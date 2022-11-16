Necati Şaşmaz, müjdeyi verdi: Kurtlar Vadisi dizisi geri dönüyor

- Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Kurtlar Vadisi dijital platformlarda yayınlanabilir
- Kurtlar Vadisi izleme sırası
- Kurtlar Vadisi oyuncuları
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Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
50 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir müzik programında Kurtlar Vadisi yeni sezon yayın tarihini paylaştı. Şaşmaz, programda 2023’te Kurtlar Vadisi yeni sezon bölümleri için hazırlıkların başlayacağının müjdesini vererek, “397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.” dedi.
Kurtlar Vadisi dijital platformlarda yayınlanabilir
Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı önceden Şaşmaz’dan gelmişti. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir TV programında dizinin dijital platformlardan birinde yayınlanacağını söylemişti. Dizinin BluTV’de yayınlanma olasılığı biraz daha yüksek. Tabii ki Acun’un Exxen’inde de görebiliriz. Netflix veya Disney Plus düşük ihtimal de olsa bu platformlarda da yayınlanabilir. Keşke, yıllardır unutulmayan, herkesi ekran başına kilitlemiş, replikleri hâlâ dönen dizi, TV’de ekranlara gelse…
Kurtlar Vadisi izleme sırası
- Kurtlar Vadisi 1 - 97. bölüm (2003-2005)
- Kurtlar Vadisi Irak (2006)
- Kurtlar Vadisi Terör 1 - 2. bölüm (2007)
- Kurtlar Vadisi Pusu 1 - 49. bölüm (2007-2008)
- Kurtlar Vadisi Pusu 50 - 71. bölüm (2008-2009)
- Kurtlar Vadisi Gladio (2009)
- Kurtlar Vadisi Pusu 72 - 110. bölüm (2009-2011)
- Kurtlar Vadisi Filistin (2011)
- Kurtlar Vadisi Pusu 11 - 300.bölüm (2011-2016)
- Kurtlar Vadisi Vatan (2017)
Kurtlar Vadisi oyuncuları
Kurtlar Vadisi dizisindeki karakterler gerçekte kimi canlandırıyor? İşte Kurtlar Vadisi gerçek karakterler kim merak edenler için oyuncuların listesi:
- Polat Alemdar - Abdullah Çatlı
- Memati - Muradi Güler
- Süleyman Çakır - Alaattin Çakıcı
- Abdülhey - Uzun Ali
- Aslan Akbey - Hiram Abas
- Doğu Eşrefoğlu - Mehmet Fuat Doğu
- Şevko - İbrahim Telemen
- Behiç Türkcan - Behçet Cantürk
- Kürt Bedo - Kürt İdris
- Cerrahpaşalılar - Karagümrüklüler
- Duran Şatıroğlu (Duran Emmi) - Oflu İsmail
- Mehmet Karahanlı - Tuncay Özilhan
- Atilla Olgaç (Kılıç) - Nihat Akgün
- Laz Ziya - Dündar Kılıç
- Hüsrev Ağa - Abuzer Uğurlu
- Testere Necmi - Hüseyin Avni Musullu
- Nizamettin Güvenç - Aydoğan Semizer
- Samuel Vanunu - Üzeyir Garih
- İplikçi Nedim - Nesim Malki
- Pala - Cem Ersever, Tarık Ümit
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