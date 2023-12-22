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    Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği 3.3 milyon eve enerji sağlayacak

    Danimarkalı yenilenebilir enerji devi Orsted, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği Hornsea 3'ü inşa edeceğini duyurdu. Rüzgar çiftliğinin 3,3 milyon eve enerji sağlayacağı belirtiliyor.
    Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği 3.3 milyon eve enerji verecek Tam Boyutta Gör
    Danimarkalı enerji devi Ostred, 2,9 GW'lık temel atma kapasitesiyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olan Hornsea 3 için nihai yatırım kararını (FID) resmen açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu rüzgar çiftliği İngiltere, Yorkshire açıklarına kurulacak. Dünyanın  tek ve en büyük rüzgâr çiftliği Hornsea 3'ün 2027 sonunda tamamlanması bekleniyor.

    3.3 milyon eve enerji sağlayacak

    Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği 3.3 milyon eve enerji verecek Tam Boyutta Gör
    Bu proje, Orsted'in Birleşik Krallık'ın Hornsea bölgesindeki 1,2 GW'lık Hornsea 1 ve 1,3 GW'lık Hornsea 2'nin ardından üçüncü gigawatt ölçekli projesi olacak; her ikisi de halihazırda çevrimiçi durumda. Bu da Hornsea üçlüsünün toplam 5.4 GW kapasiteye sahip olacağı ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacağı anlamına geliyor. Firma bununla da kalmayacak: Orsted'in 2.6 GW'a kadar kapasiteye sahip olabilecek Hornsea 4 projesi de hazırlık aşamasında.

    231 türbinli Hornsea 3, Birleşik Krallık'ta 3,3 milyondan fazla eve enerji sağlayacak. Proje maliyetinin 10,3 ila 11 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bununla birlikte Hornsea 3’ün sadece enerji üretimiyle ilgili değil, aynı zamanda istihdam konusunda katkı yapması hedefleniyor. Rüzgâr çiftliği, inşaat aşamasında 5.000'e kadar istihdamı destekleyecek, uzun işletme aşamasında ise doğrudan ve tedarik zincirinde 1.200'e kadar kalıcı istihdam sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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