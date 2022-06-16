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    Anlık Bildirim

    Kripto para piyasalarında düşüş sürecek mi? Tarık Eroğlu ile 21:00'de canlı yayın!

    Kripto para piyasalarındaki düşüşün ardından akıllarda tek soru var: Piyasadaki düşüş devam edecek mi? Yanıtını bu akşam 21:00'de Bull & Bear CEO'su Tarık Eroğlu ile canlı yayında konuşuyoruz.
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    BTC 9-12 bandına düşebilir mi? Kripto Para piyasalarında son durumu Tarık Eroğlu ile konuşuyoruz. Cem Sünbül, kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün ardından gelinen noktayı Bull & Bear CEO'su Tarık Eroğlu ile bu akşam 21:00'de Donanımhaber YouTube kanalındaki canlı yayında konuşacağız.

    Donanım Haber'de bu akşam Cem Sünbül konuğu Tarık Eroğlu ile kripto paralarla ilgili merak edilenlere cevap arayacak. Kripto para piyasalarında yaşanan sarsıntının ve Bitcoin'de yaşanan büyük düşüşün sebepleri neler? Algoritmik Trade'in artıları, eksileri neler? Kripto para piyasalarında düşüş sürecek mi yoksa yükseliş başlayacak mı? Yakın gelecekte piyasaları başka ne gibi tehditler bekliyor? Tüm bunlar ve daha fazla sorunun cevabını bu yayında bulabilirsiniz.

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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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