Windows 11'de pil sağlığı ve şarj döngüsünü öğrenmek artık daha kolay

Battery Flyout, detaylı pil raporu ve pil ömrünü uzatmaya yardımcı ipuçları sağlıyor
Battery Flyout, kapsamlı sistem ve pil raporu sağlıyor ve önceki haftanın şarj seviyesini gösteriyor. Rapor ayrıntılı pil özellikleri, sağlık durumu ve optimum şarj alışkanlığı için kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Ayrıca bilgisayarın pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak pratik enerji tasarrufu ipuçları sunuyor.
Windows 11, yakında bir güncellemeyle renkli pil seviyesini göstermeye başlayacak. "powercfg /batteryreport" CMD komutu ile de ayrıntılı pil raporu almak mümkün. Battery Flyout uygulaması, pil raporu almayı tüm kullanıcılar için kolay hale getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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