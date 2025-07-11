Kuantum nokta teknolojisi ilk kez güneş panellerine geliyor

UbiQD'nin bu anlaşma kapsamında yılda 100 metrik tona kadar kuantum nokta üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor. İki şirketin 2023 yılında başlattığı ortak Ar-Ge çalışmalarının devamı niteliğindeki bu adım, ticari ölçekte bir ilki temsil ediyor. Daha önce yalnızca üst düzey televizyon ekranlarında kullanılan bu teknoloji, ilk kez enerji sektöründe geniş çapta kullanılacak.
İki katlık verim artışı
Kuantum noktalar, ışığı manipüle etme yeteneğine sahip fotolüminesans özellikli yarı iletken parçacıklar olarak tanımlanabilir. UbiQD’ye göre bu noktalar o kadar küçük ki bir tırnağın genişliğini 100.000 tanesiyle ancak kaplamak mümkün. Güneş panellerine entegre edildiklerinde ışık emilimini artırıyor, spektral tepkiyi geliştiriyor ve özellikle şebeke ölçekli güneş projelerinde performansı yukarı taşıyorlar.
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre