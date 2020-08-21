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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti

    Hayatına hobi projesi olarak başlayan Yearn Finance bugün değer anlamında Bitcoin’i tahtından ederek dikkatleri üzerine çekti. Halbuki sahibi onu değersiz olmasını istiyordu.
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    kripto ...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti
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    Kripto para piyasası son dönemde merkeziyetsiz finans olarak da tanımlanan DeFi konseptinin fırtınasını yaşıyor. Finans işlemlerinin merkeziyetsiz olarak yapılmasını ve herkesin kolay bir şekilde erişmesini amaçlayan DeFi projeleri kripto para piyasasını da şaha kaldırdı.

    Değersizdi şimdi değer biçilemiyor

    Nisan-Mayıs aylarında ekonomiye bağlı olarak Bitcoin ve kripto para piyasasında da bir düşüş beklenirken DeFi projeleri ile birlikte işler tersine döndü. Bitcoin 11800$ seviyesine çıkarken beraberinde pazarı da sürükledi. Bununla birlikte yükselişin bedeli DeFi projelerinin çoğunlukta olduğu Ethereum alt yapısında fırlayan gönderim ücretleri oldu.

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    DeFi projelerinden en dikkat çekeni şüphesiz YFI biriminin sahibi Yearn Finance oldu. Tek kişilik bir proje olan YFI; yatırımcıların kar amaçlı kripto para borç verme süreçlerini yönetmeyi amaçlıyor. Pek çok DeFi protokolü içerisinde yönlendirilen yatırımlar sahibine de kazandırmış oluyor. YFI içerisinde sabit kripto paralar ile kaldıraçlı işlem sistemi, tek taraflı işlem borsası gibi araçlar da yer alıyor.

    Projenin sahibi YFI’nın aslında bir oy verme birimi olmasını ve bu nedenle 0 değer taşımasını istemişti. Bunu da her platformda dile getirmişti. Ne var ki ödül havuzları başladığında 3$ olarak değerlenen YFI bu hafta 17000$ sınırına kadar gelerek BTC’yi geçmiş oldu.

    5000 kata yakın yükseliş yaşayan kripto paranın 30 bin adet üretilecek olması değerlenmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Ayrıca Binance borsasında listelenmesi de bir ayda 20 kat değer kazanmasını sağladı. Şu sıralarda 14000$-15000$ bandında hareket ediyor.



    https://coinmarketcap.com/currencies/yearn-finance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kuzgun_ (Tiryaki ) 7 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    bir şeyin değerinin yükseldiği ve daha da yükseleceği konuşuluyorsa satmanın tam zamanındır
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    [__Zahid__] (Zahid ) 6 sa.
    btcyi nasıl geçmiş. btc 1. sırada bu shitcoin 44. sırada. ayrıca bugün %16 düşmüş değeri de. başka bir shitcoin. unutulur gider birkaç aya.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 sa. [__Zahid__]
    1 biriminin dolar karşılığından bahsediliyor, market hacminden değil.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 7 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    bir şeyin değerinin yükseldiği ve daha da yükseleceği konuşuluyorsa satmanın tam zamanındır
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    DH Specialist (Emre ) 7 sa.
    “Buradan alınır mı?”
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