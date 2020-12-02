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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor?

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr. Kayıpmaz, koronavirüs hastalığını atlatanlar 3 ay boyunca virüse karşı dayanıklılığa sahip olduğunu ifade etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor?
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    Ülkemizde koronavirüs vaka sayısında son haftalarda ciddi bir artış yaşandı. Günlük olarak yaklaşık 30 bin yeni vaka tespit ediliyor. Koronavirüse yakalanıp hastalığı başarılı bir şekilde atlatan kişiler, koronavirüse karşı kısa bir süre bağışıklık kazanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, bu kişilerin ne kadar süreliğine bağışıklık kazandığını açıkladı.

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    Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsü atlatan kişilerin 3 ay boyunca koronavirüse karşı dayanıklılığa sahip olduğunu, yani ilk 3 ay içinde yeniden koronavirüse yakalanma riskinin çok düşük olduğunu açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

    Doç. Dr. Kayıpmaz, "Burada tabii ki kişisel farklılıklar önemli. Kişilerin geliştirmiş olduğu antikor cevabı ve bunun süresi önemli. Şu an için 3 ay ila 6 ay arasında; geçirdikten sonra antikorların koruyucu olduklarını dair çalışmalar var. Covid-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama bu, 'Covid-19’u geçirdiniz ve siz artık rahatça gezebilirsiniz' anlamına gelmiyor. Eğer siz yine her zaman söylediğimiz o kurallara riayet ederseniz yeniden bir virüsle karşılaşma olasılığınızı en aza indirirsiniz. Doğal olarak 2’nci kez karşılaşsanız dahi düşük miktarlı bir virüsle; vücudunuzda antikorlar virüsle mücadele edecek şekilde hazır bir halde durur. Ama 3 ay geçtikten sonra vücudunuzda yeterli bir antikor oluşmamışsa yeniden hastalığa yakalanabilirsiniz, eğer tedbirsiniz davranırsanız. Hatta bu sürenin bazı çalışmalarda 45 güne kadar inebildiği düşünülüyor. Ama şuanda esas olarak uluslararası kuruluşlar da biz de 3 aylık süreyi esas alıyoruz. Yani Covid-19’u geçirdikten sonra teorik olarak 3 ay kadar süreyle bağışıklık sisteminin aktif bir şekilde devam ettiğini ön görüyoruz" dedi.

    Doç. Dr. Kayıpmaz, virüsü atlatan kişilerin ‘Ben bu hastalığı geçirdim artık güvencedeyim’ diye düşünmemesi gerektiğini; maske, mesafe, temizlik ve kabalık ortamlardan kaçınmaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-haberleri-koronavirus-geciren-kisi-hastaliktan-kac-ay-korunuyor-bilim-kurulu-uyesi-acikladi-2888091 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gowlet 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Biz ailecek geçirdik ailenin bir ferdi sağlık çalışanı olduğu için. Tam 6 ay geçtikten sonra sağlıkçı olan fert tekrar yakalandı. Neyse ki bu sefer erken farkettiğimiz için kendimizi iyi izole ettik ve biz yakalanmadık kendisi de 2. Kez atlattı çok şükür. Bunu söylemek dile kolay ama yaşayanların çoğusu bilir zor bir hastalık olduğunu. Ben hayatımda ne sigara ne de alkol kullanmamış biri olarak nefes darlığının zorluğunu anlatamam..
    Biz ailecek geçirdik ailenin bir ferdi sağlık çalışanı olduğu için. Tam 6 ay geçtikten sonra sağlıkçı olan fert tekrar yakalandı. Neyse ki bu sefer erken farket...
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    4 Yanıt Yanıtla +24
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    TTnetlover 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar basit değil konu. Bunun üzerinde sürekli araştırma yapılıyor, sürekli yeni bilgiler geliyor.

    Bağışıklık sisteminin 2 çeşit savunma mekanizması var, B ve T hücreleri. Her ne kadar birlikte çalışsalarda işleyiş mekanizmaları arasında farklar var. Antikor üreten B hücrelerinin bağışıklık süresinin daha kısa vadeli olduğuna inanılıyor. 3 ay eski bilgi, Avustralya'da yapılan yeni bir çalışmada(kişiden kişiye değişmekle birlikte) antikor hafızasının 8 aya kadar sürebildiğini gösteriyor(bu çalışma henüz başka bir ekip tarafından doğrulanmadı).

    T hücreleri daha uzun vadeli bir hafızaya sahiptirler. Alman ve Çinli araştırmacıların Çin'de ilk hastalardan olan bir grubu(yani en eski bağışıklık aksiyonuna sahip olanlar) incelemeleri, hala T hücre hafızalarının olduğunu gösterdi. Yani 9 ay.

