Düşük hızlı EV'lerde menzili artırmak için araca entegre güneş paneli geliştirildi

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Kanadalı girişim Capsolar, ekstra bir modifikasyon ve özel çalışma olmaksızın herhangi bir düşük hızlı elektrikli araca uyarlanabilecek güneş panelleri geliştirdiklerini duyurdu. Şirket, fotovoltaik modülün %21,3 verimliliğe sahip olduğunu söylüyor.

Verimliliği artırmaya odaklanıyorlar

Elektrikli araçlar, çevre dostu olmaları sayesinde her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bununla birlikte bu araçlarda kullanılan enerjinin büyük çoğunluğunun kömür veya doğal gaz gibi kaynaklardan elde ediliyor olması çevresel olumlu etkiyi düşürüyor. Bu konuda da devreye yenilenebilir enerji kaynakları giriyor.

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Konu üzerine çalışmalar yürüten Capsolar, yakın zaman önce SM-550 adındaki fotovoltaik modüllerini tanıttı. 2100 mm uzunluğunda, 1320 mm genişliğinde ve 25 mm kalınlığında olan modül, 30 kg ağırlığa sahip. % 21,3 enerji dönüşüm verimliliği sunarken sürüş sırasında maksimum 45°C araç park halindeyken 55°C sıcaklıkta çalışabiliyor.

Tüm bunları %24 verimli güneş hücreleri sayesinde gerçekleştiren modül, aynı zamanda IP67 koruması sunuyor. Gerçekleştirilen testlerde güneşli günlerde %26'lık bir zirve olacak şekilde günde ortalama %17'lik bir menzil artışı sağlandığı görüldü.

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Şirket CEO'su Samy Benhamza: "Capsolar'ın SM – 550 fotovoltaik modülü, gölgelemenin performansı üzerindeki etkisini azaltarak dinamik bir ortamda güneş enerjisinin yakalanmasını en üst düzeye çıkarma yeteneğine sahip. Güneş panelinin kendisi tamamen esnek ancak bizim yapımıza monte edildiğinde istenilen şekle uyuyor ve sertleşiyor ." dedi.

Capsolar, şu an için verimliliği artırmanın yollarını araştırdıklarını belirtiyor. Şirket, gelecekte daha fazla elektrikli araca yenilenebilir enerji çözümlerini entegre etmeye odaklanacak.

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