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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto paralara düzenleme yolda

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem global sistemden uzaklaşmadan ekonomi sistemine uygun ve kripto para piyasası ile barışık bir düzenleme olduğunu belirtti.
    24 Nisan 2021, 13:00 (1 gün)
    6b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    28

    Kripto paralara düzenleme yolda
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    Türkiye gündemi birbiri ardına Thodex ve Vebitcoin borsalarının iflas haberi ile çalkalanırken satır aralarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem tarafından yapılan açıklama gözlerden kaçtı.

    Kripto paralara düzenleme yolda

    Kripto para kullanımı konusunda Avrupa lideri olan ülkemizde haliyle irili ufaklı pek çok borsa mevcut. Bunların bazıları global borsaların uzantısı iken büyük kısmı ise ülkemizde kurulmuş şirketler.

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    Kripto para borsalarında milyarlarca TL’nin dönmesi yetkililerin de dikkatini çekti ve bir süredir vergilendirme yapılacağı gündemdeydi. Hatta MASAK ülkemizde faaliyet gösteren borsalardan kullanıcılara dair veriler istemişti. Sonrasında kripto para ile ödeme yöntemlerine yasak getirilmişti.

    Bu süreçte önce Thodex borsasının batması ardından Vebitcoin borsasının faaliyetlerini durdurması gündemi değiştirdi ancak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem atılan adımlar konusunda kısa bir bilgi verdi.

    Cemil Ertem başta Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumların çalıştıklarını ve saadet zincirlerinin vatandaşı mağdur etmemesi adına hızlı adımlar atılacağını bildirdi. Global sistemden uzaklaşmadan ekonomi sistemine uygun ve kripto para piyasası ile barışık bir düzenleme hızla hayata geçirilecek.

    Henüz kripto para piyasasına ne tür düzenlemelerin yapılacağı sır gibi saklanıyor ancak borsaların belirli bir teminat ödemesi, kazançlara vergi getirilmesi gibi bazı düzenlemeler tahminler arasında.



    https://www.ajanshaber.com.tr/cumhurbaskanligindan-kripto-para-aciklamasi-haber-474976
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    djtomcat 1 gün önce

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    jubeii 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    borsaların battığı flan yok. biz buna dolandırıcılık diyoruz. Arkasından şunu ekliyoruz bu memlekette bir hırsız birde keriz hiiiç bitmez.
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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla çoğu yoruma bakınca gülüyorum ilk Kripto paralara düzenleme ve denetim gelecek deyince yav abi yine vergi yha gelmesin diyenler vardı şimdi dolandırıcının biri tokatlayınca devlet niye bunun hakkında bişey yapmıyor diye sitem ediyor.

    O arkadaşlara selam olsun şimdi de aynı şeyi söylesinler bakalım
    Valla çoğu yoruma bakınca gülüyorum ilk Kripto paralara düzenleme ve denetim gelecek deyince yav abi yine vergi yha gelmesin diyenler vardı şimdi dolandırıcının...
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    düzenleme dedkleri şey vergi bu yıl yüzde 5 seneye yüzde 15 birde yasa çıakrırlar her yıl düzenli olarak artar ohhh misss bunlar halkı düşünerek ne zaman bir şey yapmışlarki
    düzenleme dedkleri şey vergi bu yıl yüzde 5 seneye yüzde 15 birde yasa çıakrırlar her yıl düzenli olarak artar ohhh misss bunlar halkı düşünerek ne zaman bir şe...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    muaz1984 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birkaç kodaman bugün savcılığa gitmiş. Konyalı biri 50 milyon basmış. Ulan manyak adam neyine yetmiyor o kadar para hep daha fazlası dedikçe silkeleyende muhakkak olacaktır.
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    JagerBomb (X Y ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'dan sonrasını okumadım
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    AnadoluEfes 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto parayı denetleyemezsin elimde onca bitcoin var nasıl denetleyecek elimde dijital bitcoin cüzdanı var kim nerde nasıl bilecek ne kadar olduğunuda nasıl takip edecek götürüp elden bile versem yine kimsenin haberi olmaz
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    D denn.zent 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zengin adamın yurt dışında banka hesabı var. Vergisiz alıp satacak. Vergi ise yine garibanın sırtına yüklenecek.
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 1 gün ( Mesaj Silindi ) denn.zent
    Aksine, zengin adamın patlaması daha kolay. Gariban yapamaz. Orta halli çakalsa aradan sıvışması daha kolay.

    Şöyle ki, yurtdışında hesabın var. O ülkede kripto parayla ilgili yasa varsa ve Türkiye ile o ülke arasında vergi anlaşması varsa, o ülkede vergi ödediğin an, Türkiye'nin belli bir süre içinde haberi olur. Türkiye'ye bildirmezsen elbet bir gün "Gel bakalım koçum" derler. Cezalı faizli vergiyi yabıştırırlar.

    Zenginin kitabına uydurmak için kırk takla atması lazım. Şirket kuracak. O şirket yatırım yapacak. Para kazanacak. Sonra o şirket o parayla Türkiye'ye yatırım yapacak falan... Bir kamyon uğraş. Çünkü meblağ büyük. Çatlaktan sızmaz. Bir dostuna yollasan, "arkadaşıma 5 milyon dolar borç vermiştim onu geri ödüyor" falan yemezler yani. Büyük para takibi kolay iş.

    Gariban da yapamaz. O kesin.

