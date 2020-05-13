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    Koronavirüsün etkisiyle 5 milyon kart ilk kez online alışveriş yaptı

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Nisan ayında kaç kişinin kartla alışveriş yaptığını ve toplam işlem tutarını açıkladı. İnternetten alışverişin en fazla arttığı sektör market ve gıda sektörü oldu.
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    Yusuf Akbaş
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    Koronavirüsün etkisiyle 5 milyon kart ilk kez online alışveriş yaptı
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    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), geride bıraktığımız Nisan ayına ilişkin kart kullanım verilerini açıkladı. Türkiye’nin kart kullanım alışkanlıklarının koronavirüs nedeniyle değiştiği gözlemlendi.

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    Nisan ayında Türkiye’de 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapıldı. Mart ayında 3 milyon, Nisan ayında 2 milyon kart ilk kez internet alışverişinde kullanıldı.

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    Nisan ayındaki kartlı işlemlerin toplam tutarı 67,8 milyar TL idi. Bu harcamanın internet üzerinden yapılan kısmı ise 16 milyar TL. Yani Nisan ayında her 4 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si internet üzerinden gerçekleşti.

    Online kartlı harcamalarda en fazla artış market ve gıda sektöründe oldu. Geçen yıla göre yüzde 220 artış gözlemlendi.



    https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/pandemi-doneminde-5-milyon-kart-internet-ile-tanisti-6211376 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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