Küresel ısınmayla birlikte artan rüzgâr hızları, enerji üretimine katkı sağlıyor olabilir

Tam Boyutta Gör Farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının oluşturduğu araştırma grubu, küresel ısınma ile rüzgâr hızları arasındaki ilişkiye dair bir rapor yayınladı. 1970’li yıllardan beri yaklaşık 9.000 meteoroloji istasyonunun topladığı verileri inceleyen ekibin oldukça ilgin sonuçlara ulaştığı belirtiliyor.

The Guardian gazetesinin ulaştığı rapora göre okyanus sirkülasyonu yapılarında meydana gelen değişiklik geçtiğimiz 10 yılda rüzgâr hızları ciddi oranda artırmış görünüyor. Rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik miktarını ciddi oranda yükselmesine yarayan bu durum aslında bir felaketin habercisi. Zira rüzgâr hızlarının artmasına neden olan ana etken, ne yazık ki küresel ısınma.

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30 yıllık bir yavaşlamanın ardından şiddetlenen rüzgârlar, aynı zamanda küresel ısınmanın da etkilerinin daha sert hissedildiğinin de bir kanıtı niteliğinde. Araştırma grubunun lideri pozisyonunda bulunan Princeton Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zhenzhong Zeng yaptığı açıklamada, “Beklenenden daha ser esen rüzgârlar, elektrik üretimini 2024 yılına kadar 3.3m KWh seviyesine çıkarabilir. Bu değer mevcut kapasitenin üçte biri oranında artması anlamına geliyor.” ifadelerini kullanmış.

Cardiff Üniversitesi’nde görev yapan Dr Adrian Chappell’e göre ise artan rüzgâr hızları, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması ve sıcaklık artışlarını 2 derecenin altında tutmak için verdiğimiz mücadele için iyiye işaret.

Daha önce yapılan araştırmalarda, rüzgâr hızlarının son 30 yılda azalması ile dünyanın rüzgâr enerjisi potansiyelinin yarı yarıya azalacağından endişe ediliyordu. Ortaya çıkan bu durum ise bardağın dolu mu yoksa boş tarafını mı görmek gerektiği konusunda insanın kafasını karıştırıyor.

https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/18/climate-crisis-striking-a-blow-for-windfarms-new-research-suggests