Last of Us Part I PC için yeni yama yayınlandı: İşte düzeltilen hatalar

Tam Boyutta Gör Last of Us Part 1 PC sürümü, yüksek donanımlı bilgisayarlarda bile teknik sorunlar yaşattı. Naughty Dog ve Iron Galaxy, deneyimi iyileştirmek için birkaç yama yayınladı ancak oyunu hâlâ keyifle oynamak mümkün değil. Yeni yayınlanan 1.1 güncellemesi, birçok performans optimizasyonu sağlayan büyük bir yama olarak geldi.

Yeni güncelleme ile oyun Steam Deck onayı da aldı. Peki, 1.1 sürüm ile hangi hatalar düzeltildi, hangi noktalar iyileştirildi?

Oynanış süresince CPU ve GPU performansını iyileştirmek için optimizasyonlar

için optimizasyonlar Doku ve çevre yüklemesinde genel iyileştirmeler

Gölgelendirici derleme süresi kısaltıldı

V-Sync açıldığında ekran yırtılmasının meydana gelmesi sorunu giderildi

Üçüncü taraf ses sürücüleri kullanan oynatıcılar için destek eklendi

Yeni Çok Düşük grafik ayarı eklendi (Seçenekler > Grafik > Grafik Ayarları)

eklendi (Seçenekler > Grafik > Grafik Ayarları) Grafik menüsüne yeni yapay zeka kalite ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler)

eklendi (Seçenekler > Grafikler) Grafik menüsüne yeni Dinamik Işık Kalitesi ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler)

eklendi (Seçenekler > Grafikler) AMD donanımında gölgelendiriciler oluşturulurken oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi

AMD GPU Kullanımı izleme açıldığında FPS’i etkileyen bir sorun düzeltildi (Seçenekler > HUD > GPU Kullanımı)

Steam Deck için genel performans iyileştirmeleri

Steam Deck'te çökmelere neden olabilen bir bellek sızıntısı sorunu giderildi

Bu arada oyunun mod tarafında çalışmalar sürüyor. Modlama topluluğu, DLSS 3 modu, birinci şahıs modu dışında oyuncuların birçok yeni seçeneği değiştirmesine olanak tanıyan hata ayıklama menüsünün kilidini açmalarına izin verecek ilginç projeler üzerinde çalışıyor.

