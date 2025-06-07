Ben Stiller ve Leonardo DiCaprio, Alacakaranlık Kuşağı filmi için birlikte çalışacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Her bölümünde farklı bir korku ya da bilim-kurgu hikâyesi anlatan Alacakaranlık Kuşağı (The Twilight Zone), televizyon tarihinin ikonik dizileri arasında yer alıyor. Bu yüzden Hollywood bu seriyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Bu arayış doğrultusunda dizinin yeni bir versiyonu da çekildi ama Jordan Peele öncülüğüde hazırlanan bu yeni versiyon pek başarılı olmadı. Ancak Hollywood Alacakaranlık Kuşağı'ndan vazgeçmiş değil. Nitekim bu seriden uyarlanacak yeni bir film hazırlanıyor.

Leonardo DiCaprio'nun yapım şirketi Appian Way, yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Alacakaranlık Kuşağı filmi için somut adımlar atmaya başladı. Stüdyo, filmi yönetmesi için Ben Stiller ile anlaştı.

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Alacakaranlık Kuşağı Filmini Ben Stiller Yönetecek

Ben Stiller daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da son dönemde yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atıyor. Kendisi Apple TV+'ın en başarılı dizilerinden olan Severance'ın da yönetmenliğini üstleniyor. Alacakaranlık Kuşağı'ndan izler taşıyan Severance'ta Stiller'ın ortaya koyduğu iş, bu yeni filme dair beklentileri de yukarı çekiyor.

Daha önce 1983 yılında bir Alacakaranlık Kuşağı filmi çekilmişti. Bu film, aynı dizide olduğu gibi birbirinden bağımsız birkaç hikâyeyi bir araya getiriyordu. Ben Stiller'ın yöneteceği yeni film ise bunun yerine tek bir hikâyeye odaklanacak.

Film uyarlamasını kimin yazacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Ben Stiller'ın projede sadece yönetmen olarak yer alacağı belirtiliyor

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Alacakaranlık Kuşağı yeni bir filmle geri dönüyor

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