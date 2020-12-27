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    Kötü haber: Çin aşısı gecikiyor

    Pekin’de patlayan COVID-19 vakaları sonrasında en çok görülen yerlerden birisi olan havalimanında alarm verildi. Gümrük işlemleri bir kaç günlüğüne durduruldu.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kötü haber: Çin aşısı gecikiyor
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde haberini verdiği Çinli Sinovac koronavirüs aşısı bu saatlerde yola çıkarak yarın itibariyle ülkemizde olacaktı. Pekin’de sıçrayan vaka sayıları nedeniyle gecikme yaşanacak.

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    Hafta içine kaldı

    Bakan Koca kısa süre önce yeni bir gönderi paylaşarak Sinovac aşısının gecikeceğini duyurdu. Pekin’de son bir kaç gündür vakaların tırmanışa geçmesi acil durum alarmı verilmesine neden oldu. Vakaların belirli bir kısmının havalimanında çalışan personelde ortaya çıkması nedeniyle de gümrük işlemleri durduruldu.

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    Ülkemizin sipariş ettiği 3 milyon adet ilk parti Sinovac aşısı da gümrük işlemlerinin ardından bugün kargo uçağına yüklenecekti. Bakan Koca bir iki gün bu işlemlerin gecikeceğini ve sevkiyat ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğini belirtti.

    Yılbaşı kutlamalarının tamamen yasaklandığı Pekin’de ayrıca üniversite öğrencilerinin de bölgeyi terk etmemesi isteniyor. 92 noktada toplamda 800 bin kişiye test yapılarak vakaların yayılması tespit edilmeye çalışılacak.



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    buraque2 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    şakşukaa şakşukaa şakşuka şakada şukaa
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    Angmarr_Ortadünya 2 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aşılar hazır. Peki faz 3 sonuçları olumlu gelmezse ne olacak?
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    labtek38 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    O paketler soğuk zincirde mi şimdi? Sanki kutular normal odada gibi geldi.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadan paket ambalajlama sesi geliyor. Sanki gümrükte gecikmemiş de yeni paketliyorlar gibi... düşündürücü
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