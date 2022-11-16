Necati Şaşmaz, müjdeyi verdi: Kurtlar Vadisi dizisi geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlaması çok isteniyordu. “Kurtlar Vadisi yeni sezon olacak mı?” "Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi?”, başta olmak üzere dizi hakkında soruların ardı arkası kesilmedi. Dizinin milyonlarca hayranını sevindirecek haber dizinin ana karakteri Polat Alemdar ismiyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’dan geldi; Kurtlar Vadisi dizisi yeni sezon başlıyor. Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

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Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

50 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir müzik programında Kurtlar Vadisi yeni sezon yayın tarihini paylaştı. Şaşmaz, programda 2023’te Kurtlar Vadisi yeni sezon bölümleri için hazırlıkların başlayacağının müjdesini vererek, “397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.” dedi.

Kurtlar Vadisi dijital platformlarda yayınlanabilir

Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı önceden Şaşmaz’dan gelmişti. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir TV programında dizinin dijital platformlardan birinde yayınlanacağını söylemişti. Dizinin BluTV’de yayınlanma olasılığı biraz daha yüksek. Tabii ki Acun’un Exxen’inde de görebiliriz. Netflix veya Disney Plus düşük ihtimal de olsa bu platformlarda da yayınlanabilir. Keşke, yıllardır unutulmayan, herkesi ekran başına kilitlemiş, replikleri hâlâ dönen dizi, TV’de ekranlara gelse…

Kurtlar Vadisi izleme sırası

Tam Boyutta Gör Uzun süre ara veren Kurtlar Vadisi dizisinin eski bölümleri, önemli sahneler hâlâ paylaşılıyor. Hızlıca hatırlama açısından, dizinin YouTube kanalı üzerinden izlenebilir. Kurtlar Vadisi dizileri kadar filmleri de çok izlendi. Kurtlar Vadisi hangi sırayla izlenmeli diye soracak olursanız;

Kurtlar Vadisi 1 - 97. bölüm (2003-2005)

Kurtlar Vadisi Irak (2006)

Kurtlar Vadisi Terör 1 - 2. bölüm (2007)

Kurtlar Vadisi Pusu 1 - 49. bölüm (2007-2008)

Kurtlar Vadisi Pusu 50 - 71. bölüm (2008-2009)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu 72 - 110. bölüm (2009-2011)

Kurtlar Vadisi Filistin (2011)

Kurtlar Vadisi Pusu 11 - 300.bölüm (2011-2016)

Kurtlar Vadisi Vatan (2017)

Kurtlar Vadisi oyuncuları

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Kurtlar Vadisi dizisindeki karakterler gerçekte kimi canlandırıyor? İşte Kurtlar Vadisi gerçek karakterler kim merak edenler için oyuncuların listesi:

Polat Alemdar - Abdullah Çatlı

Memati - Muradi Güler

Süleyman Çakır - Alaattin Çakıcı

Abdülhey - Uzun Ali

Aslan Akbey - Hiram Abas

Doğu Eşrefoğlu - Mehmet Fuat Doğu

Şevko - İbrahim Telemen

Behiç Türkcan - Behçet Cantürk

Kürt Bedo - Kürt İdris

Cerrahpaşalılar - Karagümrüklüler

Duran Şatıroğlu (Duran Emmi) - Oflu İsmail

Mehmet Karahanlı - Tuncay Özilhan

Atilla Olgaç (Kılıç) - Nihat Akgün

Laz Ziya - Dündar Kılıç

Hüsrev Ağa - Abuzer Uğurlu

Testere Necmi - Hüseyin Avni Musullu

Nizamettin Güvenç - Aydoğan Semizer

Samuel Vanunu - Üzeyir Garih

İplikçi Nedim - Nesim Malki

Pala - Cem Ersever, Tarık Ümit

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Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi