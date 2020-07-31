iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi

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Apple Baş Finans Direktörü Luca Maestri, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesi sırasında iPhone 12 serisiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Deneyimli yönetici bu yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone'ların normalden birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini söyledi. Apple CFO’sunun ifadesine göre iPhone 12 serisi Eylül ayında satışa sunulmayacak. Maestri bu kararın nedenini ise açıklamadı.

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Koronavirüs planları bozdu

DigiTimes geçtiğimiz Mart ayında, iPhone 12 lansmanının koronavirüs nedeniyle Ekim ayına kadar ertelenebileceğini bildrimişti. Zira Apple, virüsün patlak verdiği dönemde iPhone 12’nin teknik testlerini yapacak mühendislerini Çin'e gönderemedi.

Apple yeni iPhone serisini geleneksel olarak hep Eylül ayının ilk yarısında düzenlediği özel etkinlikte tanıtır. Satışlar ise aynı ayın sonlarına doğru başlar. Bu yıl ise Covid-19 pandemisi programın farklı bir seyirde ilerlemesine neden olacak.

https://www.cnbc.com/2020/07/30/apple-iphone-12-delay-noted-during-earnings-call.html

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