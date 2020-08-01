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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun

    Tatilinizin eğlenceli geçmesine yardımcı olacak 5 farklı mobil oyun tavsiye ediyoruz. Bu oyunları iOS ve Android için ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
    2 hf.
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    Mobil O...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bu sene Kurban Bayramı ile koronavirüs pandemisi bir araya geldiği için geçtiğimiz yıllardan farklı bir bayram havası yaşıyoruz. Bayram ziyaretleri azaldı. Bu nedenle daha sakin bayram geçiriyoruz. Boş vaktinizde oynamalık eğlenceli ve ücretsiz oyunlar arıyorsanız bu yazımızdaki mobil oyunların sizi tatmin edeceğini düşünüyoruz.

    8 Ball Pool

    8 Ball Pool ile online bilardo oynayabilirsiniz. Maçları kazanarak jeton biriktirmeye çalışıyoruz. Biriktirdiğimiz jetonlar ile daha büyük turnuvalara katılabiliyor, ıstakamızı değiştirebiliyor, ıstakanın gücün artırabiliyor ve profil resmimizi özelleştirebiliyoruz. Facebook ile giriş yaparak arkadaşlarınıza karşı oynayabilirsiniz.

    Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun
    Tam Boyutta Gör

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miniclip.eightballpool&hl=tr

    https://apps.apple.com/us/app/8-ball-pool/id543186831

    Elementis

    Multiplayer ekibinin mobil oyun stüdyosu Mayaworks tarafından geliştirilen Elementis isimli oyun App Store ve Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı. Ekibin ilk oyunu olmasına rağmen oynanış açısından zevkli bir oyun ortaya çıkmış. Oyunda elementleri birleştirerek bölümleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yerden sonra bölümler zorlayıcı ve zevkli hale geliyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mayaworks.elementis

    https://apps.apple.com/tr/app/elementis/id1503161688

    İlginizi Çekebilir Avatar Mobildeki en iyi otobüs simülasyonu: Otobüs Simulator Ultimate

    SpongeBob: Krusty Cook-Off

    SüngerBob karakterlerinin başrolde olduğu bu oyunda SüngerBob’un evinin önündeki seyyar tezgahı işetiyoruz. Karnı aç kasaba halkına krep, burger, barbekü vs. satmaya başlıyoruz. Kazandığımız parayla tezgahımızı geliştiriyor, karakterleri özelleştiriyoruz. Bölümler ilerledikçe siparişleri hazırlamak zorlaşıyor. Oyunda SüngerBob, Patrick, Sandy, Bay Yengeç gibi çizgi filmdeki önemli karakter bulunuyor.

    Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun
    Tam Boyutta Gör

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiltingpoint.spongebob&hl=tr

    https://apps.apple.com/ph/app/spongebob-krusty-cook-off/id1433784188

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi"

    Bus Simulator Ultimate

    Şehirlerarası yolcu taşıyıp önce otobüsümüzü geliştiriyor, sonra yeni otogarlarda yazıhane açarak sefer sayımızı artırıyoruz. Bus Simulator Ultimate, gerçekçi sürüş ve yüksek grafikleriyle mobildeki en başarılı simülasyonlar arasında gösterilebilir. Oyun, Türkiye şehirlerinde geçiyor. Türkçe otobüs firmaları, Türkçe firmalar, muavin, mola yerleri ve kek, çay servisi gibi detaylar düşünülmüş. Oyundaki canlı Türkçe radyolar eşliğinde yolcu taşımak epey zevkli.

    Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun
    Tam Boyutta Gör

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuuks.bus.simulator.ultimate&hl=tr

    https://apps.apple.com/us/app/bus-simulator-ultimate/id1461749632

    Figment

    PC, PS4 ve Nintendo Switch için geliştirilen Figment’i iOS cihazlarda da oynayabiliyoruz. Bu oyunda, bulmaca gibi tasarlanmış bölümlerdeki geçmeye çalışıyoruz. Bir yandan da Türkçe olarak karakterimizin öyküsü anlatılıyor. Oyunun görselleri ve sesleri epey başarılı. Figment, App Store’da ücretsiz olarak yayınlandı. Ne yazık ki Android kullanıcıları bu oyunu oynayamayacak.

    Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun
    Tam Boyutta Gör

    https://apps.apple.com/gb/app/figment/id1454799373?l=tr



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    eerdaalll0001. (burak erdal) 2 hf. en beğenilen
    Duyar kasacağım ama bundan bi zaman önce bayramda oyun oynama zamanı olmazdı, gezmekten şeker toplamaktan bayramı bayramı bayram gibi yaşamaktan... neyse duygusala bağladım😀
    Duyar kasacağım ama bundan bi zaman önce bayramda oyun oynama zamanı olmazdı, gezmekten şeker toplamaktan bayramı bayramı bayram gibi yaşamaktan... neyse duygus...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Adı üstunde mobil oyun hem kalitesiz hemde P2W, LANET olası mobil oyunlar
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Öfffff sözü edilen oyunlara bak. Midem bulandı. CODM akar. Az önce çoklu sıralama attım. Bu kalitede mobil başka bir fps türü yok. Rütbe efsane rakipler çok iyi.
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    gowlet 2 hf.
    Her bayramda şu haberi kopyalamayın artık ya tıklanmıyor bu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    eerdaalll0001. (burak erdal) 2 hf. en beğenilen
    Duyar kasacağım ama bundan bi zaman önce bayramda oyun oynama zamanı olmazdı, gezmekten şeker toplamaktan bayramı bayramı bayram gibi yaşamaktan... neyse duygusala bağladım😀
    1 Yanıt Yanıtla +10
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