    Daha önceki SARS ve MERS salgınlarındaki hastaların 3 yıla kadar(2003 SARS'dan şu güne T hücre hafızası kalanlar var) bağışıklığa sahip olduklarını biliyoruz.
    Haberin kaynağı : https://theconversation.com/new-research-suggests-immunity-to-covid-is-better-than-we-first-thought-150645
    Bu kadar basit değil konu. Bunun üzerinde sürekli araştırma yapılıyor, sürekli yeni bilgiler geliyor. Bağışıklık sisteminin 2 çeşit savunma mekanizması...
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    Yanıtla +8
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    okhanokbay 2 hf. ( Mesaj Silindi ) infom@n
    Biontech: Please subscribe to my vaccines
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    galaxyg (Yağız ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Korona olmayanlara sesleniyorum burdan
    Test olmadım ama korona atlatıyorum
    Olmama sebebimse benimkisi üşütme gibi başladı .. tam iyileştim çok iyiyim koku tat gitti heee dedim o zaman ben korona atlattım .. koku tat 4 gündür hala yok ama hiç bi şikayetim de kalmadı

    Test yaptırsam pozitif çıksam bile ilaç almıycam zaten iyileştim o yüzden yaptırmıyorum
    Evden çıkmıyorum hala 7. gün bugün

    Size tavsiyem herkeste farklı başlıyor
    Anlamıyorsunuz ben mesela asla korona olduğumu anlamadım .. Herkeste farklı oluyor x kişisinin kemiği ağrımış benim ağrımadı o zaman grip heralde benim gibi
    Çünkü herkeste farklı

    Ama ortak tek bir nokta var baş ağırsı ..İnanılmaz bir baş ağrısı bende ve annemde oldu
    Gribim diyip kendinizi teselli etmeyin ben atlattım ama ilaçsız atlatamayadabilirsiniz
    1 Yanıt Yanıtla
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    mehmetcank (mehmetcan k) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) galaxyg
    Bende baş ağrısı olmadı. Öksürme olmadı. Hapşırma oldu.
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    FreeRun 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bugün soğuk algınlığı nezle dediğimiz hastalık çok yaygın ve her sene oluyorum en az bir kere, çaresi var mı yok
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba bu virüsü yendiğimizde vücudumuzda oluşan antikorları bir şekilde izole edip sekrete etsek ve akabinde her gün 1 kaşık yesek nasıl olur?

    Her şeyden önemlisi acaba tadı nasıldır?
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    İzole etsen bozulur dışarda hadi dondurdun. Bu sefer zaten koruyuculuğunda kalmaz.



    Son olarak yedin midendeki asit parçalar çoğunu. Olmadı bağırsak enzimleri halleder. Damardan versen sterillik bozulur o yüzden tehlikeli.



    En iyisi içeride kalsın.
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    SnHerbokolog (A ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Karantinan yeni bitti sabah teste gideceğim bakalım sonuç ne olacak
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    SeniorGrandMaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaw insanimiz tedbiri elden bırakmıyor. Diyolarki disarda yemek yemek tehlikeli. Bu sebeple artik disardan simitten baska bir şey yemeyecegim. İnanirmisiniz ! bazisi simidin yanında çaydan bile vazgeçmiş durumda. Çok seviyorum bu insanciklarimizi.
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    hull (ilker aydin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Covid atlattım 2ay önce

    Suan cok daha tedbirli davranıyorum.

    Ama sunu söyliyim ne kadar tedbirlide davransak bulaşacak ise bulaşıyor malesef.

    Benim göz rahatsızlıklarım mevcut.

    Gözlerimi bu yüzden cok elliyorum.

    Muhtemelen gözden bulaştı.

    Aman dikkatli olun derim
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    TTnetlover 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar basit değil konu. Bunun üzerinde sürekli araştırma yapılıyor, sürekli yeni bilgiler geliyor.

    Bağışıklık sisteminin 2 çeşit savunma mekanizması var, B ve T hücreleri. Her ne kadar birlikte çalışsalarda işleyiş mekanizmaları arasında farklar var. Antikor üreten B hücrelerinin bağışıklık süresinin daha kısa vadeli olduğuna inanılıyor. 3 ay eski bilgi, Avustralya'da yapılan yeni bir çalışmada(kişiden kişiye değişmekle birlikte) antikor hafızasının 8 aya kadar sürebildiğini gösteriyor(bu çalışma henüz başka bir ekip tarafından doğrulanmadı).

    T hücreleri daha uzun vadeli bir hafızaya sahiptirler. Alman ve Çinli araştırmacıların Çin'de ilk hastalardan olan bir grubu(yani en eski bağışıklık aksiyonuna sahip olanlar) incelemeleri, hala T hücre hafızalarının olduğunu gösterdi. Yani 9 ay.

    Daha önceki SARS ve MERS salgınlarındaki hastaların 3 yıla kadar(2003 SARS'dan şu güne T hücre hafızası kalanlar var) bağışıklığa sahip olduklarını biliyoruz.
    Haberin kaynağı : https://theconversation.com/new-research-suggests-immunity-to-covid-is-better-than-we-first-thought-150645
    Yanıtla +8
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    mustafaeae43 (Mustafa KARAKIŞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aman bizim insanımız öğrenmesin bunu ben korona oldum 3 ay bana bişey olmaz der
    Yanıtla +5
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    kantay (ORHAN BAŞOL) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi yakınım 1 ay ara ile yakalandı
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    haQQo (hakkı haQQo) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir süre daha ölmeyecem demek ki
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    4643 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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