Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kurumsal bilgisayarların %75'inde 64-bit Windows kullanılacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kurumsal bilgisayarların %75'inde 64-bit Windows kullanılacak
Tam Boyutta Gör

Piyasa analizleri ve pazar araştırmaları yapan Gartner, hazırladığı son çalışmasında kurumsal bilgisayarın %75'inde 2014'e kadar 64-bit işletim sistemi kullanılacağını belirtti. Şirketler için donanım güncellemelerinin kimi zaman donanımın kendisinden daha pahalıya geldiğini belirten Gartner, kurumsal müşterilerin yeni sistemlerde 4GB veya üstü bellek kapasitelerini tercih ettiğini ve 64-bit Windows 7 planlaması yaptıklarını söyledi.

Windows 7'nin 32-bit versiyonu da olan son Windows sürümü olabileceği öngörüsünde bulunan Gartner, 64-bit geçişi için kurumların pozisyon almak zorunda olduğunu çünkü daha iyi performans ve yeni uygulamalara destek için 64-bit Windows 7'nin doğru çözüm olabileceğini belirtiyor. Öte taraftan Gartner şu an bazıları için uyumluluk problemleri olabileceğini ancak temel seviye 64-bit desteği için adım atılması gerektiğine vurgu yapıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 9 yıl
''gerbay '' Plansız yapılasma diyerek bana yetrerince ıp ucunu verdın, drıver yazmıs olman bunu asla degıstırmemıs, hala bılgısızsın, haklı oldugun konu bende windows kulanıyorum cunku DX10 bana gereklı.
2- Bilim insanları ile bilmem paylasımın oldumu, ancak sana soyleceklerı tek ısletım sıstemı SUSE dir,
3- CERN, kıyamet deneyi dendi basınımızda, dunyanın en buyhuk deneyı, bunun TR ayagıda olacak, ıcındeyım, KULANILAN PROGRAM OPEN SOURCE !
- Bunları bılmedıgını kasteddim , haklıydım,Acık Kaynak EŞİT DEGİLDİR Carpık Yapılasma ,
Kolay gelsin,(uzun uzun anlatmamı ıstersen pm den ulasabılırsın)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Budfox 9 yıl
vik vik vik windows kullanmayın linux kullanın..Bunları yazan arkadaşların sıfır bilgisi olduğunu düşünüyorum..Sağdan soldan duyduklarını kendi fikri gibi yazıyorlar..Kendileri bile linux kullanmazlar halbuki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Windows 8 ile beraber 128 bit geliyor fakat 64 bit ne kadar güzel birşey ki? Daha alanları o kadar az ki kimse kullanmıyor bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tatbkath 9 yıl

Tolga*

Windows 8 ile beraber 128 bit geliyor fakat 64 bit ne kadar güzel birşey ki? Daha alanları o kadar az ki kimse kullanmıyor bile.


Forumdaki windows 7 kullanıcılarının %90'ı 64bit win7 kullanıyor.


Ayrıca win7 64bit 4gb ram'i etkili kullanabilmesi artısının yanında 32bit programların tamamını da sorunsuz çalıştırabiliyor.



Linux konusuna gelince;Ben yaygınlaşabilmesi açısından söyledim.Yoksa benim açımdan sorun yok.İstediğim şeye linux'un elverdiği imkanlar dahilinde erişebiliyorum zaten.

Ayrıca açık kaynağın yaygınlaşması linux sayesinde olmuştur ki insanlar bu sayede ücretsiz programlar kullanabiliyor ve en ufak şeye dahi para verme eziyetinden kurtulabiliyorlar.

