Kripto madencileri sektör değiştiriyor: Yeni ekran kartı krizi gelebilir!

Tam Boyutta Gör Kripto para madenciliğine olan talep ve genel olarak uygulanabilirlik geçtiğimiz yıl içinde çok ciddi miktarda azaldı. Bu nedenle, kullanılmayan işlem gücünden faydalanmak isteyen madencilik operasyonları (ikinci el piyasasını kullanılmış GPU'larla doldurmanın yanı sıra) odaklarını artık yapay zekaya yöneltiyor.

Madenciler yapay zekaya yöneliyor

Bloomberg'de yayınlanan yeni bir rapora göre, kripto madencilik şirketi Hut 8 Mining, yüksek performanslı bilgi işlem arayan yapay zeka müşterilerinden 16,9 milyon dolar gelir elde etti. Öte yandan bir de yapay zeka planları için Nvidia’dan 66 milyon dolarlık ekran kartı satın alan Hive BLockChain bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan ciddi büyümeyle birlikte karmaşık yapay zeka modellerini çalıştırmanın hesaplama maliyeti de şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Bir süre önce yayınlanan bir rapora göre, sadece ChatGPT sunucularını çalışır durumda tutmak OpenAI, günlük 700 bin doların üzerinde maliyete katlanıyor.

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Bununla birlikte, kripto madenciliği GPU'larının yalnızca küçük bir yüzdesi yapay zeka işlemlerini gerçekleştirmeye elverişli. Bloomberg raporu, mevcut kripto GPU'larının yalnızca yüzde 5 ila yüzde 15'inin yapay zeka için kullanılabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla eğer yapay zeka alanındaki büyüme aynı hızda devam ederse madencilik şirketleri daha fazla ekran kartı satın alabilir. Bilindiği üzere Nvidia’nın H100 GPU’ları yapay zeka için birebir ancak fiyatları çok yüksek bir seviyede. Öte yandan RTX 40 serisinin de yapay zeka işlemlerinde güçlü olduğu biliniyor.

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