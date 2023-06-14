Last of Us Part I PC için yeni yama yayınlandı: İşte düzeltilen hatalar

Last of Us Part I Update 1.1 sürüm notları
Yeni güncelleme ile oyun Steam Deck onayı da aldı. Peki, 1.1 sürüm ile hangi hatalar düzeltildi, hangi noktalar iyileştirildi?
- Oynanış süresince CPU ve GPU performansını iyileştirmek için optimizasyonlar
- Doku ve çevre yüklemesinde genel iyileştirmeler
- Gölgelendirici derleme süresi kısaltıldı
- V-Sync açıldığında ekran yırtılmasının meydana gelmesi sorunu giderildi
- Üçüncü taraf ses sürücüleri kullanan oynatıcılar için destek eklendi
- Yeni Çok Düşük grafik ayarı eklendi (Seçenekler > Grafik > Grafik Ayarları)
- Grafik menüsüne yeni yapay zeka kalite ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler)
- Grafik menüsüne yeni Dinamik Işık Kalitesi ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler)
- AMD donanımında gölgelendiriciler oluşturulurken oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi
- AMD GPU Kullanımı izleme açıldığında FPS’i etkileyen bir sorun düzeltildi (Seçenekler > HUD > GPU Kullanımı)
- Steam Deck için genel performans iyileştirmeleri
- Steam Deck'te çökmelere neden olabilen bir bellek sızıntısı sorunu giderildi
Bu arada oyunun mod tarafında çalışmalar sürüyor. Modlama topluluğu, DLSS 3 modu, birinci şahıs modu dışında oyuncuların birçok yeni seçeneği değiştirmesine olanak tanıyan hata ayıklama menüsünün kilidini açmalarına izin verecek ilginç projeler üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi