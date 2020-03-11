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    Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir vatandaşımızda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vaka İstanbul'da ortaya çıktı ve hasta Avrupa'dan virüsü kaptı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı
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    Çin’de başlayan ve 3 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını uzun bir süredir ülkemizin sınırlarına yayılmaktaydı. Ne yazık ki biraz önce bizzat Sağlık Bakanı tarafından kötü haber verildi.

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    Türkiye'de ilk vaka

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir vatandaşımızda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koca her türlü tedbirin alındığını ve bir veya birkaç vakanın salgın olarak adlandırılmamasını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı"

    Gelen bilgilere göre hasta bir erkek ve İstanbul'da yaşıyor. Avrupa ziyareti esnasında virüsü kaptığı ve ülkemize getirdiği ifade ediliyor. Koca vatandaşların temizliğe dikkat etmelerini ve rahat olmalarını istedi. 

    Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.



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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 hf. en beğenilen
    -Elimizi yıkıyoruz.

    -Tokalaşmıyoruz.

    -Yurtdışına çıkmıyoruz.

    -Kolonya kullanıyoruz.

    -Hijyen kurallarına özen gösteriyoruz.

    -Bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecekleri tüketiyoruz.



    Tedbiri alıyoruz, takdir zaten Allah’tan.. Panik yapacak bir şey yok..
    -Elimizi yıkıyoruz. -Tokalaşmıyoruz. -Yurtdışına çıkmıyoruz. -Kolonya kullanıyoruz. -Hijyen kurallarına özen gösteriyoruz.
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    1 Yanıt Yanıtla +247
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    Gehinnomm (Semih Erkılıç) 1 hf.
    İmf fonu duyurulduktan sonra ilk vaka ortaya çıktı Allah Allah olacak işte değil nasıl oldu acaba.
    9 Yanıt Yanıtla +153
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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 1 hf. Gehinnomm
    Dünya bankası o açıklamayı yapalı bir hafta oluyor. BBC den açıp okuyun, gerçi bunu Tweet atan milletvekili nin bile haberi yok
    Yanıtla +23
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    landroam25 1 hf. Gehinnomm
    Bu kadar muhalefet sizi hasta eder, o kadar da değil.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    Ömerayhan 1 hf. Gehinnomm
    Şu çukur kafayla iki yakanız bir araya gelmeyecek. Imf fonu duyuralı 6-7 gün oldu. İğrençsiniz gerçekten. Hakkına girdiğiniz bakanın diğer sağlık bakanlığı yetkililerinin çalışanlarının hakları burnunuzdan fitil fitil gelir umarım.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf.
    hangi sehirde oldugunu ogrenmek isteyenler tam olarak ne yapacak biri bana aciklayabilir mi? onceden umursamadiginiz kurallari mi uygulamaya baslayacaksiniz? yoksa o sehri yakmak icin referandum mu talep edeceksiniz?



    kurallar basit. hayvan degilseniz uygularsiniz zaten. virus de olayi ciddiye almayan dingilin teki yuzunden geldi yuksek ihtimal.



    bugun bakan atiyorum manisa deseydi yarindan itibaren profilinde province izmir yazan herkesi kimlik kontroluyle sira dayagina cekerdiniz. ayriyeten o sehirde olusacak kargasa sebebiyle yasanmasi muhtemel olumleri tahmin bile edemiyorum. virusun sehri yok ulkemize geldiyse yayilmamasi icin gereken sorumlulugun hepimizde oldugunun farkinda olmamiz gerek.



    su an oh bizim sehirde yokmus deseniz bile moku yedik, onlemleri almak zorundayiz. beyninizi de kiraya vermeyin is sebebiyle bile olsa yurtdisi yapmayin.
    hangi sehirde oldugunu ogrenmek isteyenler tam olarak ne yapacak biri bana aciklayabilir mi? onceden umursamadiginiz kurallari mi uygulamaya baslayacaksiniz? yo...
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    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Dışarı çıkarken lazım olur diye küçük kolonya aldım. Dikkat etmemiz lazım
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    KNTLG (KAAN ) 1 hf. fikret3968
    Adam o kadar sakin ki insanı rahatlatıyor.

    Ama kime inanacağımızı bilemiyoruz. Bir kesim tehlikeli diyor. Diğer taraf abartmayın diyor. Hakkımızda hayırlısı olsun
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    onatba (onat coşkun) 1 hf. gorkemnalbant
    Gemide hasta veya virus yoksa gemi karadan daha guvenli.

    Hasta biri olursa japonyadaki gibi aninda karantinaya alinir...
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    gorkemnalbant (görkem nalbant) 1 hf.


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    Anlık kuşadası.Hergün neredeyse geni geliyor.Her yer turist.Nasıl önleyecekler bu işi?
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    mr. solucan (faruk tuna) 1 hf.
    2 vatandaş olmuş pozitif çıkanlar sanırım.
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    polat.abdulkadir (Abdulkadir Polat) 1 hf.
    60 yaş üzeriyseniz veya kronik solunum yolu hastalığınız (KOAH, astım gibi), hipertansiyon gibi kalp hastalığınız veya diyabet gibi ek hastalıklarınız varsa kalabalık şehirlerden daha sakin şehirlere geçici olarak yerleşmek koruyucu olacaktır. En azından kalabalık ortamlarda bulunmamak en iyisi. Çünkü istatistiklere göre yeni corona virüs hastalığı yaşlı ve ek hastalığı olanlarda gençlere nazaran daha öldürücü.



    Eğer yüksek ateşiniz varsa uçağa binmeyin. Seyahat sonrası Koronavirüs belirtileri farkederseniz mutlaka doktorunuza bildirin. Eğer yüksek ateşiniz ve öksürüğünüz varsa şehirler arası seyehat yapmayın. Özellikle şehirler arası otobüsleri kullanmayın. Otobüs terminallerine gitmeyin. Otobüs terminalinde corona virüs yayılması ülkemizin tamamını etkileyebilir!



    Kaynak: hekimimyanimda.com/...



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    messi de messi (Messi Del pierro) 1 hf.
    Corona morona değil de kuraklıktan korkuyorum
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    pelstina 1 hf.
    Konudaki pek çok kişi hiç araştırma yapmadan paçaları tutuşmuş şekilde.

    Oysa bu virüs Türk insanı için ciddi bir risk oluşturmuyor. An itibariyle virüse yakalanan iki kişi var ve büyük ihtimalle bunlar iyileşecek. Her virüse yakalanan ölmüyor. Ölüm oranı sadece yüzde 4. Yani her yüz hastadan sadece 4ü ölüyor.

    Uzmanlar bu virüsün farklı genetik yapıya sahip toplumlarda farklı etik gösterdiğini söylüyor.

    Sen fıstık yersin hastanelik olursun, başkası hergün ayıla bayıla yer hiç bişeycik olmaz, bunun gibi düşünün.

    Virüsün ülkemizde bu kadar geç ortaya çıkması da bu yüzden. Ama milletçe çok panik bi milletiz, kolonyaya yüklenmek nedir?
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