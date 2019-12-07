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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto analisti, Bitcoin'in 100.000 dolara çıkacağı tarihi verdi

    Yaygın olarak takip edilen kripto analisti PlanB, Bitcoin’in fiyat geçmişinin, 2020 Mayıs’taki yarılanmadan hemen sonra yeni bir boğa başlayacağına işaret ettiğini söyledi.
    5 gün
    14,3b
    1
    17
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kripto analisti, Bitcoin'in 100.000 dolara çıkacağı tarihi verdi
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    Bitcoin yarılanması (Bitcoin halving), denilen kavram her dört yılda bir madencilik ödülünün yarıya indirilmesidir. Bu da pazara giren yeni BTC arz miktarını yarıya indiriliyor.

    Anonim analiste göre, Bitcoin’in önceki iki yarılanması, hemen ardından hızla BTC fiyatını arttırdı.

    Tweet şu şekilde: 

    “Önceki yarılanmalarda neden (Kasım 2012 ve Temmuz 2016) piyasanın kabarması bir yıldan fazla zaman aldı. 

    Öyle olmadı. Kendiniz bakın: Yarılanma mavi kırmızıya döndüğünde oluyor ve sonrasında piyasa aniden yükseliyor.''

    PlanB, bu modelin gösterdiğine göre, BTC için 100.000 doların, 2023 yılına kadar muhtemel olacağını belirtti. Fakat bu tahminini eleştiren çok sayıda kişi var.

    Ayrıca Bkz. "Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı"

    Kurumsal dijital varlık yöneticisi Morgan Creek Digital'in kurucu ortağı Jason A. Williams, Forbes'e Bitcoin yarılanmasının etkisinin zaten piyasaya yansıdığını söyledi.

    “Günden güne yaşayan topluluk için olayın orada olduğunu biliyorlar. Tarihi bile biliyorlar (birkaç gün içinde). BTC’yi elinde tutan büyük madenciler gelirlerin yarıya inmesiyle birlikte işletme giderlerini karşılamak için nakit kullanmak veya ellerindeki BTC'yi satmak zorunda kalacaklar.''

     

    Sorumluluk reddi beyanı: Bu bir alım satım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır. Haber içeriği editörün, şahısların veya şirketlerin kendi görüşleridir. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğundadır. Donanımhaber ve içerik yazarı, kimsenin kişisel yatırım kararından dolayı sorumlu tutulamaz.



    https://dailyhodl.com/analyst-says-bitcoin-burst-will-likely-begin-on-this-date Yorum Yaz
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    doblosman 5 gün en beğenilen
    Sazan.avi başlıyor sanırım.
    Yanıtla +23
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    koyunsayar 4 gün NimbleSoul
    Demek istediğimi anladığı zannetmiyorum. Altın ve gümüş istediğin zaman eline alabilirsirsin yada sandığa koyabilirsin veya yastığın altına. Sonuçta Ortada fiziki birsey var bu piscoin ı eline alda oynasana biraz yapabiliyorsan
    Demek istediğimi anladığı zannetmiyorum. Altın ve gümüş istediğin zaman eline alabilirsirsin yada sandığa koyabilirsin veya yastığın altına. Sonuçta Ortada fiz...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    cointoloji 1 gün
    ben çok gerçekçi bulmuyorum açıkcası. devletler olabildiğince regülasyon yapmaya çalışıyor. teşvik adına çok fazla bir şey yok. kuru gürültü bir çoğu
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    Askaparta 2 gün
    Yavru balinalar hazır.
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    Jasonn Bourne 2 gün
    Yıl 3139 Kripto analisti bitcoin 100bin dolar olacak dedi. İşte tarih.
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    DH Misafiri 3 gün
    Bitcoin 100 binde usd de olacak 1 milyon usd de olacak paranın geçmişini inceleyin hisse senetlerinin çıkışını doların dünya hakimiyetini altının nasıl altın rezerv i olmadan para basıldığını altın ve doların hakimiyeti bitcoinle sona erecek. Devirler değişiyor mal para, kağıt para, kıymetli madenler uzayda yanınıza altın mıntaşıyacaksınız günlük hayatında kredi kartı kullanmayan kaldımı. Olmayan parayı kullanıyormusuz hesabınıza bankadan dolar aldığınızda o kadar dolar mı var. Dijital dünyanın gerekliliği nasıl 2010 yılında bitcoin için 10 yıl içerisinde 100 bin usd olur o an bende olmaz dediysem yine aynı fikirdeyim. Aldığınız bitcoin asla borsada tutmayın alsat yapmayın kim kazanır kasa. Bitcoin çalındı mtgox sene 2014 nasıl çalındı tutarsan borsada çalınır tabiki belki türkiyede tek kişiyim kim ne derse desin bunlar benim düşüncelerim dünya değişiyor istesekte istemesekte yıllar önce doları dünya lideri yapanlar şimdi kripto paraları dünyada yaydılar uyan Türkiye uyan ki geç kalma çıkar kripto paranı bunu 2015 tede yazdım söyledim
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    sosisvesalam 4 gün
    bu açıklamayı yapan bizim youtube da dolar alıpta artmayınca dolar artıcak diye algı oluşturmaya çalışanlara benzemiş sözde ekonomistler(!) ama izlenme gelsin diye saçma sapan başlıklar atıyorlar yakında anamı sevsinlerki dolar artacak diye başlık görürsem şaşırmam :)

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    marcelor 4 gün NimbleSoul
    Altin ve gumusun kullanim alanidir



    Ayrica nadir bulunan ve kullanim alani bulunan butun madenler degerlidir. Bugun katalitik konvertor hirsizligi ve ticareti var. Adamlar arabanin egzosunu caliyo sebebini biliyormusun? Soyleyeyim icinde adini dahi belki ilk defa duyacagin ve icinde gram seklindr bulunan metal ve ametaller.
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    EyeCoral 4 gün
    3 yıldır takip ediyorum bu haberleri, her sene sonu mutlaka bi yüzbin dolar oluyor ne hikmetse, ama daha gören yok
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    erci501 4 gün
    Cennetten imarlı arsa var

    Kelepir acil satılık

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    Gökay16 4 gün yeni yorumcu
    He yavrum heee... İnandık bizde..! O değere ulaşması için bitcoin üretim tesisleri ve sunucularını aynı anda sel basması lazım ;)
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    koyunsayar 5 gün
    Bu kadar saçma birşey olamaz. Altın, gümüş olsa anlarım ama aslında hiç olmayan birşeyin değeri nasıl artıyor akıl almıyor. Bu şey her neyse bir nefeslik hava veya bir bardak su bile değil. Dünyada hiç olmayan birşeyi satın alıyorlar.
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    NimbleSoul 5 gün koyunsayar
    Peki altın ve gümüşü değerli kılan ne? Nadir bulunması mı? Altın ve gümüşten çok daha nadir bulunan madenler var. İnsanlar o elementlere bu denli değer biçtiği için bu kadar kıymetliler. Zira altın ve gümüşten çok daha nadir ama yolda görsen tekmeleyip geçeceğin bir sürü maden var. Bu madenlere de paraya da değer biçen insan. O yüzden istediğin kadar yok say. Kola şişesi kapağı(https://www.merlininkazani.com/fallout-4-icin-sise-kapagi-yollayan-hayran-basariya-ulasti-haber-82457) da olsa kripto para da olsa isterse yüz bin dolar olsun, insanlar o değeri biçtiği sürece altın, gümüş gibi bunlar da var olmaya devam edecek.
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