Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı

Craig Cobb, yaptığı açıklamada, BTC'nin hareketlerinin altcoinlere yükselmeleri için yeterli bir hareket alanı oluşturduğuna inandığını söyledi.

Cobb, bu yıl %300'den fazla değer kazanan Matic'i takip ettiğini söyledi. Matic, geliştiricilerin, hızlı bir şekilde merkezi olmayan uygulamalar ortaya koymalarına fayda sağlayan bir blockchain platformu.

Ayrıca karmaşık hesaplamaların çözülmesine yardımcı olmak için tasarlanan yapay zeka ile geliştirilmiş bir blockchaini olan Fetch.ai'nin yerel tokenını takipte olduğunu belirtti.

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Cobb, Digitex Futures, Enigma ve Ripio Credit Network fiyatlarının 10-30 günlük hareketli ortalamaya geri dönmesini ve alım bölgesine girmeleri halinde harekete geçeceğini söyledi.

Ayrıca, herhangi bir veriyi, dosyayı veya iş sürecini doğrulamak için bir blockchain oluşturan Tierion'un yerel kripto para birimi olan TNT'de bir hareket bekliyor. Buna ek olarak, Cobb, varlıkların bir partiden diğerine verimli bir şekilde yaratılmasını ve transferini kolaylaştıran bir blockchain olan Raven Coin'in bir çıkış yakalayacağını umuyor.

Tam Boyutta Gör

Altcoin öneren birçok analiste rağmen, bu kripto para birimlerinin çoğu spekülatif ve son derece riskli varlıklardır. Altcoinlerin çoğunluğu, 2017 yılının sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerinde gördükleri değerin %90'ını veya daha fazlasını kaybetti ve bu da büyük finansal kayıplara neden oldu.

Kripto araştırma firması Messari'den gelen verilere göre, kripto piyasasındaki tüm altcoinlerin yaklaşık %80'i, bir sonraki boğa koşusu sırasında dahi, gördükleri en yüksek değerlerin altında kalacak.

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