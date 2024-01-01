Kospetfit iHeal fitness yüzüğü tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung’un akıllı yüzük iddiaları Çin pazarını da hareketlendirdi. Büyüyen ilgiden pay almak isteyen Çinli üreticiler birer ikişer akıllı yüzüklerini piyasaya sürmeye başladı. Kospetfit iHeal Ring komple bir fitness yüzüğü olarak dikkat çekiyor.

Kospetfit iHeal Ring özellikleri ve fiyatı

Kospetfit iHeal Ring yüzük modeli bir akıllı saat kadar becerikli. Nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebilen yüzük uyku döngüsünü takip edebilirken spor hareketlerini de algılayabiliyor. Suya ve toza dayanıklı olan cihaz 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

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Seramik kaplama olan yüzük uygulama üzerinden kullanıcıya istatistikler sunabiliyor. Opsiyonel şarj kutusu sayesinde 100 güne kadar kullanılabilen ürün 4 farklı parmak ölçüsü ile geliyor. Kospetfit iHeal Ring modeli indirimli olarak 100$ fiyat etiketine sahip. Şarj kutusu ise 10$ olarak geliyor.

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Kospetfit iHeal Ring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı