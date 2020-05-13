Koronavirüsün etkisiyle 5 milyon kart ilk kez online alışveriş yaptı

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), geride bıraktığımız Nisan ayına ilişkin kart kullanım verilerini açıkladı. Türkiye’nin kart kullanım alışkanlıklarının koronavirüs nedeniyle değiştiği gözlemlendi.

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Nisan ayında Türkiye’de 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapıldı. Mart ayında 3 milyon, Nisan ayında 2 milyon kart ilk kez internet alışverişinde kullanıldı.

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Nisan ayındaki kartlı işlemlerin toplam tutarı 67,8 milyar TL idi. Bu harcamanın internet üzerinden yapılan kısmı ise 16 milyar TL. Yani Nisan ayında her 4 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si internet üzerinden gerçekleşti.

Online kartlı harcamalarda en fazla artış market ve gıda sektöründe oldu. Geçen yıla göre yüzde 220 artış gözlemlendi.

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/pandemi-doneminde-5-milyon-kart-internet-ile-tanisti-6211376

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