Kurumsal bilgisayarların %75'inde 64-bit Windows kullanılacak

Piyasa analizleri ve pazar araştırmaları yapan Gartner, hazırladığı son çalışmasında kurumsal bilgisayarın %75'inde 2014'e kadar 64-bit işletim sistemi kullanılacağını belirtti. Şirketler için donanım güncellemelerinin kimi zaman donanımın kendisinden daha pahalıya geldiğini belirten Gartner, kurumsal müşterilerin yeni sistemlerde 4GB veya üstü bellek kapasitelerini tercih ettiğini ve 64-bit Windows 7 planlaması yaptıklarını söyledi.
Windows 7'nin 32-bit versiyonu da olan son Windows sürümü olabileceği öngörüsünde bulunan Gartner, 64-bit geçişi için kurumların pozisyon almak zorunda olduğunu çünkü daha iyi performans ve yeni uygulamalara destek için 64-bit Windows 7'nin doğru çözüm olabileceğini belirtiyor. Öte taraftan Gartner şu an bazıları için uyumluluk problemleri olabileceğini ancak temel seviye 64-bit desteği için adım atılması gerektiğine vurgu yapıyor.
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2- Bilim insanları ile bilmem paylasımın oldumu, ancak sana soyleceklerı tek ısletım sıstemı SUSE dir,
3- CERN, kıyamet deneyi dendi basınımızda, dunyanın en buyhuk deneyı, bunun TR ayagıda olacak, ıcındeyım, KULANILAN PROGRAM OPEN SOURCE !
- Bunları bılmedıgını kasteddim , haklıydım,Acık Kaynak EŞİT DEGİLDİR Carpık Yapılasma ,
Kolay gelsin,(uzun uzun anlatmamı ıstersen pm den ulasabılırsın)
Forumdaki windows 7 kullanıcılarının %90'ı 64bit win7 kullanıyor.
Ayrıca win7 64bit 4gb ram'i etkili kullanabilmesi artısının yanında 32bit programların tamamını da sorunsuz çalıştırabiliyor.
Linux konusuna gelince;Ben yaygınlaşabilmesi açısından söyledim.Yoksa benim açımdan sorun yok.İstediğim şeye linux'un elverdiği imkanlar dahilinde erişebiliyorum zaten.
Ayrıca açık kaynağın yaygınlaşması linux sayesinde olmuştur ki insanlar bu sayede ücretsiz programlar kullanabiliyor ve en ufak şeye dahi para verme eziyetinden kurtulabiliyorlar.
Bu milletin önyargılarını yıkmak için sorunların çözümlerine kolay ulaşılabilen fazla bilgili olmayan kullanıcılarında faydalanabileceği linux dağıtımları gerekli.
linux ve windows tartışılacaksa önce bence felsefeden başlanılmalı.
Gerbay arkadaşımın zarar gördüğü bana kar, benim zarar gördüğüm ona kar. Fakat diğer arkadaşlara da katılmamak elde değil. Linux hakkında o kadar çok ve boş konuşan var ki içi açılmamış bir cümle için böyle yorumların gelmeside doğal. Ayrıca cümlede cahil cühela için yanlış anlaşılmaya müsait. Fakat bu gerbay arkadaşımızın sorunu değil.
Yine bu noktada asıl tartışılması gereken kernel, kabuk , xorg mixorg :) değil standartlaşmanın felsefesi (asıl tartışılması gereken bu. Standartlaşmanın doğru birşey olup olmadığı... ) ve "genel kamu lisansı" dır.
Kaç aydır 64 bit win7 kullanıyorum aşırı derecede memnunum. Hiç sorun yaşamadım, tek kötü yanı piyasadaki mevcut programlaırn hepsi 32bit. 64bit'e geçiş çok yavaş nedense. Koskoca winamp bile halen 32bit. Ha bir farkı varmı gözle görülür yok elbette ama 64bite geçilmesi taraftarıyım ben.
