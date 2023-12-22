Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği 3.3 milyon eve enerji sağlayacak

Tam Boyutta Gör Danimarkalı enerji devi Ostred, 2,9 GW'lık temel atma kapasitesiyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olan Hornsea 3 için nihai yatırım kararını (FID) resmen açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu rüzgar çiftliği İngiltere, Yorkshire açıklarına kurulacak. Dünyanın tek ve en büyük rüzgâr çiftliği Hornsea 3'ün 2027 sonunda tamamlanması bekleniyor.

3.3 milyon eve enerji sağlayacak

Tam Boyutta Gör Bu proje, Orsted'in Birleşik Krallık'ın Hornsea bölgesindeki 1,2 GW'lık Hornsea 1 ve 1,3 GW'lık Hornsea 2'nin ardından üçüncü gigawatt ölçekli projesi olacak; her ikisi de halihazırda çevrimiçi durumda. Bu da Hornsea üçlüsünün toplam 5.4 GW kapasiteye sahip olacağı ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacağı anlamına geliyor. Firma bununla da kalmayacak: Orsted'in 2.6 GW'a kadar kapasiteye sahip olabilecek Hornsea 4 projesi de hazırlık aşamasında.

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231 türbinli Hornsea 3, Birleşik Krallık'ta 3,3 milyondan fazla eve enerji sağlayacak. Proje maliyetinin 10,3 ila 11 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bununla birlikte Hornsea 3’ün sadece enerji üretimiyle ilgili değil, aynı zamanda istihdam konusunda katkı yapması hedefleniyor. Rüzgâr çiftliği, inşaat aşamasında 5.000'e kadar istihdamı destekleyecek, uzun işletme aşamasında ise doğrudan ve tedarik zincirinde 1.200'e kadar kalıcı istihdam sağlayacak.

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Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği 3.3 milyon eve enerji verecek