Bu milletin önyargılarını yıkmak için sorunların çözümlerine kolay ulaşılabilen fazla bilgili olmayan kullanıcılarında faydalanabileceği linux dağıtımları gerekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrogod 9 yıl

linux ve windows tartışılacaksa önce bence felsefeden başlanılmalı.
Gerbay arkadaşımın zarar gördüğü bana kar, benim zarar gördüğüm ona kar. Fakat diğer arkadaşlara da katılmamak elde değil. Linux hakkında o kadar çok ve boş konuşan var ki içi açılmamış bir cümle için böyle yorumların gelmeside doğal. Ayrıca cümlede cahil cühela için yanlış anlaşılmaya müsait. Fakat bu gerbay arkadaşımızın sorunu değil.
Yine bu noktada asıl tartışılması gereken kernel, kabuk , xorg mixorg :) değil standartlaşmanın felsefesi (asıl tartışılması gereken bu. Standartlaşmanın doğru birşey olup olmadığı... ) ve "genel kamu lisansı" dır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 9 yıl
Çok güzel bir haber, böyleylikle 64 bit sistem için olan programlar da çoğalacaktır. Şu anda çoğu program 32 bit hep. Çoğu kişi hala xp bile kullanırken 64 bit'e geçen hiç olmuyor. Ya bilmiyorlar ya da sorun yaşarım diye korkuyorlar.

Kaç aydır 64 bit win7 kullanıyorum aşırı derecede memnunum. Hiç sorun yaşamadım, tek kötü yanı piyasadaki mevcut programlaırn hepsi 32bit. 64bit'e geçiş çok yavaş nedense. Koskoca winamp bile halen 32bit. Ha bir farkı varmı gözle görülür yok elbette ama 64bite geçilmesi taraftarıyım ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
LINUX U YEREN BİLGİSİZ ARKADASLAR LUTFEN BURDAN TOZ OLSUNAR YADA BIRSEYLER OKUSUNLAR
-LINUX - UBUNTU - PARDUS - OPEN SUSE GİBİ DEV OZGUR O.S LERİ BİLMEDEN OLMAZ..
SİZ ONCE VİRUSLERINIZI TEMIZLEYİN ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evren Küçük 9 yıl

artenis

LINUX U YEREN BİLGİSİZ ARKADASLAR LUTFEN BURDAN TOZ OLSUNAR YADA BIRSEYLER OKUSUNLAR
-LINUX - UBUNTU - PARDUS - OPEN SUSE GİBİ DEV OZGUR O.S LERİ BİLMEDEN OLMAZ..
SİZ ONCE VİRUSLERINIZI TEMIZLEYİN ;)

Arkadaşım Linux fanatikçiliği yapmıyoruz burada. Sen de böyle konuşursan ben bile hoşlanmam Linuxtan. Şu veya bu daha iyiden ziyade önyargıları kırmak gerekiyor öncelikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 9 yıl

artenis

LINUX U YEREN BİLGİSİZ ARKADASLAR LUTFEN BURDAN TOZ OLSUNAR YADA BIRSEYLER OKUSUNLAR
-LINUX - UBUNTU - PARDUS - OPEN SUSE GİBİ DEV OZGUR O.S LERİ BİLMEDEN OLMAZ..
SİZ ONCE VİRUSLERINIZI TEMIZLEYİN ;)


arkadaşım sen bilip bilmeden ne yazdığının farkındamısın? Linux u yerdiğim doğru ama bilgisiz olduğum yanlış. Gel ben sana linux 2.4 kernel a driver yazmakla 2.6 ya driver yazmak arasında nelerde değişiklik yapmak gerekiyor onları anlatayım.. ya da en iyisi windows un sağlam, temiz tasarlanmış driver mimarisi dahil windows un mimarisini. gel seninle ikisinin de interrupt latency lerini ölçelim, context switching latency lerini ölçelim. Gidip mail server kuracak olursam kurarım linux u ama evde masaüstü kullanımım için bilgisayarıma sokmam..

olayı yine takım tutma fanatikliğine çevirmeyin. Evet linux piyasa için gereklidir, lazımdır, olmadan olmaz ama siz gidip ev kullanıcısına linux kullan derseniz bu da olmaz..

