazarının lideri oldu 1 hf. WPFest 2020, Wordpress meraklılarını bir araya getirdi 1 hf. ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi 1 hf. Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı 1 hf. YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı 1 hf. OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti 1 hf. Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor? 1 hf. 9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi 1 hf. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı 1 hf. Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor 1 hf. Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı 1 hf. E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi) 1 hf. Huawei P40 lansmanı iptal edildi, sadece internet yayını olacak 1 hf. Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu 1 hf. Bu monitör iddialı | 4K, 144Hz ve GSync ile geliyor 1 hf. Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor 1 hf. Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu 1 hf. Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi 1 hf. Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor! 1 hf. Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler Sonraki ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor 1 hf. Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler 1 hf. Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı 1 hf. Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor 1 hf. İlk B550 anakartı görüntülendi 1 hf. Samsung Galaxy M11'in görseli ve detayları ortaya çıktı 1 hf. Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi 1 hf. Intel Xe GPU’su için TSMC’nin 6 nm bantlarını kullanabilir 1 hf. iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey 1 hf. Facebook, çapraz hikaye paylaşımını test ediyor 1 hf. Google Groups sonunda yeni bir tasarıma sahip oluyor 1 hf. Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı 1 hf. Cadillac Lyriq tanıtımı koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi 1 hf. Acer 2 yeni G-SYNC destekli 240 Hz monitörlerini duyurdu 1 hf. Türkiye son 5 yılda silah satışını yüzde 86 arttırdı 1 hf. Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte 1 hf. Core i5-10400 görüntülendi 1 hf. İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı 1 hf. Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye geleceği kesinleşti 1 hf. Big.little formatı masa üstüne geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim