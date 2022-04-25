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    Anlık Bildirim

    Kripto borsası Kraken, Abu Dabi’den kripto para lisansı aldı

    Pek çok ülkede faaliyet gösteren kripto para borsası şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet göstermek için Abu Dabi'den lisans aldığını duyurdu.           
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    Kraken, Abu Dabi’den kripto para lisansı aldı
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    Küresel kripto borsası Kraken, BAE ofisi açacağını duyurdu. Kraken adına bilgiyi şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika genel müdürü Curtis Ting konuyla ilgili bilgiyi veren isim oldu. Kraken yetkilisi, şirketin Abu Dabi‘de bir ofis açacağını ve ülkede tam lisans aldıktan sonra faaliyete başlayacağını açıkladı. 

    Önde gelen kripto varlık alım platformlarından biri olan Kraken, Abu Dabi’de kripto varlık platformunu işletmek için lisans aldığını duyurdu. Böylece Kraken, bölgede kripto lisansı alan ilk platform oldu.

    Kraken’in Orta Doğu ve Afrika genel müdürü Curtis Ting konu ile ilgili şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Sonunda bölgedeki yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum ve diğer dirhem çiftleri sunan sanal bir varlık platformunu işletmek üzere Abu Dabi Küresel Pazarının kendisinde operasyonlarımızı kurabildiğimiz için inanılmaz heyecanlıyız. Bizim için, bölgedeki yatırımcıların ve tüccarların yerel para birimlerine erişimini sağlayarak küresel piyasalara ve küresel likiditeye erişimi kolaylaştırmak gerçekten önemli”

    Ayrıca Kraken, BAE lansmanının, giderek daha kazançlı olacak bir bölgede daha geniş bir oyuna işaret ettiğini vurguladı. Son olarak hatırlatmak gerekirse Binance de Dubai’de faaliyet göstermek üzere lisans aldığını duyurmuştu. 
     

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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