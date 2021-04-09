Casper kurumlara sunduğu hizmetleri İş İçin Teknoloji çatısı altında topluyor

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Türkiye’nin teknoloji markası Casper, dijital dönüşüm sürecine sunduğu çalışmaları “İş İçin Teknoloji” adını verdiği çatı altında topluyor. İş İçin Teknoloji platformu; uzman mühendisleri, yeni nesil bilgisayarları, yerinde üretimi, lojistik ve teknik servis hizmetleri ile iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunuyor.

İş İçin Teknoloji nedir?

Her bir kurum mevcut iş modeli doğrultusunda farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahip. Bu bakımdan Casper işletmeniz için önde gelen teknolojiye maksimum cihaz verimliliği ile katkıda bulunmayı amaç ediniyor.

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İş İçin Teknoloji çatısı altında kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreterek hedeflerine ulaşmaları yolunda destek sağlanıyor. Yerinde üretimden hızlı teknik servise, lojistikten ek garanti sürelerine kadar pek çok konuda iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler mevcut.

Kurumsal Çözümler kategorisi içerisinde hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmeti ile kurumların iş yaşamını kolaylaştıran teknolojik çözümler yer alıyor. Eğitim Çözümleri kategorisi ise kolay entegre olabilen yapısıyla eğitim noktalarına ister tablet ister laptop ister masaüstü bilgisayar ile ulaşmanızı sağlıyor. Yerli üretimin verdiği güç ve sağladığı avantajları ön planda yer alırken geniş ve hızlı servis ağı ile birlikte Casper, eğitim çözümlerinin önemli parçalarından biri oluyor.

VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC’lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Casper’ın kurumsal ürünlerine https://www.casper.com.tr/kurumsal-cozumler adresinden ulaşabilir, işletmenize en uygun çözümlere ulaşabilirsiniz.

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