Twitter ana sayfa simgesi Dogecoin oldu

Bir dönem kripto para dünyasında manipülasyon üzerine manipülasyon yaptıktan sonra kabuğuna çekilen Elon Musk yine boş durmadı. Twitter’ı satın aldıktan sonra ana sayfa ve yükleme simgelerini Dogecoin yaptı.

Twitter’da Dogecoin dönemi

Twitter’ı satın alması ile kripto para dünyasını da beklentiye sokan Elon Musk sonunda beklenen hareketi yaptı. Twitter anasayfası ve sayfa yenilediğinizde ekrana gelen yükleme sayfasında Dogecoin simgesi belirmeye başladı.

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Bunun haricinde uygulamada görünürde bir değişiklik yok. Yine de Elon Musk’ın bu hareketi Dogecoin camiasını hareketlendirmeye yetti. Dakikalar içerisinde Dogecoin fiyatı 8 cent seviyesinden 10 cent seviyesine fırladı. Günlük hacim de 1 milyar doları geçti. Bazı kaynaklar Twitter ödeme sistemi içerisine Dogecoin seçeneğinin de ekleneceğini düşünüyor.

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