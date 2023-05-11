Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, ChatGPT-4 rakibi PaLM 2 yapay zeka modelini duyurdu: İşte yenilikler

    Google, halihazırda 25 Google hizmetine güç veren PaLM 2 yapay zeka dil modelini duyurdu. Model halihazırda yazılım paketinde ve sohbet robotu Bard'ta kullanılıyor.
    Oy Ver
    Google, ChatGPT-4 rakibi PaLM 2 yapay zeka modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, en yeni yapay zeka dil modeli PaLM 2'yi duyurdu. PaLM 2, doğrudan OpenAI’ın ChatGPT’sine güç veren GPT-4 modeline rakip olacak. Google CEO'su Sundar Pichai şirketin I/O konferansında yaptığı konuşmada PaLM 2’nin geniş eğitim sayesinde mantık ve muhakeme konusunda daha güçlü olduğunu ve 100'den fazla dili kapsayan çok dilli metin üzerinde eğitildiğini aktardı.

    Google tarafından yapılan açıklamada PaLM 2'nin akıl yürütme, kodlama ve çeviri de dahil olmak üzere bir dizi metin tabanlı görevde çok daha iyi olduğu belirtildi. PaLM 2'nin farklı dillerdeki deyimleri (Örneğin, etekleri zil çalmak) anlayabildiğinin altı çizildi. PaLM 2'nin yeteneklerini açıklayan bir araştırma makalesinde Google mühendisleri, sistemin dil yeterliliğinin "o dili öğretmek için yeterli" olduğunu ve bunun kısmen eğitim verilerinde İngilizce olmayan metinlerin daha yaygın olmasından kaynaklandığını belirtti.

    PaLM 2, çok sayıda özel yapılandırmaya sahip

    Oluşturulması büyük zaman ve kaynak gerektiren diğer büyük dil modelleri gibi PaLM 2 de tek bir üründen ziyade, tüketici ve kurumsal ortamlarda kullanılacak farklı sürümleri olan bir ürün ailesi konumunda. Sistem en küçükten en büyüğe doğru Gecko, Otter, Bison ve Unicorn olarak adlandırılan dört boyutta mevcut.

    Aktarılanlara göre PaLM 2’nin sağlık verileri üzerinde eğitilmiş bir versiyonu olan Med-PaLM 2, ABD Tıbbi Lisanslama Sınavında bulunanlara benzer soruları "uzman" düzeyinde yanıtlayabiliyor. Siber güvenlik verileri üzerinde eğitilmiş başka bir versiyonunun (Sec-PaLM 2) da potansiyel kötü amaçlı komut dosyalarının davranışını açıklayabileceği ve koddaki tehditleri tespit etmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Bu modellerin her ikisi de Google Cloud üzerinden, başlangıçta belirli müşterilere sunulacak.

    Google özelinde ise PaLM 2, şirketin deneysel sohbet robotu Bard da dahil olmak üzere 25 serviste halihazırda kullanılıyor. Bard aracılığıyla sunulan güncellemeler arasında gelişmiş kodlama yetenekleri ve daha fazla dil desteği yer alıyor. Ayrıca Docs, Slides ve Sheets gibi Google Workspace uygulamalarındaki özellikleri güçlendirmek için de kullanılıyor.

    PaLM 2 akıllı telefonlara gelebilir

    Google, ChatGPT-4 rakibi PaLM 2 yapay zeka modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, PaLM 2'nin en hafif sürümü olan Gecko'nun akıllı telefonlarda çalışabilecek kadar küçük olduğunu ve saniyede kabaca yaklaşık 16 veya 17 kelime işleyebileceğini söylüyor. Google bu modeli test etmek için hangi donanımın kullanıldığını söylemedi, sadece "en yeni telefonlarda" çalıştığını belirtti.

    Bununla birlikte, bu tür dil modellerinin minyatürleştirilmesi oldukça önemli. Zira bu dev sistemlerin bulutta çalıştırılması oldukça pahalı olmakla birlikte cihaz üzerinde çalışmaları gelişmiş gizlilik gibi başka faydalara da olanak tanıyacaktır. Sorun şu ki, dil modellerinin daha küçük versiyonları kaçınılmaz olarak daha büyük kardeşlerinden daha az yetenekli oluyor.

    Google, ChatGPT-4 rakibi PaLM 2 yapay zeka modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    PaLM 2 ile Google, yapay zeka dil araçlarını Office yazılım paketine agresif bir şekilde dahil eden Microsoft gibi rakipleriyle arasındaki "yapay zeka açığını" kapatmayı umuyor. Microsoft artık belgeleri özetlemeye, e-posta yazmaya, sunumlar için slaytlar oluşturmaya ve çok daha fazlasına yardımcı olan yapay zeka özellikleri sunuyor.

    PaLM 2, Google'ın yapay zeka dil modelleri üzerindeki çalışmaları için kesinlikle ileriye doğru atılmış bir adım olsa da bilinen sorun ve endişeler devam ediyor. Örneğin, bazı uzmanlar dil modelleri oluşturmak için kullanılan eğitim verilerinin yasallığını sorgulamaya başladı. Bu veriler genellikle internetten toplanıyor ve genellikle telif hakkı korumalı metinler ve korsan e-kitaplar içeriyor. Bu modelleri oluşturan teknoloji şirketleri genellikle eğitim verilerini nereden temin ettiklerine ilişkin soruları yanıtlamayı reddediyor. Dil modellerinin çıktılarında "halüsinasyon" ya da bu sistemlerin basitçe bilgi uydurma eğilimi gibi doğal sorunlar da var.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/5/10/23718046/google-ai-palm-2-language-model-bard-io https://ai.google/static/documents/palm2techreport.pdf https://blog.google/technology/ai/google-palm-2-ai-large-language-model/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş kapı hoparlörü kaç cm muay thai ne kadar sürede öğrenilir sansar kedi yer mi renault 19 beymen club sevgiliye çiçek notu forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız