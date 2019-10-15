Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması

    Araştırmacılar, cinsel tehdit içerikli e-postalarla bulaşan kötü amaçlı yazılımların, aynı zamanda Monero madenciliği yaptığını keşfetti. Bahsi geçen kötü amaçlı yazılım, ''Save Yourself''
    11 dk.
    36
    8
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle kripto sektöründe olan kullanıcıların başına en sık gelen şeylerden birisi, saveyourself ile başlayan e-posta adreslerinden cinsel tehdit içerikli mesajlar almaları. 

    Mesaj genel olarak, alıcının bilgisayarına virüs bulaştığını ve bir takım uygunsuz görüntülerinin kaydedildiğini içerir. Sonrasında alıcıları, belirli bir miktar Bitcoin karşılığında görüntülerin veya videoların silineceğine inandırır. Fakat gerçekten durum böyle mi?

    Ayrıca Bkz. "Facebook'un Libra'sına bir darbe daha"

    Reason Cybersecurity, alıcının bilgisayarına virüs bulaşmadığını, arka planında cihazı, Monero madenciliği yaptırmak için zorladığını keşfetti. Üstelik Save Yourself'ten korunmak için ürünler sunan birçok sitenin aslında kötü amaçlı yazılımlar sattığını tespit etti.

    Bugüne kadar 110,000 kullanıcıdan fazlasının Save Yourself adlı yazılımdan etkilendiği söyleniyor. İşin ustalık kısmı ise, yazılımın kullanıcıyı şüphelendirmemek için makine işlemcisinin sadece %50'sini Monero madenciliğine ayırması.

    Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması

    Kötü amaçlı yazılımın pano verilerini de okuyabildiği ve saldırganlarla kurban arasında Bitcoin cüzdan adreslerinin değişimini sağlayabileceğini söylediklerinde ise durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor. Yazılım, alıcı bilgisayarda yapılacak olan işlemlerde otomatik olarak devreye giriyor ve amacını gerçekleştirmeye çalışıyor.

    Reason Cybersecurity'nin açıklamasına göre, ''istenilen yürütülebilir dosya olması gerektiği gibi çalışacak, böylece kullanıcı yanlış bir şey olduğundan şüphelenmeyecek. Analiz edildiğinde hiçbir şey şüpheli görünmeyecek, ilk bakışta, bilinen yazılımlara (ikon, imza, dizeler, işlevsellik) benzeyecek.''

    Firmanın söylediğine göre, anti-virüs yazılımları, bu gibi kötü amaçlı yazılımları algılayıp temizleyebiliyor. Ayrıca, büyük e-posta sağlayıcıları kullanıcıları otomatik olarak cinsel e-postalara karşı koruyorlar. Fakat, bu otomatik filtre çözümlerini aşmak için artık saldırganların Bitcoin yerine Litecoin istedikleri rapor edildi. Dikkatli olmakta fayda var.



    https://thenextweb.com/hardfork/2019/10/14/bitcoin-cryptocurrency-sextortion-masturbation-blackmail-monero-save-yourself-malware/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması Sonraki 4K Hulu içerikleri sonunda Xbox One ile kullanılabilir 1 sa. Razer Raion oyun kontrolcüsü duyuruldu 1 sa. Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı 2 sa. Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı 2 sa. Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu 3 sa. 2si1 | Hisar-A atış testlerini tamamladı, haftalık gündem 3 sa. Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı 3 sa. Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı 4 sa. Apple, kullanıcıların tarama verilerini Tencent'e neden gönderdiğini açıkladı 4 sa. Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı ortadan kalkıyor 14 sa. Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu 16 sa. Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı 16 sa. Isuzu'dan fütüristik tasarıma sahip otonom çekici konsepti: FL IR 17 sa. Yandex’ten giysi algılayabilen TikTok benzeri uygulama 17 sa. vLog: İsviçre'de iPhone 11 Pro Max almak ve alamamak 18 sa. Xiaomi Redmi K20 Pro kamerası ilk 20 içerisinde 19 sa. Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor 19 sa. Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu 20 sa. Facebook'un Libra'sına bir darbe daha 21 sa. 20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı
    DonanımHaber
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı
    DonanımHaber
    BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Amerikayı protesto ediyoruz windowsu siliyoruz. (pardus kullan...
    DH Forum
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim