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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook'un Libra'sına bir darbe daha

    Visa ve Mastercard, Libra projesinden çekildi. G7'nin verdiği bir rapora göre Facebook'un Libra'sı, şirket güvenli ve emniyetli olduğunu kanıtlayana kadar devam etmemeli.
    42 dk.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Facebook'un Libra'sına bir darbe daha
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    G7'nin uyarı niteliğindeki raporu, Visa ve Mastercard'ın yasal belirsizlikleri gerekçe göstererek Libra projesinden çekilmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

    Söz konusu raporda, Libra gibi para birimlerinin küresel finans sistemi için bir risk oluşturulduğuna değiniliyor. Bunun yanı sıra, para aklama, terörizm gibi faaliyetlerde kullanılmamasını garanti altına almak için dijital paranın destekçilerinin de yasal olarak temiz olması gerektiği belirtiliyor.

    Geçtiğimiz ay Fransa, Libra ile ilgili endişesini belirtmiş ve Avrupa'da yasaklanması için elinden geleni yapacağının sözünü vermişti.

    Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki Libra gibi stabil coinler, Bitcoin, Ethereum gibi diğer kripto para birimlerinden farklıdır. Çünkü dolar veya euro gibi para birimlerine sabitlenebiliyor.

    Stabil coinler, fiyattaki dalgalanmaları minimuma indirmek için tasarlanmışken, Libra gibi paraların faiz oranlarını belirleyen karar vericilere de problem çıkaracağı, raporda belirtiliyor. Ayrıca, Libra özelinde yazılan kısımlarda, diğer sağlayıcılar ile arasındaki rekabeti bastıracağı ve kullanıcıların güven kaybına maruz kalmaları durumunda finansal istikrarın tehlikeye gireceği açıklanıyor.

    Facebook'un Libra'sına bir darbe daha
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    Taslak raporda aynen yazılana göre: ''G7 hiçbir stabil coin projesinin, yasal, düzenleyici, gözetim zorlukları ve riskleri uygun şekilde ele alınana kadar çalışmaya başlamayacağına inanıyor.''

    Libra projesi, bütün destekçilerine rağmen, yoğun bir uluslararası araştırmaya maruz kalmış durumda. Facebook, bu incelemelerin Libra'nın başlatılması için geciktirici ve hatta engelleyici etki oluşturabileceği konusunda kullanıcılarını uyarmıştı.

    Facebook'un Libra projesinden sorumlu yöneticisi David Marcus,''çok fazla baskı çıktığında bir şeye maruz kaldığınızı biliyorsunuz.'' diyerek büyük firmaların desteğini kaybetmenin aslında özgürleştirici olduğunu belirtmişti.



    https://www.bbc.com/news/business-50037223 Yorum Yaz
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    V4LKyR 38 dk.
    Hayırlı işler Libra, selamun aleyküm.
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