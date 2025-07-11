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Tam Boyutta Gör ABD merkezli First Solar, güneş paneli teknolojisinde çığır açabilecek yeni bir adım attı. Şirket, kuantum nokta (Quantum Dot) nanoteknolojisi geliştiricisi UbiQD ile çok yıllı bir tedarik anlaşması imzalayarak kuantum noktaların çift yüzlü ince film güneş panellerine entegre edilmesini hedefliyor. Bu iş birliği, güneş enerjisi verimliliğini artırma yarışında önemli bir adım olarak görülüyor.

UbiQD'nin bu anlaşma kapsamında yılda 100 metrik tona kadar kuantum nokta üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor. İki şirketin 2023 yılında başlattığı ortak Ar-Ge çalışmalarının devamı niteliğindeki bu adım, ticari ölçekte bir ilki temsil ediyor. Daha önce yalnızca üst düzey televizyon ekranlarında kullanılan bu teknoloji, ilk kez enerji sektöründe geniş çapta kullanılacak.

İki katlık verim artışı

Tam Boyutta Gör Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve MIT çıkışlı UbiQD teknolojisi, güneş panellerinin kapsülleme katmanına entegre edilen birkaç nanometrelik kuantum noktalarla çalışıyor. Bu noktalar, özellikle bazı dalga boyları ve renkler için ışık dönüşüm verimliliğini iki katından fazla artırabiliyor. Özellikle çift yüzeyli (bifacial) panellerde bu tür kazanımlar, şebeke ölçeğinde enerji üretimini ciddi oranda artırabilir. Ticarileştirme sürecinin 2026 sonunda başlaması planlanıyor.

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Kuantum noktalar, ışığı manipüle etme yeteneğine sahip fotolüminesans özellikli yarı iletken parçacıklar olarak tanımlanabilir. UbiQD’ye göre bu noktalar o kadar küçük ki bir tırnağın genişliğini 100.000 tanesiyle ancak kaplamak mümkün. Güneş panellerine entegre edildiklerinde ışık emilimini artırıyor, spektral tepkiyi geliştiriyor ve özellikle şebeke ölçekli güneş projelerinde performansı yukarı taşıyorlar.

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Kuantum nokta teknolojisi ilk kez güneş panellerine geliyor

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