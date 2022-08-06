Hindistan’dan Binance’e şok

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Hindistan düzenleyici kuruluşları Binance tarafından işletilen ve ülkenin en büyük kripto para borsası olan WazirX sıkıntılarla karşı karşıya. Ülkede kripto paralara yönelik olarak yapılan kısıtlamalar borsayı vurdu.

WazirX borsasına şok

Hindistan Güvenlik Yönetimi yabancı döviz değişim kurallarına uymadığı gerekçesiyle WazirX borsasının 8 milyon dolarlık banka varlıklarına el koyduğunu duyurdu. 2021 yılında 43 milyar dolar hacim üreten borsanın sıkıntı yaşaması Binance açısından da kötü ancak Binance buna farklı bir çözüm bulmuş.

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Yıllarca WazirX kripto para borsasını satın aldığını ve işlettiğini dile getiren Chanpeng Zhao ise, olay sonrasında WazirX borsasına sadece kripto para cüzdanı entegrasyonu sunduklarını ve satın alımın gerçeklemediğini iddia etti.

Dolar milyarderi bir patronun neden bu şekilde çark ettiği bilinmiyor. WazirX kurucusu Nischal Shardeum ise WazirX borsasının Binance tarafından satın aldındığını, kripto para çiftlerinin ve çekim işlemlerinin Binance tarafından yürütüldüğünü, kendilerinin INR çiftlerini yürütme lisansları olduğunu ve WazirX alan adının dahi Binance elinde olduğunu paylaştı. Konunun ileride nasıl gelişeceği şimdilik bilinmiyor.

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