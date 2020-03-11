Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı

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Çin’de başlayan ve 3 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını uzun bir süredir ülkemizin sınırlarına yayılmaktaydı. Ne yazık ki biraz önce bizzat Sağlık Bakanı tarafından kötü haber verildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir vatandaşımızda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koca her türlü tedbirin alındığını ve bir veya birkaç vakanın salgın olarak adlandırılmamasını belirtti.

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Gelen bilgilere göre hasta bir erkek ve İstanbul'da yaşıyor. Avrupa ziyareti esnasında virüsü kaptığı ve ülkemize getirdiği ifade ediliyor. Koca vatandaşların temizliğe dikkat etmelerini ve rahat olmalarını istedi.

Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.

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