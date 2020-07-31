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    iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi

    Apple CFO’su Luca Maestri, merakla beklenen iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı. Yeni nesil iPhone'lar Eylül'de gelmeyecek.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi
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    Apple Baş Finans Direktörü Luca Maestri, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesi sırasında iPhone 12 serisiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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    Deneyimli yönetici bu yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone'ların normalden birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini söyledi. Apple CFO’sunun ifadesine göre iPhone 12 serisi Eylül ayında satışa sunulmayacak. Maestri bu kararın nedenini ise açıklamadı.

    iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi
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    Koronavirüs planları bozdu

    DigiTimes geçtiğimiz Mart ayında, iPhone 12 lansmanının koronavirüs nedeniyle Ekim ayına kadar ertelenebileceğini bildrimişti. Zira Apple, virüsün patlak verdiği dönemde iPhone 12’nin teknik testlerini yapacak mühendislerini Çin'e gönderemedi.

    Apple yeni iPhone serisini geleneksel olarak hep Eylül ayının ilk yarısında düzenlediği özel etkinlikte tanıtır. Satışlar ise aynı ayın sonlarına doğru başlar. Bu yıl ise Covid-19 pandemisi programın farklı bir seyirde ilerlemesine neden olacak.



    https://www.cnbc.com/2020/07/30/apple-iphone-12-delay-noted-during-earnings-call.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün en beğenilen
    Tüh ne büyük bir sorun ne büyük bir sorun vah vah.
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    tanerf82 (taner fener) 1 gün
    Geç olsun güç olmasın dicem ama 20bin olur fiyatı muhtemelen.. yeterince güç olacak sanki?
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    kartal172 (Cemil ) 1 gün (düzenlendi)
    Fiyatları görün şimdi ... Hele ikinci el
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa.
    5G ile gelirse -ki gelebileceğine kuşkuluyum- almayı düşündüğüm bir kaç telefonla kıyaslayabilir ona göre kararımı verebilirim. 5G'den yoksun gelirse benim için çöptür. Hiç düşünmeden elerim.
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    Paetzold (R S) 6 sa.
    Bize farketmiyor artık.
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 8 sa.
    Gelsede alamasak ya youtubedan inceeme videolarını izlesek
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    shade_boi (Ali G) 18 sa.
    Önce geç çıkarıyoruz vs. Sonra bakın çok çalıştık erken çıkardık derler. Rahat olun.
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 18 sa.
    Ohh be telefonu alamayacak olmamız biraz daha ertelenmiş.
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 1 gün
    Kimse alamıyor zaten...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 17 sa. the_hornet
    Millet aç geziyor ne afyonu alacak parayı nereden bulsun...?
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    tanerf82 (taner fener) 1 gün
    Geç olsun güç olmasın dicem ama 20bin olur fiyatı muhtemelen.. yeterince güç olacak sanki?
    Yanıtla +6
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün en beğenilen
    Tüh ne büyük bir sorun ne büyük bir sorun vah vah.
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    kartal172 (Cemil ) 1 gün (düzenlendi)
    Fiyatları görün şimdi ... Hele ikinci el
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    drjacob (... ) 1 gün
    Daha çok 11 serisi satarlar işte
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    Apple, iphone 12 ve
    4 etiket daha gecikme Luca Maestri cfo Mobil Teknolojiler
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