Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor?

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Ülkemizde koronavirüs vaka sayısında son haftalarda ciddi bir artış yaşandı. Günlük olarak yaklaşık 30 bin yeni vaka tespit ediliyor. Koronavirüse yakalanıp hastalığı başarılı bir şekilde atlatan kişiler, koronavirüse karşı kısa bir süre bağışıklık kazanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, bu kişilerin ne kadar süreliğine bağışıklık kazandığını açıkladı.

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Koronavirüs bağışıklığında son durum

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsü atlatan kişilerin 3 ay boyunca koronavirüse karşı dayanıklılığa sahip olduğunu, yani ilk 3 ay içinde yeniden koronavirüse yakalanma riskinin çok düşük olduğunu açıkladı.

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Doç. Dr. Kayıpmaz, "Burada tabii ki kişisel farklılıklar önemli. Kişilerin geliştirmiş olduğu antikor cevabı ve bunun süresi önemli. Şu an için 3 ay ila 6 ay arasında; geçirdikten sonra antikorların koruyucu olduklarını dair çalışmalar var. Covid-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama bu, 'Covid-19’u geçirdiniz ve siz artık rahatça gezebilirsiniz' anlamına gelmiyor. Eğer siz yine her zaman söylediğimiz o kurallara riayet ederseniz yeniden bir virüsle karşılaşma olasılığınızı en aza indirirsiniz. Doğal olarak 2’nci kez karşılaşsanız dahi düşük miktarlı bir virüsle; vücudunuzda antikorlar virüsle mücadele edecek şekilde hazır bir halde durur. Ama 3 ay geçtikten sonra vücudunuzda yeterli bir antikor oluşmamışsa yeniden hastalığa yakalanabilirsiniz, eğer tedbirsiniz davranırsanız. Hatta bu sürenin bazı çalışmalarda 45 güne kadar inebildiği düşünülüyor. Ama şuanda esas olarak uluslararası kuruluşlar da biz de 3 aylık süreyi esas alıyoruz. Yani Covid-19’u geçirdikten sonra teorik olarak 3 ay kadar süreyle bağışıklık sisteminin aktif bir şekilde devam ettiğini ön görüyoruz" dedi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, virüsü atlatan kişilerin ‘Ben bu hastalığı geçirdim artık güvencedeyim’ diye düşünmemesi gerektiğini; maske, mesafe, temizlik ve kabalık ortamlardan kaçınmaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

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