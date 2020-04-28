Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli numune alma kabini üretildi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, yeterli sayıda tıbbi ekipmana sahip olmanın ve bunları yerli olarak üretmenin önemi daha net anlaşıldı. Bu kapsamda çalışmalar hızla devam ederken, Ankara’da yerli numune alma kabini tasarlandı.

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Koronavirüsün tanı ve teşhis aşamalarında, sağlık görevlilerinin şüpheli vakalarla temasını önlemek ve koruyucu bir alan oluşturmak için kullanılan numune alma kabini, Ankara Sanayi Odası 1. Organiza Sanayi Bölgesi’nde üretildi ve Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.,

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Üretilen kabin, koronavirüsle mücadelede hastalara tanı konulabilmesi için burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle numune alan sağlık çalışanlarının kişiyle temasını önlüyor. İki bölümden oluşan numune alma kabininde bir bölmede numune alınacak kişi yer alırken, diğer bölümde ise sağlık çalışanı bulunuyor. Numune verilecek kısmın negatif basınçlı ve hepa filtreli olarak tasarlandığı kabin ayrıca çadırla çevrelenerek dış ortamla izolasyonu sağlıyor.

Numune alınan ve verilen kısımda yer alan pleksi cam arasındaki bağlantı yaklaşık 70 cm uzunluğundaki eldivenler ile sağlanırken şüphelide hızlı tanı kiti uygulanmak istenirse kan alınmasını kolaylaştırmak için parmak koyma yerleri de bulunuyor. Numune alma kabini sayesinde sağlık personelinin hastayla olan teması sıfıra indirilirken, özel çadırı ile hastane içine girmeden numune alınmasına imkan sağlıyor ve diğer vatandaşlara koronavirüs bulaştırılmasının önüne geçiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kovid-19-ile-mucadele-icin-yuzde-yuz-yerli-numune-alma-kabini-uretildi/1821051

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