işin ilginç bir noktası da şu ki, olayı linux, windows fanatikliğine döken insanlar nedense windows a tü-kaka dedikleri halde yazdıkları mesajları windows altından yazıyorlar..

adam linux a tabi ki driver yazmaz, kernel da 2.x.y de ki, y hanesi değişiyor, hurra herşey değişiyor. birşeyler yapabilene kadar herşey yamalı bohça ya dönüyor. millet onunla mı uğraşacak..

adam doğru söylemiş, sadece biraz araştırın.. at gözlüğü takıp takım tutma fanatikliği ile bakmayı da bırakın, sadece bu konuda da değil; intel-amd konusunda öyle, ati-nvidia konusunda öyle.. bırakın fanatikliği de daha objektif bakın herşeye..

ben kendi tecrübeme dayanarak adam doğru söylemiş diyorum ve ben de altına imzamı atıyorum; "linux, plansız yapılaşma nın pc kanadı"

diyen arkadaş da burda; blog.int6.net/...


neyse bu kadar yeter.. biraz neşelenerek okuyabileceğiniz bir başka link vereyim de neşeniz yerine gelsin;
emrahcom.blogspot.com/...




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
@Batuist, burada kurumsal bilgisayarlar konuşuluyor, kişisel değil
hem 64-bit demek sadece Ram ile ilgili de değildir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 9 yıl
64bit ram e bağlı değildir ayrıca o dönemde kullanıcılar için tepe rakam 1GB idi


burda ram ne işe yarar sorusuna cevap microsoft işletim sistemlerinin sistem kaynaklarını sömür derecesine kullanmasından geliyor yoksa 64bit te çalışacak max-min ram miktarı değil

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
Linux, birisinin söylediği şekli ile; "plansız yapılaşmanın pc tarafı..." bu söz linuxun başarısızlığını gösteriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semidos 9 yıl
paranız varsa mac kullanın paranız orta derecede varsa win kullanın paranız yoksa linux kullanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpine 9 yıl

DEATH71

Linux, birisinin söylediği şekli ile; "plansız yapılaşmanın pc tarafı..." bu söz linuxun başarısızlığını gösteriyor


linux ün altyapısını ne kadar biliyorsun?

bu sözü hangi dengesiz söylemişse, ne windows altyapısından ne de linux altyapısından anlamıyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
@Confusion
2003te PCinde kaç MB ram vardı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 9 yıl
Linux yerine windows kullanilmasina karsiyim... Kurumlar hic degilse bu tekelin bir parcasi olmasinlar ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 9 yıl
2003 te 64bit sistemler mevcuttu sene 2010 oldu microsoft sağolsun daha olacak yapılacak diye gidiyoruz
başladı: 2011
yaygınlaşıyor:2012 derken win7 de eskir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl

TrMhMt

Linux yerine windows kullanilmasina karsiyim... Kurumlar hic degilse bu tekelin bir parcasi olmasinlar ...

Kesinlikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 9 yıl
TrMhMt

Linux yerine windows kullanilmasina karsiyim... Kurumlar hic degilse bu tekelin bir parcasi olmasinlar ...


hocam linux ile windows u gerçekten karşılaştırabiliyormusunuz? Siz evinizde ne kullanıyorsunuz? windows mu linux mı? tekel in parçası olmamasi için doğru düzgün en az onun kadar kullanışlı bir alternatifinin olması lazım. linux u normal bir ev kullanıcısı ne kadar kullanabilir? üzerinde çalıştıracak hangi programları bulabilir? bir sorun çıktığında ne kolaylıkta sorununu çözebilir? aldığı donanımın hangisine hangi dağıtımda düzgün driver bulabilir. Bunları çok detaylı irdelemeden kimseye "windows yerine linux" tavsiye etmeyin..

Linux, birisinin söylediği şekli ile; "plansız yapılaşmanın pc tarafı..."

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12409 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilgisayar, araştırma ve Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lian Li PC60FW Mid Tower Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim