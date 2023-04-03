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    Anlık Bildirim

    Twitter ana sayfa simgesi Dogecoin oldu

    Elon Musk yine boş durmadı ve Twitter’ı satın aldıktan sonra Dogecoin camiasına göz kırptı. Twitter ana sayfasında ortaya çıkan Dogecoin simgesi herkesi şaşırttı.
    Oy Ver
    Dogecoin
    Bir dönem kripto para dünyasında manipülasyon üzerine manipülasyon yaptıktan sonra kabuğuna çekilen Elon Musk yine boş durmadı. Twitter’ı satın aldıktan sonra ana sayfa ve yükleme simgelerini Dogecoin yaptı.

    Twitter’da Dogecoin dönemi

    Twitter’ı satın alması ile kripto para dünyasını da beklentiye sokan Elon Musk sonunda beklenen hareketi yaptı. Twitter anasayfası ve sayfa yenilediğinizde ekrana gelen yükleme sayfasında Dogecoin simgesi belirmeye başladı.

    Bunun haricinde uygulamada görünürde bir değişiklik yok. Yine de Elon Musk’ın bu hareketi Dogecoin camiasını hareketlendirmeye yetti. Dakikalar içerisinde Dogecoin fiyatı 8 cent seviyesinden 10 cent seviyesine fırladı. Günlük hacim de 1 milyar doları geçti. Bazı kaynaklar Twitter ödeme sistemi içerisine Dogecoin seçeneğinin de ekleneceğini düşünüyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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