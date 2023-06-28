DeFi platformları siber saldırılarda 208 milyon dolar kaybetti

Tam Boyutta Gör Yüksek paralar üretmeye başladıktan sonra kripto para dünyası siber saldırganların ve dolandırıcıların hedefi haline geldi. Her yıl yüz milyonlarca dolarlık varlık saldırıya uğruyor ya da sahte projelerle dolandırılıyor. Yılın ikinci çeyreği de bundan eksik kalmadı.

208 milyon dolarlık kayıp

Yapılan araştırmalara göre yılın ikinci çeyreğinde DeFi platformları siber saldırı ve dolandırıcılık sonucunda 208 milyon dolar kayıp yaşadı. En büyük kayıp 105 milyon dolar ile Nisan ayında olurken Haziran ayında 42 milyon dolar ile kayıpların biraz azaldığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde de bu rakam 460 milyon dolar civarındaydı.

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Siber saldırıların sayısı 117 ile geçen yıla oranla 7 kat artış göstermiş. Bu dönemde Atomic Wallet cüzdanı 35 milyon dolar, Fintoch platformu ise 30 milyon dolar kaybetti. Sadece 3 platformun kaybettiği para yüzde 45’lik dilimi kapsıyor. Platformların sadece 4 milyon doları kurtarabildiği belirtiliyor.

Kontrat saldırılarında platformlar 55 milyon dolar kaybederken, cüzdanlara izinsiz erişim sonucunda da 76 milyon dolar buhar olmuş. Sahte ve dolandırma amaçlı projelere ise 47 milyon dolar kaptırılmış. İlk çeyrekte hack ve dolandırıcılıkla 320 milyon dolar çalınmıştı. Bu bakımdan biraz azalma görülüyor.

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Kripto paralarda yılın ikinci çeyreği biraz sevindirdi