Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mitsubishi Pajero geri dönüyor: İşte yeni nesilden ilk bilgiler

    Mitsubishi, yıllar sonra efsane Pajero ismini geri getiriyor. Yeni nesil arazi aracı; merdiven tipi şasi yapısı, dört tekerlekten çekiş sistemi ve yeni SUV ailesiyle dikkat çekiyor.

    Mitsubishi, 2021 yılında üretimi sona eren ikonik Pajero modelini resmen geri getiriyor. Japon üretici, bu sonbaharda tanıtılacak tamamen yeni nesil Pajero'nun gerçek bir arazi aracı olacağını açıkladı.

    Merdiven tipi şasiyle arazi DNA'sı sürecek

    Toyota Land Cruiser'a yeni rakip: Mitsubishi Pajero dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Yeni Pajero, Mitsubishi'nin pickup modeli Triton'un merdiven tipi şasi platformu üzerine geliştiriliyor. Ancak şirket, yeni SUV'un yalnızca bir L200/Triton türevi olmayacağını özellikle vurguluyor. Mitsubishi'ye göre model, markanın yeni amiral gemisi olacak ve arazi performansını artırmak amacıyla özel olarak geliştirilen süspansiyon sistemlerine sahip olacak.

    Bununla birlikte yeni Pajero'nun iç mekânı da L200/Triton'dan farklı tasarlanacak. Mitsubishi, modelin kendine özgü bir kabinle geleceğini ve konfor seviyesinin pickup kardeşine kıyasla daha yüksek olacağını belirtiyor.

    Şimdilik teknik detaylar oldukça sınırlı olsa da yeni Pajero'nun standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacağı kesinleşmiş durumda.

    Toyota Land Cruiser'a yeni rakip: Mitsubishi Pajero dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi'nin açıkladığı ürün planlaması, Pajero'nun yalnızca tek bir model olarak geri dönmeyeceğini de ortaya koyuyor. Şirket, Pajero adını bir modelden ziyade bir ürün ailesi olarak konumlandırmayı planlıyor. Paylaşılan yol haritasına göre en az iki yeni Pajero türevi daha geliştirme aşamasında bulunuyor.

    Bu strateji, Toyota'nın Land Cruiser ailesini genişletme yaklaşımını hatırlatıyor. Tıpkı Land Cruiser'ın zaman içinde farklı versiyonlardan oluşan bir ürün gamına dönüşmesi gibi Pajero da gelecekte birden fazla varyantla satışa sunulabilir.

    Yeni modellerden birinin geçmişte önemli satış başarıları elde eden Pajero Sport'un halefi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Pajero Sport'un üretimi 2025 yılında sona ermişti.

    Pajero'nun dönüşü, Mitsubishi'nin önümüzdeki yıllara yönelik büyük ürün hamlesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, Mart 2032'ye kadar toplam 13 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Toyota Land Cruiser'a yeni rakip: Mitsubishi Pajero dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi açısından Pajero ismi büyük önem taşıyor. Dört nesil boyunca 170'den fazla ülke ve bölgede satışa sunulan model, bugüne kadar 3,25 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Bu nedenle yeni Pajero'nun dönüşü yalnızca yeni bir model lansmanı değil, aynı zamanda markanın en güçlü miraslarından birinin yeniden canlandırılması anlamına geliyor.

    Yeni Mitsubishi Pajero'nun dünya prömiyerinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi, satışlarının ise 2027 yılında başlaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    msü sahil güvenlik deveye sormuşlar boynun neden eğri sarıyere nasıl gidilir true detective izlenir mi pasta cila güneş yanığını geçirir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum