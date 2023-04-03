Twitter ana sayfa simgesi Dogecoin oldu

Twitter’da Dogecoin dönemi
Twitter’ı satın alması ile kripto para dünyasını da beklentiye sokan Elon Musk sonunda beklenen hareketi yaptı. Twitter anasayfası ve sayfa yenilediğinizde ekrana gelen yükleme sayfasında Dogecoin simgesi belirmeye başladı.
Bunun haricinde uygulamada görünürde bir değişiklik yok. Yine de Elon Musk’ın bu hareketi Dogecoin camiasını hareketlendirmeye yetti. Dakikalar içerisinde Dogecoin fiyatı 8 cent seviyesinden 10 cent seviyesine fırladı. Günlük hacim de 1 milyar doları geçti. Bazı kaynaklar Twitter ödeme sistemi içerisine Dogecoin seçeneğinin de ekleneceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı