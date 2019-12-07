Kripto analisti, Bitcoin'in 100.000 dolara çıkacağı tarihi verdi

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Bitcoin yarılanması (Bitcoin halving), denilen kavram her dört yılda bir madencilik ödülünün yarıya indirilmesidir. Bu da pazara giren yeni BTC arz miktarını yarıya indiriliyor.

Anonim analiste göre, Bitcoin’in önceki iki yarılanması, hemen ardından hızla BTC fiyatını arttırdı.

Tweet şu şekilde:

“Önceki yarılanmalarda neden (Kasım 2012 ve Temmuz 2016) piyasanın kabarması bir yıldan fazla zaman aldı.

Öyle olmadı. Kendiniz bakın: Yarılanma mavi kırmızıya döndüğünde oluyor ve sonrasında piyasa aniden yükseliyor.''

PlanB, bu modelin gösterdiğine göre, BTC için 100.000 doların, 2023 yılına kadar muhtemel olacağını belirtti. Fakat bu tahminini eleştiren çok sayıda kişi var.

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Kurumsal dijital varlık yöneticisi Morgan Creek Digital'in kurucu ortağı Jason A. Williams, Forbes'e Bitcoin yarılanmasının etkisinin zaten piyasaya yansıdığını söyledi.

“Günden güne yaşayan topluluk için olayın orada olduğunu biliyorlar. Tarihi bile biliyorlar (birkaç gün içinde). BTC’yi elinde tutan büyük madenciler gelirlerin yarıya inmesiyle birlikte işletme giderlerini karşılamak için nakit kullanmak veya ellerindeki BTC'yi satmak zorunda kalacaklar.''

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https://dailyhodl.com/analyst-says-bitcoin-burst-will-likely-begin-on-this-date