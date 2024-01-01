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    Kospetfit iHeal fitness yüzüğü tanıtıldı

    Kospetfit iHeal Ring fitness yüzüğü kullanıcının nabız, uyku döngüsü, kandaki oksijen oranı gibi değerleri takip edebiliyor ve kutusu ile 100 güne kadar kullanılıyor. 
    Kospetfit iHeal Ring Tam Boyutta Gör
    Samsung’un akıllı yüzük iddiaları Çin pazarını da hareketlendirdi. Büyüyen ilgiden pay almak isteyen Çinli üreticiler birer ikişer akıllı yüzüklerini piyasaya sürmeye başladı. Kospetfit iHeal Ring komple bir fitness yüzüğü olarak dikkat çekiyor.

    Kospetfit iHeal Ring özellikleri ve fiyatı

    Kospetfit iHeal Ring yüzük modeli bir akıllı saat kadar becerikli. Nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebilen yüzük uyku döngüsünü takip edebilirken spor hareketlerini de algılayabiliyor. Suya ve toza dayanıklı olan cihaz 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

    Seramik kaplama olan yüzük uygulama üzerinden kullanıcıya istatistikler sunabiliyor. Opsiyonel şarj kutusu sayesinde 100 güne kadar kullanılabilen ürün 4 farklı parmak ölçüsü ile geliyor. Kospetfit iHeal Ring modeli indirimli olarak 100$ fiyat etiketine sahip. Şarj kutusu ise 10$ olarak geliyor.

    Kospetfit iHeal Ring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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