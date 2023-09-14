Kripto Piyasası Çakılırken MULTI Coin Pump Yaptı: Dikkat Çeken Diğer Altcoinler Hangileri?

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Binance borsasında yer alan Multichain (MULTI) token geçtiğimiz günlerde 1 dolar seviyesinden ciddi bir yükseliş yaşayarak gündeme geldi. Fiyatını ikiye katladıktan sonra 2,4 dolar seviyesinden tekrar 1,3 dolara kadar düşen ve adeta bir pump ve dump coin’i haline gelen MULTI, yatırımcılara heyecanlı anlar yaşattı. MULTI fiyatı son olarak yine 3 dolar seviyelerine yükseldi.

CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 2,77 dolardan işlem gören tokenin sayfasında bir uyarı ibaresinin yer aldığı görülüyor. CoinGecko, MULTI tokenin ekip tarafından incelemeye alındığını belirtiyor.

MULTI tokenin son bir aylık performansına baktığımızda yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. MULTI tokenin son 30 günde yüzde 59,5 ve son 14 günde yüzde 136,3 değer kazandığı göze çarpıyor. Son 7 günlük performansına göre yüzde 114 değer kazanan MULTI tokenin akıbetinin ne olacağı ve yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceği henüz bilinmiyor.

MULTI coin’in pump yapmasına rağmen kripto piyasası zorlu günler geçiriyor. Bütün gözler, batık kripto para borsası FTX’in kripto varlıklarının tasfiyesi ile ilgili mahkeme kararını bekliyor. Solana (SOL) başta olmak üzere çok sayıda coin’in yatırımcısının söz konusu kararı heyecanla beklediği bir dönemde pump yapan MULTI coin’in yanı sıra başka altcoinler de dikkat çekiyor.

Yatırımcılar, belirsizliğin hakim olduğu kripto ekosisteminde geleceği göremediğinden daha ziyade kısa vadeli kazanç hedefiyle hareket ediyor. İlgi gören altcoinler arasında Wall Street Memes ve Bitcoin BSC projeleri göze çarpıyor.

Wall Street Memes Borsa Listelemelerine 15 Günden Az Kaldı

Topluluk odaklı bir proje olduğunu her fırsatta dile getiren ve sosyal medya hesaplarında toplamda 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Wall Street Memes projesinin ön satış etkinliği halen devam ediyor.

25 Mayıs’ta başlamış olmasına rağmen şu ana kadar 25 milyon dolardan fazla toplamayı başaran ön satışta yatırımcılar, borsa listelemeleri öncesinde indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın alabiliyor .

Projenin merkezindeki WSM tokenin bu kadar büyük bir taleple karşılaşmasının arkasındaki sebepler arasında topluluğun yanı sıra Elon Musk da bulunuyor. Ünlü iş insanının Wall Street Memes projesinin Twitter hesabıyla birden fazla kez etkileşime geçmiş olması, yatırımcılar arasında “Sıradaki Dogecoin Wall Street Memes token mi?” yorumlarına sebep oluyor.

Devam eden ön satış sayfasındaki bilgilerde, 27 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen borsa listelemelerine 15 günden az bir süre kaldığı görülüyor.

Topluluğu teşvik etmek amacıyla devreye alınan staking mekanizması da ön satış etkinliği gibi yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. Blok başına 75 token ödülü bulunan staking havuzunda stake edilen Wall Street Memes token miktarının 320 milyon adedi geçmiş olduğu görülüyor.

Mevcut bilgilere göre yıllık getiri yüzdesi oranının yüzde 62 olması da yatırımcıları WSM tokene yönlendiriyor. Merkezi borsalarda listelenmeden önce WSM token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri aracılığıyla ön satışa katılabiliyor. WSM token mevcut aşamada 0,337 dolardan satışa sunuluyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Bitcoin Alternatifi Bitcoin BSC Token İlgi Görüyor

Hem sektörel hem de küresel haber akışları BTC’nin yukarı yönlü hareketini kısıtlamaya devam ediyor. CoinGecko verilerine göre BTC, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 26 bin 342 dolardan işlem görüyor.

Erken dönem Bitcoin yatırımcıları BTC’nin ralli yapmasını büyük bir heyecanla beklerken pek çok yeni kripto meraklısı BTC fiyatını yüksek buluyor. Bitcoin BSC isimli bir tokenin ön satış etkinliği, BTC’ye alternatif olduğu gerekçesiyle dikkat çekiyor.

Henüz başlayan ön satış etkinliğinde 0,99 dolar sabit fiyattan Bitcoin BSC token satın alma fırsatı sunan proje, BTC için bütçesi olmayan ancak lider kripto para biriminin başarısını takdir eden yatırımcıları hedefliyor.

Bitcoin BSC, Bitcoin'in BNB Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş bir BEP-20 versiyonu olarak konumlanıyor ve yatırımcılara, Bitcoin’in yaşam döngüsünü yeniden yaşatmayı amaçlıyor. Bu sebeple BTCBSC token, Nisan 2011’deki BTC fiyatı olan 0,99 dolardan satışa sunuluyor.

Bitcoin’den farklı olarak BTCBSC tokende yenilikçi bir staking mekanizması olduğu görülüyor. Proje ekibi vakit kaybetmeden devreye aldığı staking özelliği ile yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı sunmayı amaçlıyor. Yani yatırımcılar yalnızca BTCBSC’nin olası fiyat artışıyla değil staking mekanizması ile de kazanç elde etme imkanı buluyor.

Bitcoin BSC projesinde token arzının yüzde 69'unun yani 14.455.000 tokenin, stake havuzundaki katılımcılara ödül olarak her 10 dakikada bir ödenmesi planlanıyor. 7 günlük stake etme karşılığında yatırımcılar, toplam stake havuzundaki yüzdesine göre gelir elde edebiliyor.

BNB Akıllı Zinciri üzerinde inşa edilen bir BEP-20 token olduğundan Bitcoin BSC, lider kripto para birimine göre daha hızlı ve daha verimli bir coin projesi olarak tasarlanıyor.

Toplanan fonların 1,5 milyon doları aştığı ön satışta yatırımcılar, ETH, USDT veya BNB kullanarak Bitcoin BSC token satın alabiliyor.

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