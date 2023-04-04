Kripto madencilik şirketinden rekor Bitcoin üretimi

Marathon, Mart ayında kendi rekorunu kırarak, yaklaşık 24 milyon dolar değerinde 850 Bitcoin (BTC) çıkardı. Ocak ayından itibaren yükseliş sergileyen Bitcoin, madencilik sektörünü de olumlu ölçüde etkiliyor.
Şirketin ilk çeyrek itibarıyla yaklaşık 125 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıkları ile 326,5 milyon dolara karşılık gelen 11.466 BTC’si bulunuyor. Bitcoin varlıklarının tamamının ise kısıtlanmamış durumda olduğu ifade edildi.
Marathon, Mart ayında 750 BTC satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, BTC’lerinin bir kısmını daha satmayı planlıyor. Satıştan elde edilen gelir ile hazine yönetimi ve operayonların desteklenmesi planlanıyor. Marathon, 2023 yılının ortalarına doğru kapasitesini 23 EH/s’e yükseltmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı