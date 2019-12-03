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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı

    Trader Cobb Crypto Podcast'in analisti ve ev sahibi Craig Cobb, yeni yıla girerken yükseliş gösterebilecek en iyi kripto para birimlerinin bir listesini paylaştı
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı

    Craig Cobb, yaptığı açıklamada, BTC'nin hareketlerinin altcoinlere yükselmeleri için yeterli bir hareket alanı oluşturduğuna inandığını söyledi.

    Cobb, bu yıl %300'den fazla değer kazanan Matic'i takip ettiğini söyledi. Matic, geliştiricilerin, hızlı bir şekilde merkezi olmayan uygulamalar ortaya koymalarına fayda sağlayan bir blockchain platformu.

    Ayrıca karmaşık hesaplamaların çözülmesine yardımcı olmak için tasarlanan yapay zeka ile geliştirilmiş bir blockchaini olan Fetch.ai'nin yerel tokenını takipte olduğunu belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı"

    Cobb, Digitex Futures, Enigma ve Ripio Credit Network fiyatlarının 10-30 günlük hareketli ortalamaya geri dönmesini ve alım bölgesine girmeleri halinde harekete geçeceğini söyledi.

    Ayrıca, herhangi bir veriyi, dosyayı veya iş sürecini doğrulamak için bir blockchain oluşturan Tierion'un yerel kripto para birimi olan TNT'de bir hareket bekliyor.  Buna ek olarak, Cobb, varlıkların bir partiden diğerine verimli bir şekilde yaratılmasını ve transferini kolaylaştıran bir blockchain olan Raven Coin'in bir çıkış yakalayacağını umuyor.

    Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı
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    Altcoin öneren birçok analiste rağmen, bu kripto para birimlerinin çoğu spekülatif ve son derece riskli varlıklardır. Altcoinlerin çoğunluğu, 2017 yılının sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerinde gördükleri değerin %90'ını veya daha fazlasını kaybetti ve bu da büyük finansal kayıplara neden oldu.

    Kripto araştırma firması Messari'den gelen verilere göre, kripto piyasasındaki tüm altcoinlerin yaklaşık %80'i, bir sonraki boğa koşusu sırasında dahi, gördükleri en yüksek değerlerin altında kalacak.

    Sorumluluk reddi beyanı: Bu bir alım satım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır. Haber içeriği editörün, şahısların veya şirketlerin kendi görüşleridir. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğundadır. Donanımhaber ve içerik yazarı, kimsenin kişisel yatırım kararından dolayı sorumlu tutulamaz.



    https://coinstalks.com/Thread-Analyst-unveils-7-crypto-currencies-that-could-outperform-Bitcoin-soon Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    seglopsi 1 hf.
    bu kripto paralarin hepsinin (bitcoin dahil) balon oldugunu ancak; blockchain'in de oldukca guvenilir bir sey oldugunu, gelecekte blockchain'in kesinlikle swift/eft gibi islemlerin yerine kullanilabilecegini dusunuyorum. gelecekte coin yerine, yine merkez bankalarinin arkasinda olduklari para birimleri sahne alacak hayatimizda. suanda bitcoin kabul eden merkez bankalari bile coin'ler yerine; diger merkez bankalarinin kripto paralari ile islem yapacaklar. bitcoin veya o donemde populer olacak olan bu tarz coinlerden biri ise muhtemelen; terör orgutlerinin veya devletlerin ya da bireylerin el altindan yapacagi gizli antlasmalar gibi islerde kullanilacak.
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    DH Misafiri 1 hf.
    XRP leri ni satanlar çoook pişman olacaklar...çooooooooook yükselecek çünkü...bunların hepsi birer oyun :) yakında zengin olacağım inşALLAH.....
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Ben 2017de bir ara ripple aldim sonra baktım tırt zarar etmeden sattım iyi ki de sattım yoksa gitmişti paraciklar ??
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    mck94 1 hf.
    Su coin kripto sacmaligi bitse de kurtulsak. Mining icin harcanan -kaybolan- enerjiye yazik.
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