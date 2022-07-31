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Alman sürdürülebilir enerji şirketi RWE ve açık deniz güneş enerjisi geliştiricisi SolarDuck, 'yüzen güneş enerjisi parkları' oluşturmak ve kullanımını genişletmek adına işbirliği yaptıklarını duyurdular. İşbirliğinin bir parçası olarak RWE, SolarDuck'ın Kuzey Denizi'nde yer alacak ilk açık deniz pilot projesine yatırım yapacak.

Açık deniz rüzgar çiftliklerine entegre edilebilecek

'Merganser' adlı tam ölçekli açık deniz güneş enerjisi parkı projesi Belçika'nın Ostend açıklarında kurulacak. Pilot proje, 0,5 MWp kapasiteye sahip olacak. Merganser'in Kuzey Denizi'nde faaliyet gösterecek olmasının RWE ve SolarDuck'a dünyanın en zorlu açık deniz ortamlarından birinde önemli ilk elden deneyim sağlayacağı belirtiliyor. Projenin, başarılı olması halinde teknolojinin gelecek yıldan itibaren ticarileştirilmesi planlanıyor.

SolarDuck'ın sisteminde güneş panelleri, suyun 5 metre üzerinde yer alıyor. Saatte yaklaşık 110 km hıza kadar rüzgarlara dayanabilen üçgen şekilli platformun, öngörülen kullanım ömrünün 30 yıl olduğu söyleniyor.

Uzun vadede RWE, teknolojiyi Hollandse Kust West açık deniz rüzgar çiftliğine entegre etmeyi planlıyor.

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RWE tarafından yapılan açıklamada açık denizde yüzen güneş enerjisi parklarının, bir açık deniz rüzgar çiftliğine entegrasyonunun enerji üretimi için okyanus alanının daha verimli kullanımının sağlanması anlamına geldiği belirtildi.

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Kuzey Denizi'ne yüzen güneş enerjisi parkı yerleştirilecek