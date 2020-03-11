Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler

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Çin’in Wuhan kendinden ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Türkiye’ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Avrupa’dan Türkiye’ye gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini, koronavirüslü hastanın ve ailesinin karantinaya alındığını duyurdu.

Şimdilik Türkiye’de 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bazı basit önlemler alarak virüsün yayılmasını engelleyebiliriz. Sık sık el yıkamalı ve tokalaşmaktan kaçınmalıyız.

Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

Ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye boyuncu su ve sabunla yıkayın.

Tokalaşmaktan ve satılmaktan kaçınılmalı.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

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Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkünse en az 1 m uzakta bulunulmalı).

bulunulmalı). Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

Aynı tabaktan yemek yemek ve aynı bardaktan içecek içmekten kaçınılmalı.

Çiğ veya iyi pişmemiş et ürünlerini tüketmeyin.

et ürünlerini tüketmeyin. Evde, iş yerinizde sık kullanılan yerleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Koronavirüs hayvandan insana bulaşabiliyor. Bu nedenle hayvanlarla temasa dikkat etmeli ve temas sonrasında bol suyla elinizi yıkamalısınız.

Bu nedenle hayvanlarla temasa dikkat etmeli ve temas sonrasında bol suyla Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı"

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Maske takmak koronavirüsten korur mu?

Sağlık Bakanlığının konu hakkındaki açıklaması şöyle:

“Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.”

Koronavirüs nasıl bulaşır?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

Koronavirüs hakkında daha fazla bilgi almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberi okuyabilirsiniz.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/2019_n_CoV/afisler/A-6-BROSUR-BASKI.pdf.pdf

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