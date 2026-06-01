Mitsubishi Pajero geri dönüyor: İşte yeni nesilden ilk bilgiler

Mitsubishi, 2021 yılında üretimi sona eren ikonik Pajero modelini resmen geri getiriyor. Japon üretici, bu sonbaharda tanıtılacak tamamen yeni nesil Pajero'nun gerçek bir arazi aracı olacağını açıkladı.

Merdiven tipi şasiyle arazi DNA'sı sürecek

Tam Boyutta Gör Yeni Pajero, Mitsubishi'nin pickup modeli Triton'un merdiven tipi şasi platformu üzerine geliştiriliyor. Ancak şirket, yeni SUV'un yalnızca bir L200/Triton türevi olmayacağını özellikle vurguluyor. Mitsubishi'ye göre model, markanın yeni amiral gemisi olacak ve arazi performansını artırmak amacıyla özel olarak geliştirilen süspansiyon sistemlerine sahip olacak.

Bununla birlikte yeni Pajero'nun iç mekânı da L200/Triton'dan farklı tasarlanacak. Mitsubishi, modelin kendine özgü bir kabinle geleceğini ve konfor seviyesinin pickup kardeşine kıyasla daha yüksek olacağını belirtiyor.

Şimdilik teknik detaylar oldukça sınırlı olsa da yeni Pajero'nun standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacağı kesinleşmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Mitsubishi'nin açıkladığı ürün planlaması, Pajero'nun yalnızca tek bir model olarak geri dönmeyeceğini de ortaya koyuyor. Şirket, Pajero adını bir modelden ziyade bir ürün ailesi olarak konumlandırmayı planlıyor. Paylaşılan yol haritasına göre en az iki yeni Pajero türevi daha geliştirme aşamasında bulunuyor.

Bu strateji, Toyota'nın Land Cruiser ailesini genişletme yaklaşımını hatırlatıyor. Tıpkı Land Cruiser'ın zaman içinde farklı versiyonlardan oluşan bir ürün gamına dönüşmesi gibi Pajero da gelecekte birden fazla varyantla satışa sunulabilir.

Yeni modellerden birinin geçmişte önemli satış başarıları elde eden Pajero Sport'un halefi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Pajero Sport'un üretimi 2025 yılında sona ermişti.

Pajero'nun dönüşü, Mitsubishi'nin önümüzdeki yıllara yönelik büyük ürün hamlesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, Mart 2032'ye kadar toplam 13 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Mitsubishi açısından Pajero ismi büyük önem taşıyor. Dört nesil boyunca 170'den fazla ülke ve bölgede satışa sunulan model, bugüne kadar 3,25 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Bu nedenle yeni Pajero'nun dönüşü yalnızca yeni bir model lansmanı değil, aynı zamanda markanın en güçlü miraslarından birinin yeniden canlandırılması anlamına geliyor.

Yeni Mitsubishi Pajero'nun dünya prömiyerinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi, satışlarının ise 2027 yılında başlaması bekleniyor.

