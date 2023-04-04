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    Kripto madencilik şirketinden rekor Bitcoin üretimi

    Marathon, 2023 yılında rekor seviyede Bitcoin çıkarıyor. FTX’in iflas etmesi ve beraberinde gelen Bitcoin düşüşleri, madencilik sektöründe birçok iflasa neden olmuştu.
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    Kripto madencilik şirketinden rekor Bitcoin üretimi Tam Boyutta Gör
    Kripto madencilik şirketi Marathon Digital, yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerini paylaştı. Marathon, Mart ayında Bitcoin üretimini yüzde 21 yükseltti ve 825 BTC üretimi yaptı. Bitcoin üretimi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 41 artarak 2.195 BTC ile rekor kırdı. İlk çeyrekte hash oranı yüzde 64 artışla 11,5 EH/sn’ye yükseldi. 

    Marathon, Mart ayında kendi rekorunu kırarak, yaklaşık 24 milyon dolar değerinde 850 Bitcoin (BTC) çıkardı. Ocak ayından itibaren yükseliş sergileyen Bitcoin, madencilik sektörünü de olumlu ölçüde etkiliyor. 

    Şirketin ilk çeyrek itibarıyla yaklaşık 125 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıkları ile 326,5 milyon dolara karşılık gelen 11.466 BTC’si bulunuyor. Bitcoin varlıklarının tamamının ise kısıtlanmamış durumda olduğu ifade edildi. 

    Marathon, Mart ayında 750 BTC satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, BTC’lerinin bir kısmını daha satmayı planlıyor. Satıştan elde edilen gelir ile hazine yönetimi ve operayonların desteklenmesi planlanıyor. Marathon, 2023 yılının ortalarına doğru kapasitesini 23 EH/s’e yükseltmeyi hedefliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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