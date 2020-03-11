Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı

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Çin’de başlayan ve 3 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını uzun bir süredir ülkemizin sınırlarına yayılmaktaydı. Ne yazık ki biraz önce bizzat Sağlık Bakanı tarafından kötü haber verildi.İlginizi Çekebilir Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi
Türkiye'de ilk vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir vatandaşımızda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koca her türlü tedbirin alındığını ve bir veya birkaç vakanın salgın olarak adlandırılmamasını belirtti.
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Gelen bilgilere göre hasta bir erkek ve İstanbul'da yaşıyor. Avrupa ziyareti esnasında virüsü kaptığı ve ülkemize getirdiği ifade ediliyor. Koca vatandaşların temizliğe dikkat etmelerini ve rahat olmalarını istedi.
Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
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-Tokalaşmıyoruz.
-Yurtdışına çıkmıyoruz.
-Kolonya kullanıyoruz.
-Hijyen kurallarına özen gösteriyoruz.
-Bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecekleri tüketiyoruz.
Tedbiri alıyoruz, takdir zaten Allah’tan.. Panik yapacak bir şey yok..
kurallar basit. hayvan degilseniz uygularsiniz zaten. virus de olayi ciddiye almayan dingilin teki yuzunden geldi yuksek ihtimal.
bugun bakan atiyorum manisa deseydi yarindan itibaren profilinde province izmir yazan herkesi kimlik kontroluyle sira dayagina cekerdiniz. ayriyeten o sehirde olusacak kargasa sebebiyle yasanmasi muhtemel olumleri tahmin bile edemiyorum. virusun sehri yok ulkemize geldiyse yayilmamasi icin gereken sorumlulugun hepimizde oldugunun farkinda olmamiz gerek.
su an oh bizim sehirde yokmus deseniz bile moku yedik, onlemleri almak zorundayiz. beyninizi de kiraya vermeyin is sebebiyle bile olsa yurtdisi yapmayin.