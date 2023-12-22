Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği 3.3 milyon eve enerji sağlayacak

231 türbinli Hornsea 3, Birleşik Krallık'ta 3,3 milyondan fazla eve enerji sağlayacak. Proje maliyetinin 10,3 ila 11 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bununla birlikte Hornsea 3’ün sadece enerji üretimiyle ilgili değil, aynı zamanda istihdam konusunda katkı yapması hedefleniyor. Rüzgâr çiftliği, inşaat aşamasında 5.000'e kadar istihdamı destekleyecek, uzun işletme aşamasında ise doğrudan ve tedarik zincirinde 1.200'e kadar kalıcı istihdam sağlayacak.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.