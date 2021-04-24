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Türkiye gündemi birbiri ardına Thodex ve Vebitcoin borsalarının iflas haberi ile çalkalanırken satır aralarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem tarafından yapılan açıklama gözlerden kaçtı.

Kripto paralara düzenleme yolda

Kripto para kullanımı konusunda Avrupa lideri olan ülkemizde haliyle irili ufaklı pek çok borsa mevcut. Bunların bazıları global borsaların uzantısı iken büyük kısmı ise ülkemizde kurulmuş şirketler.

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Kripto para borsalarında milyarlarca TL’nin dönmesi yetkililerin de dikkatini çekti ve bir süredir vergilendirme yapılacağı gündemdeydi. Hatta MASAK ülkemizde faaliyet gösteren borsalardan kullanıcılara dair veriler istemişti. Sonrasında kripto para ile ödeme yöntemlerine yasak getirilmişti.

Bu süreçte önce Thodex borsasının batması ardından Vebitcoin borsasının faaliyetlerini durdurması gündemi değiştirdi ancak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem atılan adımlar konusunda kısa bir bilgi verdi.

Cemil Ertem başta Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumların çalıştıklarını ve saadet zincirlerinin vatandaşı mağdur etmemesi adına hızlı adımlar atılacağını bildirdi. Global sistemden uzaklaşmadan ekonomi sistemine uygun ve kripto para piyasası ile barışık bir düzenleme hızla hayata geçirilecek.

Henüz kripto para piyasasına ne tür düzenlemelerin yapılacağı sır gibi saklanıyor ancak borsaların belirli bir teminat ödemesi, kazançlara vergi getirilmesi gibi bazı düzenlemeler tahminler arasında.

https://www.ajanshaber.com.tr/cumhurbaskanligindan-kripto-para-aciklamasi-haber-474976

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