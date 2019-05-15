Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, aralarında Türkiye de dahil olmak üzere 50 yeni ülkede faaliyet göstermeye başladı. Bu ülkelerle beraber Coinbase, 103 ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki kullanıcılar Coinbase ve Coinbase Pro’ya bugünden itibaren kayıt olup kripto para işlemleri gerçekleştirebiliyor. Türkiye’deki kullanıcılar 600 TL üzerinde alım gerçekleştirdiği takdirde bir defaya mahsus 60 TL bonus kazanacak. Sitede henüz Türkçe dil seçeneği bulunmuyor.

İlerleyen zamanda Coinbase üzerinden fiziksel dolara endeksli USD Coin (USDC) satın alımı da yapılabilecek. USD Coin, Circle tarafından kontrol ediliyor ve bankada saklanan fiziksel dolarlarla destekleniyor. Bu sayede fiyat dalgalanması yaşanmıyor. USDC gibi sabit koinler, iş amaçlı ve e-ticaret alışverişlerinde kullanmak için oldukça ideal yapıya sahip.

2012 yılından itibaren faaliyet gösteren Coinbase, toplam 103 ülkeye ve 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Hizmete başlanan 50 yeni ülke ile birlikte işlem hacmi ve kullanıcı sayısı miktarında önemli bir artış bekleniyor.