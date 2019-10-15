Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması

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Özellikle kripto sektöründe olan kullanıcıların başına en sık gelen şeylerden birisi, saveyourself ile başlayan e-posta adreslerinden cinsel tehdit içerikli mesajlar almaları.

Mesaj genel olarak, alıcının bilgisayarına virüs bulaştığını ve bir takım uygunsuz görüntülerinin kaydedildiğini içerir. Sonrasında alıcıları, belirli bir miktar Bitcoin karşılığında görüntülerin veya videoların silineceğine inandırır. Fakat gerçekten durum böyle mi?

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Reason Cybersecurity, alıcının bilgisayarına virüs bulaşmadığını, arka planında cihazı, Monero madenciliği yaptırmak için zorladığını keşfetti. Üstelik Save Yourself'ten korunmak için ürünler sunan birçok sitenin aslında kötü amaçlı yazılımlar sattığını tespit etti.

Bugüne kadar 110,000 kullanıcıdan fazlasının Save Yourself adlı yazılımdan etkilendiği söyleniyor. İşin ustalık kısmı ise, yazılımın kullanıcıyı şüphelendirmemek için makine işlemcisinin sadece %50'sini Monero madenciliğine ayırması.

Kötü amaçlı yazılımın pano verilerini de okuyabildiği ve saldırganlarla kurban arasında Bitcoin cüzdan adreslerinin değişimini sağlayabileceğini söylediklerinde ise durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor. Yazılım, alıcı bilgisayarda yapılacak olan işlemlerde otomatik olarak devreye giriyor ve amacını gerçekleştirmeye çalışıyor.

Reason Cybersecurity'nin açıklamasına göre, ''istenilen yürütülebilir dosya olması gerektiği gibi çalışacak, böylece kullanıcı yanlış bir şey olduğundan şüphelenmeyecek. Analiz edildiğinde hiçbir şey şüpheli görünmeyecek, ilk bakışta, bilinen yazılımlara (ikon, imza, dizeler, işlevsellik) benzeyecek.''

Firmanın söylediğine göre, anti-virüs yazılımları, bu gibi kötü amaçlı yazılımları algılayıp temizleyebiliyor. Ayrıca, büyük e-posta sağlayıcıları kullanıcıları otomatik olarak cinsel e-postalara karşı koruyorlar. Fakat, bu otomatik filtre çözümlerini aşmak için artık saldırganların Bitcoin yerine Litecoin istedikleri rapor edildi. Dikkatli olmakta fayda var.

https://thenextweb.com/hardfork/2019/10/14/bitcoin-cryptocurrency-sextortion-masturbation-blackmail-monero-save-yourself-malware/