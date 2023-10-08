Galaxy Ring bekleyenlere kötü haber: Bekleyiş sürecek

Galaxy Ring için bekleyiş sürecek
Bilmeyenler Galaxy Ring için daha önce Ocak 2024 tarihli Galaxy S24 lansmanına işaret edilmişti. Bugünse Kore yayını The Elec, akıllı yüzüğün artık 2024'ün üçüncü çeyreği veya 2025'in ilk çeyreğine ertelendiğini bildirdi. Bunun nedeni ise, henüz erken tasarım aşamasında olması. Öyle ki Koreli kaynak, Galaxy Ring'in halihazırda birden fazla özelliği desteklediğini ancak ticarileştirilemeyecek kadar büyük olduğunu iddia ediyor.
Dolayısıyla Samsung'un, bu özellikleri korurken cihazın boyutunu daha kompakt bir seviyeye indirmesi gerekecek. Bu nedenle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 lansmanına işaret edilmiş durumda.
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Ring, şu an dört farklı boyutta tasarlanıyor. Ayrıca Galaxy Watch serisinde karşımıza çıkan sağlık odaklı özellikleri taşıyacak ve akıllı saat özelliklerinin çoğunu geride bıracak. (Cihazın bir ekrana sahip olup olmayacağı henüz belli değil). Bunlar arasında uyku, kalp atış hızı ve egzersiz takibi gibi özelliklerin yanı sıra, daha yetenekli sensörler ile karşılaşabiliriz.
Galaxy Ring'in henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.