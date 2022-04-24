BabyDoge'nin NFT koleksiyonunu piyasaya sürüldü

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Kripto para ile NFT sektörünün birbirine göz kırptığı son günlerde, birçok şirket kendi NFT’lerini piyasaya sürerken, kripto para projeleri de bu alanda adımlar atmaya devam ediyor. BabyDoge kendi NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü.

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10.000 Adet Benzersiz NFT BaybyDoge

Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club kendi kripto parası olan ApeCoin’i (APE) duyurmuş ve NFT sektöründen hızla kripto para sektöründe de atılmıştı. Bu sefer tam tersi BaybyDoge için geçerli oldu. Yaklaşık olarak 380 milyon dolarlık piyasaya değerine sahip olan BaybyDoge, ilk olarak beyaz listedeki kullanıcılar için özel NFT basımını gerçekleştirdi ve beyaz listeye alınan her kullanıcının maksimum 3 adet BabyDoge NFT basmasına izin verildi.

Toplamda 10.000 adet NFT’den oluşan koleksiyon, göz, şapka, kıyafet ve daha fazlasını içeren 200 farklı içeriğin kombinasyonundan oluşuyor.

Son olarak koleksiyonun Ethereum Blockchain ağında bir ERC-721 olarak yaratıldığını ve IPFS aracılığıyla saklandığını belirtelim.

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