    Ama orta halli vatandaş çakalsa her türlü yapar. Aylık 300-500 dolar çatlaktan rahatlıkla sızar. Parayı x ülkesinde yaşayan arkadaşı kazanır sözüm ona. Buna dolar gönderir. Kimse sormaz. Sorsa da "borç vermiştim, geri ödüyor" dersin falan... "para nereden" diye sorarsa, ki resmi olarak soramaz, sohbet gibi sorabilir, "evlendigimde takılan altınlar, arkadaş Türkiye'de iken borç verdim elden" dersin. Bitti.

    Türkiye'de vergi kaçağının önüne geçmek için devlet nezdinde niyet yok. Niyet olsa "nereden buldun" yasası olur. Ama bu yasa olsa, zaten başta kendileri patlarlar. 15 yıllık devlet memuruna sorarlar çünkü "15 yılda edindiğiniz 9 gayrimenkul nereden?" diye... ne cevap verecek? "Aldığım komisyon efendim" mi diyecek?

    Belediye meclis üyelerinin zenginleşmelerine baksak hep birlikte, %60'ında sebepsiz zenginleşme görürsün.

    Sadece yerel kara para değil, Türkiye bu tutumu sebebi ile dünyada da sayılı Kara para aklama noktalarından biri.
    "Nereden buldun?"
    "Bu soruyu Erdoğan'a sorabilir misin?"


    Vergi dairesine yapman gereken tek açıklama, gelen paranın ticari bir kazançtan kaynaklanmadığını söylemen ve görünürde gerçekleşen işlemin de bununla uyumlu olmasıdır.
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    K kayraTsu07 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberiniz olsun hadi kripto tamamiyle türkiye de yasaklansa bile ülkemiz ac gözlü para canlısı olduğu için yurtdışına amazon yoluyla ekran kartlarını satmaya devam eder. Birşey düzelmez yani bitcoin temelli patlamazsa ekran kartı bulunmaz

    Ve iyi oldu o 5000 6000 liraya rx 580 alanlar piyasayı rezili rusvan edenler düşünsün
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    djtomcat (Mustafa Önal) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kripto paradaki amaç zaten takip edilememesi ve devletin transferlere karışamaması. Devlet yerli kripto para borsalarından üye bilgilerini ve bakiyelerini talep ettikten sonra biçok vatandaş yabancı borsalara taşıdı parasını ki devletimiz böyle bir durumda borsa şirketinden alacağı vergiyi de alamayacak.

    Kripto para anonim olmaktır. Devlet takip ettikten sonra senin banka hesabındaki paradan bir farkı kalmıyor.
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    DallasPage (Eren Can) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    gündem kripto olunca herkes ismini duyurma peşinde boş yapıyor
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    düzenleme dedkleri şey vergi bu yıl yüzde 5 seneye yüzde 15 birde yasa çıakrırlar her yıl düzenli olarak artar ohhh misss bunlar halkı düşünerek ne zaman bir şey yapmışlarki
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Aracı kurumları düzenlemeden vergi getiremezler. Öncelikle aracı kurumlara düzenleme liasns vergi, sermaye zorunluluğu vs getirecekler. Onlar düzenlendikten sonra bize sıra gelir.
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    P Peni_Silin (Peni Silin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) zdniz
    ben bu işlerden anlamam. Ama devletin düzenleme getirmesi için muhatap lazım. Kripto paranın merkezi nedir kimdir? Sen söyle devlet muhatap olsun. Sanmıyorum böyle bir koruma olacağını.

    Çok çok bu işin borsanını yapanlara ağır yaptırımlar getirirler, bankerlik gibi bir sektör ne kadar denetlenirse o anlamda bir denetleme olur yoksa kripto paranın muhatabı yok. O anlamda bir güvence veremez.
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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla çoğu yoruma bakınca gülüyorum ilk Kripto paralara düzenleme ve denetim gelecek deyince yav abi yine vergi yha gelmesin diyenler vardı şimdi dolandırıcının biri tokatlayınca devlet niye bunun hakkında bişey yapmıyor diye sitem ediyor.

    O arkadaşlara selam olsun şimdi de aynı şeyi söylesinler bakalım
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    knight0fheaven (Hebele Hubele) 1 gün ( Mesaj Silindi ) veysel_444
    Yalnız vergi muhabbetleri konuşulurken böyle olayların bir anda patlak vermesi bır tuhaf gerçekten. Yani bu cümleyi normal şartlarda düşünmem bile ama bu hükümetin yaptığı herşeye şüpheli bakar oldum m haklıyımda.
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu an ülkenin vatandaşlarının büyük bölümünün yatırımı, geliri, köşeye koyduğu sermayesi, iş için ayırdığı paranın büyük bölümü bu ne idüğü belirsiz borsada. Yarın büyük bir düşüş olsa, kripto paralar dünyada yasaklansa veya büyük kripto para borsaları çökse ve benzeri bir durum olsa bu vatandaşların kayıpları ülke ekonomisini sarsar mı sarsmaz mı? Şu an milyonlarca insan pandemiden dolayı zaten işsiz, ekonomi sarsıntıda, dolar hayat pahalılığı aldı başını gidiyor, bir de üzerine bütün varlığını kaybeden kripto mağdurlarının ödenemeyen borçları, kredileri. ihtiyaçları eklenir ise o zaman sanıyorum devlet yetkilileri tef çalıp oynayacaklar çünkü geriye yapacak bir şeyleri kalmayacak. En geç bu günden itibaren kendileri de -bu bakanların büyük bölümü de evde bu borsalarda oynuyor- dur kripto paralarımı borsaya yatırdım şu gündemi sarsmayayım demeyi bırakıp bu kripto para olayı ile ilgili vatandaşlarını bilgilendirecek ve kazanımlarını kaybetmemeleri için tedbirler almalı.
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