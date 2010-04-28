LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı ve USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsü

Hazırladığı depolama sürücüleri ülkemiz pazarında da satılan LaCie, USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsünü duyurdu. Çevresel koşullara dayanıklı kasa yapısıyla öne çıkan yeni sürücü, 500GB depolama kapasitesi sunuyor. 90 x 28 x 145 mm boyutlarında ve 241 gram ağırlığında olan yeni sürücü, entegre anti-şok emicileri ve Neil Poulton imzalı tasarımı sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yerini alacağı USB 2.0 standardına kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı uUSB 3.0 teknolojisiyle uyumlu olan sürücü, 110MB/saniye hızında dosya aktarımı gerçekleştirebiliyor. İki yıllık garanti ile önümüzdeki ay satışa sunulması beklenen harici depolama sürücüsünün fiyatı 149.99$ olarak açıklandı.