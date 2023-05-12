Kripto madencileri sektör değiştiriyor: Yeni ekran kartı krizi gelebilir!

Madenciler yapay zekaya yöneliyor
Bloomberg'de yayınlanan yeni bir rapora göre, kripto madencilik şirketi Hut 8 Mining, yüksek performanslı bilgi işlem arayan yapay zeka müşterilerinden 16,9 milyon dolar gelir elde etti. Öte yandan bir de yapay zeka planları için Nvidia’dan 66 milyon dolarlık ekran kartı satın alan Hive BLockChain bulunuyor.
Bununla birlikte, kripto madenciliği GPU'larının yalnızca küçük bir yüzdesi yapay zeka işlemlerini gerçekleştirmeye elverişli. Bloomberg raporu, mevcut kripto GPU'larının yalnızca yüzde 5 ila yüzde 15'inin yapay zeka için kullanılabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla eğer yapay zeka alanındaki büyüme aynı hızda devam ederse madencilik şirketleri daha fazla ekran kartı satın alabilir. Bilindiği üzere Nvidia’nın H100 GPU’ları yapay zeka için birebir ancak fiyatları çok yüksek bir seviyede. Öte yandan RTX 40 serisinin de yapay zeka işlemlerinde güçlü olduğu biliniyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-10/ether-crypto-miners-woo-artificial-intelligence-ai-with-gpu-chips-services#xj4y7vzkg https://www.tweaktown.com/news/91443/cryptominers-are-looking-at-converting-their-mining-farms-into-ai-operations/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.