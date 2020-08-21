Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti

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Kripto para piyasası son dönemde merkeziyetsiz finans olarak da tanımlanan DeFi konseptinin fırtınasını yaşıyor. Finans işlemlerinin merkeziyetsiz olarak yapılmasını ve herkesin kolay bir şekilde erişmesini amaçlayan DeFi projeleri kripto para piyasasını da şaha kaldırdı.

Değersizdi şimdi değer biçilemiyor

Nisan-Mayıs aylarında ekonomiye bağlı olarak Bitcoin ve kripto para piyasasında da bir düşüş beklenirken DeFi projeleri ile birlikte işler tersine döndü. Bitcoin 11800$ seviyesine çıkarken beraberinde pazarı da sürükledi. Bununla birlikte yükselişin bedeli DeFi projelerinin çoğunlukta olduğu Ethereum alt yapısında fırlayan gönderim ücretleri oldu.

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DeFi projelerinden en dikkat çekeni şüphesiz YFI biriminin sahibi Yearn Finance oldu. Tek kişilik bir proje olan YFI; yatırımcıların kar amaçlı kripto para borç verme süreçlerini yönetmeyi amaçlıyor. Pek çok DeFi protokolü içerisinde yönlendirilen yatırımlar sahibine de kazandırmış oluyor. YFI içerisinde sabit kripto paralar ile kaldıraçlı işlem sistemi, tek taraflı işlem borsası gibi araçlar da yer alıyor.

Projenin sahibi YFI’nın aslında bir oy verme birimi olmasını ve bu nedenle 0 değer taşımasını istemişti. Bunu da her platformda dile getirmişti. Ne var ki ödül havuzları başladığında 3$ olarak değerlenen YFI bu hafta 17000$ sınırına kadar gelerek BTC’yi geçmiş oldu.

5000 kata yakın yükseliş yaşayan kripto paranın 30 bin adet üretilecek olması değerlenmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Ayrıca Binance borsasında listelenmesi de bir ayda 20 kat değer kazanmasını sağladı. Şu sıralarda 14000$-15000$ bandında hareket ediyor.

https://coinmarketcap.com/currencies/yearn-finance/

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