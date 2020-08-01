Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun

Bu sene Kurban Bayramı ile koronavirüs pandemisi bir araya geldiği için geçtiğimiz yıllardan farklı bir bayram havası yaşıyoruz. Bayram ziyaretleri azaldı. Bu nedenle daha sakin bayram geçiriyoruz. Boş vaktinizde oynamalık eğlenceli ve ücretsiz oyunlar arıyorsanız bu yazımızdaki mobil oyunların sizi tatmin edeceğini düşünüyoruz.

8 Ball Pool

8 Ball Pool ile online bilardo oynayabilirsiniz. Maçları kazanarak jeton biriktirmeye çalışıyoruz. Biriktirdiğimiz jetonlar ile daha büyük turnuvalara katılabiliyor, ıstakamızı değiştirebiliyor, ıstakanın gücün artırabiliyor ve profil resmimizi özelleştirebiliyoruz. Facebook ile giriş yaparak arkadaşlarınıza karşı oynayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miniclip.eightballpool&hl=tr

https://apps.apple.com/us/app/8-ball-pool/id543186831

Elementis

Multiplayer ekibinin mobil oyun stüdyosu Mayaworks tarafından geliştirilen Elementis isimli oyun App Store ve Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı. Ekibin ilk oyunu olmasına rağmen oynanış açısından zevkli bir oyun ortaya çıkmış. Oyunda elementleri birleştirerek bölümleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yerden sonra bölümler zorlayıcı ve zevkli hale geliyor.

Tam Boyutta Gör

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mayaworks.elementis

https://apps.apple.com/tr/app/elementis/id1503161688

İlginizi Çekebilir

Mobildeki en iyi otobüs simülasyonu: Otobüs Simulator Ultimate

SpongeBob: Krusty Cook-Off

SüngerBob karakterlerinin başrolde olduğu bu oyunda SüngerBob’un evinin önündeki seyyar tezgahı işetiyoruz. Karnı aç kasaba halkına krep, burger, barbekü vs. satmaya başlıyoruz. Kazandığımız parayla tezgahımızı geliştiriyor, karakterleri özelleştiriyoruz. Bölümler ilerledikçe siparişleri hazırlamak zorlaşıyor. Oyunda SüngerBob, Patrick, Sandy, Bay Yengeç gibi çizgi filmdeki önemli karakter bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiltingpoint.spongebob&hl=tr

https://apps.apple.com/ph/app/spongebob-krusty-cook-off/id1433784188

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi"

Bus Simulator Ultimate

Şehirlerarası yolcu taşıyıp önce otobüsümüzü geliştiriyor, sonra yeni otogarlarda yazıhane açarak sefer sayımızı artırıyoruz. Bus Simulator Ultimate, gerçekçi sürüş ve yüksek grafikleriyle mobildeki en başarılı simülasyonlar arasında gösterilebilir. Oyun, Türkiye şehirlerinde geçiyor. Türkçe otobüs firmaları, Türkçe firmalar, muavin, mola yerleri ve kek, çay servisi gibi detaylar düşünülmüş. Oyundaki canlı Türkçe radyolar eşliğinde yolcu taşımak epey zevkli.

Tam Boyutta Gör

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuuks.bus.simulator.ultimate&hl=tr

https://apps.apple.com/us/app/bus-simulator-ultimate/id1461749632

Figment

PC, PS4 ve Nintendo Switch için geliştirilen Figment’i iOS cihazlarda da oynayabiliyoruz. Bu oyunda, bulmaca gibi tasarlanmış bölümlerdeki geçmeye çalışıyoruz. Bir yandan da Türkçe olarak karakterimizin öyküsü anlatılıyor. Oyunun görselleri ve sesleri epey başarılı. Figment, App Store’da ücretsiz olarak yayınlandı. Ne yazık ki Android kullanıcıları bu oyunu oynayamayacak.

Tam Boyutta Gör

https://apps.apple.com/gb/app/figment/id1454799373?l=tr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.