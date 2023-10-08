Galaxy Ring bekleyenlere kötü haber: Bekleyiş sürecek

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını sürdürüyor. Öyle ki bunlar arasında bir akıllı yüzük modeli de bulunuyor. Bugün ise Galaxy Ring için yeni bir tarih ortaya atıldı. Akıllı yüzük, tasarım sorunları nedeniyle 2025 yılına ertelenmiş olabilir.

Galaxy Ring için bekleyiş sürecek

Bilmeyenler Galaxy Ring için daha önce Ocak 2024 tarihli Galaxy S24 lansmanına işaret edilmişti. Bugünse Kore yayını The Elec, akıllı yüzüğün artık 2024'ün üçüncü çeyreği veya 2025'in ilk çeyreğine ertelendiğini bildirdi. Bunun nedeni ise, henüz erken tasarım aşamasında olması. Öyle ki Koreli kaynak, Galaxy Ring'in halihazırda birden fazla özelliği desteklediğini ancak ticarileştirilemeyecek kadar büyük olduğunu iddia ediyor.

Dolayısıyla Samsung'un, bu özellikleri korurken cihazın boyutunu daha kompakt bir seviyeye indirmesi gerekecek. Bu nedenle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 lansmanına işaret edilmiş durumda.

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Ring, şu an dört farklı boyutta tasarlanıyor. Ayrıca Galaxy Watch serisinde karşımıza çıkan sağlık odaklı özellikleri taşıyacak ve akıllı saat özelliklerinin çoğunu geride bıracak. (Cihazın bir ekrana sahip olup olmayacağı henüz belli değil). Bunlar arasında uyku, kalp atış hızı ve egzersiz takibi gibi özelliklerin yanı sıra, daha yetenekli sensörler ile karşılaşabiliriz.

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Galaxy Ring'in henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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