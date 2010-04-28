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LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı ve USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı depolama sürücüleri ülkemiz pazarında da satılan LaCie, USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsünü duyurdu. Çevresel koşullara dayanıklı kasa yapısıyla öne çıkan yeni sürücü, 500GB depolama kapasitesi sunuyor. 90 x 28 x 145 mm boyutlarında ve 241 gram ağırlığında olan yeni sürücü, entegre anti-şok emicileri ve Neil Poulton imzalı tasarımı sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yerini alacağı USB 2.0 standardına kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı uUSB 3.0 teknolojisiyle uyumlu olan sürücü, 110MB/saniye hızında dosya aktarımı gerçekleştirebiliyor. İki yıllık garanti ile önümüzdeki ay satışa sunulması beklenen harici depolama sürücüsünün fiyatı 149.99$ olarak açıklandı.


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Batuist 9 yıl
@milyondabir
teoride çok hızlı gibi görünüyor pratikte öyledir emin olabilirsin yalnız hız olarak karşılaştırma yaptığın şeye bak.. en iyi ihtimal 5400rpmde çalışan 2.5"lik bir diskten ne hız bekliyorsun ki??? o kadarını bile yakalayabilirsen öp başına koy.. o değer "peak" değerdir ki anlık görebilirsin ancak.. yani ulaştığı anlık en yüksek değerdir.. USB3ün tüm hızını kullanabilmesi için anca SSD disk yapmaları gerekiyor.. öyle dönen plaklarla o hıza çıkamazlar ki zaten dönen plaklar için geliştirilmiş bir teknoloji değil..
sen rahat ol.. çıkar o hıza da öyle bir cihazın çıkmasını bekle...
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drserk 9 yıl
500 gb ve usb 3.0 fiyatı 149.99 $... gözlerim mi beni aldatıyor? yoksa piyasa cidden böle mi?
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milyondabir 9 yıl
bu usb3 teoride cok hizli gibi görünüyor ama hizlara bakınca pek fazla bir hizda yok görünüyor.nerde usb 2 nin 10 katı hız.
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