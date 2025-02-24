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    Windows 11'de pil sağlığı ve şarj döngüsünü öğrenmek artık daha kolay

    Windows 11 PC'ler için yeni pil uygulaması Battery Flyout, kullanıcıların laptoplarının pil sağlığı, şarj döngüsü ve daha fazlası hakkında hızlı ve kolayca bilgi almasını sağlıyor.
    Windows 11 pil sağlığı & şarj döngüsü Battery Flyout Tam Boyutta Gör
    Windows 11 dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde bağlı Bluetooth aygıtlarında gelişmiş pil takibi sunan kullanışlı bir uygulama olan Battery Flyout güncellendi. Uygulama artık kullanıcılara bilgisayarlarının pil sağlığı, şarj döngüsü gibi detaylı pil raporu sunuyor.

    Battery Flyout, detaylı pil raporu ve pil ömrünü uzatmaya yardımcı ipuçları sağlıyor

    Battery Flyout windows 11 pil raporu Tam Boyutta Gör
    Battery Flyout’un Pil Raporu, bilgisayarınızın pil sağlığı, şarj döngüsü, pil kapasitesi (mevcut ve toplam), voltajı, tahmini pil süresi ve daha fazlasını kullanıcıya sağlıyor.

    Battery Flyout, kapsamlı sistem ve pil raporu sağlıyor ve önceki haftanın şarj seviyesini gösteriyor. Rapor ayrıntılı pil özellikleri, sağlık durumu ve optimum şarj alışkanlığı için kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Ayrıca bilgisayarın pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak pratik enerji tasarrufu ipuçları sunuyor.

    Windows 11, yakında bir güncellemeyle renkli pil seviyesini göstermeye başlayacak. "powercfg /batteryreport" CMD komutu ile de ayrıntılı pil raporu almak mümkün. Battery Flyout uygulaması, pil raporu almayı tüm kullanıcılar için kolay hale getiriyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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