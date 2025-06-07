Ben Stiller ve Leonardo DiCaprio, Alacakaranlık Kuşağı filmi için birlikte çalışacak

Leonardo DiCaprio'nun yapım şirketi Appian Way, yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Alacakaranlık Kuşağı filmi için somut adımlar atmaya başladı. Stüdyo, filmi yönetmesi için Ben Stiller ile anlaştı.
Alacakaranlık Kuşağı Filmini Ben Stiller Yönetecek
Ben Stiller daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da son dönemde yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atıyor. Kendisi Apple TV+'ın en başarılı dizilerinden olan Severance'ın da yönetmenliğini üstleniyor. Alacakaranlık Kuşağı'ndan izler taşıyan Severance'ta Stiller'ın ortaya koyduğu iş, bu yeni filme dair beklentileri de yukarı çekiyor.
Daha önce 1983 yılında bir Alacakaranlık Kuşağı filmi çekilmişti. Bu film, aynı dizide olduğu gibi birbirinden bağımsız birkaç hikâyeyi bir araya getiriyordu. Ben Stiller'ın yöneteceği yeni film ise bunun yerine tek bir hikâyeye odaklanacak.
Film uyarlamasını kimin yazacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Ben Stiller'ın projede sadece yönetmen olarak yer alacağı belirtiliyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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