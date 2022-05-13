Bitcoin zenginleri son düşüşte büyük kayıp yaşadı

Kripto para piyasasında uzun süredir devam eden düşüş yatırımcıları olduğu kadar Bitcoin zenginlerini de etkiliyor. Büyük borsaların sahipleri geçen yıldan bu yana on milyarlarca dolar kaybetti.

Bitcoin zenginleri fakirleşti (!)

Fortune dergisinin yaptığı araştırmaya göre geçen yıl 13.7 milyar dolar serveti olan Coinbase patronu Brian Armstrong’un elinde son kayıplarla sadece 2.2 milyar dolar kaldı. COIN kripto parasının ve şirket hisselerinin düşüşü bunda etkili oldu.

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FTX patronu Sam Bankman yarı yarıya servet kaybederek 11.3 milyar dolara geriledi. Winklevoss kardeşler ise her biri yüzde 40 düşüşle 2.2 milyar dolar seviyesine düştüler.

Binance patronu Changpeng Zhao ise en büyük kayba uğrayan patrondu. Geçen yıl 96 milyar dolar serveti olan Asya kıtasının en zengin girişimcisinin tahminlere göre 11.6 milyar doları kaldığı ifade ediliyor.

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Bitcoin zenginlerinin servetleri de eridi mi?