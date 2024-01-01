Kospetfit iHeal fitness yüzüğü tanıtıldı

Kospetfit iHeal Ring özellikleri ve fiyatı
Kospetfit iHeal Ring yüzük modeli bir akıllı saat kadar becerikli. Nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebilen yüzük uyku döngüsünü takip edebilirken spor hareketlerini de algılayabiliyor. Suya ve toza dayanıklı olan cihaz 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor.
Seramik kaplama olan yüzük uygulama üzerinden kullanıcıya istatistikler sunabiliyor. Opsiyonel şarj kutusu sayesinde 100 güne kadar kullanılabilen ürün 4 farklı parmak ölçüsü ile geliyor. Kospetfit iHeal Ring modeli indirimli olarak 100$ fiyat etiketine sahip. Şarj kutusu ise 10$ olarak geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.