Kurumsal bilgisayarların %75'inde 64-bit Windows kullanılacak

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Piyasa analizleri ve pazar araştırmaları yapan Gartner, hazırladığı son çalışmasında kurumsal bilgisayarın %75'inde 2014'e kadar 64-bit işletim sistemi kullanılacağını belirtti. Şirketler için donanım güncellemelerinin kimi zaman donanımın kendisinden daha pahalıya geldiğini belirten Gartner, kurumsal müşterilerin yeni sistemlerde 4GB veya üstü bellek kapasitelerini tercih ettiğini ve 64-bit Windows 7 planlaması yaptıklarını söyledi.

Windows 7'nin 32-bit versiyonu da olan son Windows sürümü olabileceği öngörüsünde bulunan Gartner, 64-bit geçişi için kurumların pozisyon almak zorunda olduğunu çünkü daha iyi performans ve yeni uygulamalara destek için 64-bit Windows 7'nin doğru çözüm olabileceğini belirtiyor. Öte taraftan Gartner şu an bazıları için uyumluluk problemleri olabileceğini ancak temel seviye 64-bit desteği için adım atılması gerektiğine vurgu yapıyor.