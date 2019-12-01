Candy Crush Soda Saga oyunu, yapımcı şirkete 2 milyar dolar kazandırdı

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Sensor Tower araştırma şirketinin yayınladığı son verilere göre, Candy Crush Soda Saga , 2014 yılının ortalarında piyasaya sunulduğundan beri, hem App Store'da hem de Google Play'de toplam 2 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

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Mobil oyun pazarı büyüyor

King şirketinin üçlü eşleştirme temalı oyunu olan Candy Crush Soda Saga, serinin ikinci oyunu ve özellikle Amerika'da oldukça popüler. Popüler oyunun yalnız ABD’deki gelirinin 1,1 milyar dolar (toplam gelirin yüzde 55'i) olduğu belirtilirken, ikinci sırada ise 135 milyon dolarla (yüzde 7) Büyük Britanya'nın geldiği ifade ediliyor.

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King, 2019 yılının 3. çeyreğinde tüm oyunlarında 450 milyon dolar kazanırken, Candy Crush Soda Saga'dan elde edilen gelirin 85 milyon dolar, yani toplam gelirin yüzde 19'u olduğu da dikkat çeken diğer noktalardan bir diğeri. Oyun içi satın alımlarla birlikte mobil oyun pazarının çılgın bir şekilde büyümesinin, bu pazara yatırım yapan şirketleri oldukça memnun ettiğini söylemek mümkün.

https://mspoweruser.com/candy-crush-soda-saga-has-made-over-2-billion-in-six-years/