-LINUX - UBUNTU - PARDUS - OPEN SUSE GİBİ DEV OZGUR O.S LERİ BİLMEDEN OLMAZ..
SİZ ONCE VİRUSLERINIZI TEMIZLEYİN ;)
Arkadaşım Linux fanatikçiliği yapmıyoruz burada. Sen de böyle konuşursan ben bile hoşlanmam Linuxtan. Şu veya bu daha iyiden ziyade önyargıları kırmak gerekiyor öncelikle.
arkadaşım sen bilip bilmeden ne yazdığının farkındamısın? Linux u yerdiğim doğru ama bilgisiz olduğum yanlış. Gel ben sana linux 2.4 kernel a driver yazmakla 2.6 ya driver yazmak arasında nelerde değişiklik yapmak gerekiyor onları anlatayım.. ya da en iyisi windows un sağlam, temiz tasarlanmış driver mimarisi dahil windows un mimarisini. gel seninle ikisinin de interrupt latency lerini ölçelim, context switching latency lerini ölçelim. Gidip mail server kuracak olursam kurarım linux u ama evde masaüstü kullanımım için bilgisayarıma sokmam..
olayı yine takım tutma fanatikliğine çevirmeyin. Evet linux piyasa için gereklidir, lazımdır, olmadan olmaz ama siz gidip ev kullanıcısına linux kullan derseniz bu da olmaz..
işin ilginç bir noktası da şu ki, olayı linux, windows fanatikliğine döken insanlar nedense windows a tü-kaka dedikleri halde yazdıkları mesajları windows altından yazıyorlar..
adam linux a tabi ki driver yazmaz, kernel da 2.x.y de ki, y hanesi değişiyor, hurra herşey değişiyor. birşeyler yapabilene kadar herşey yamalı bohça ya dönüyor. millet onunla mı uğraşacak..
adam doğru söylemiş, sadece biraz araştırın.. at gözlüğü takıp takım tutma fanatikliği ile bakmayı da bırakın, sadece bu konuda da değil; intel-amd konusunda öyle, ati-nvidia konusunda öyle.. bırakın fanatikliği de daha objektif bakın herşeye..
ben kendi tecrübeme dayanarak adam doğru söylemiş diyorum ve ben de altına imzamı atıyorum; "linux, plansız yapılaşma nın pc kanadı"
diyen arkadaş da burda; blog.int6.net/...
neyse bu kadar yeter.. biraz neşelenerek okuyabileceğiniz bir başka link vereyim de neşeniz yerine gelsin;
emrahcom.blogspot.com/...
hem 64-bit demek sadece Ram ile ilgili de değildir
burda ram ne işe yarar sorusuna cevap microsoft işletim sistemlerinin sistem kaynaklarını sömür derecesine kullanmasından geliyor yoksa 64bit te çalışacak max-min ram miktarı değil
linux ün altyapısını ne kadar biliyorsun?
bu sözü hangi dengesiz söylemişse, ne windows altyapısından ne de linux altyapısından anlamıyormuş.
2003te PCinde kaç MB ram vardı??
başladı: 2011
yaygınlaşıyor:2012 derken win7 de eskir
Kesinlikle.
hocam linux ile windows u gerçekten karşılaştırabiliyormusunuz? Siz evinizde ne kullanıyorsunuz? windows mu linux mı? tekel in parçası olmamasi için doğru düzgün en az onun kadar kullanışlı bir alternatifinin olması lazım. linux u normal bir ev kullanıcısı ne kadar kullanabilir? üzerinde çalıştıracak hangi programları bulabilir? bir sorun çıktığında ne kolaylıkta sorununu çözebilir? aldığı donanımın hangisine hangi dağıtımda düzgün driver bulabilir. Bunları çok detaylı irdelemeden kimseye "windows yerine linux" tavsiye etmeyin..
Linux, birisinin söylediği şekli ile; "plansız yapılaşmanın pc tarafı..."