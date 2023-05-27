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    The Last of Us hayranlarına kötü haber: The Last Of Us Multiplayer ertelendi

    Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last Of Us serisinin çok oyunculu oyunu ertelendi. Stüdyo, yapımın daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. İşte ayrıntılar
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    The Last of Us hayranlarına kötü haber: Yeni oyunu ertelendi! Tam Boyutta Gör
    Gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan sayılan The Last of Us serisinin Multiplayer oyunu ertelendi. Bildiğiniz üzere The Last Of Us, hem dizi uyarlaması hem de PC portu ile uzun süredir gündemde yer alıyor. Son dönemde ise tüm gözler, serinin çok oyunculu oyununa çevrilmişti. Ancak serinin hayranları bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

    The Last of Us multiplayer ertelendi

    Twitter'da yaptığı duyuruda Naughty Dog, "The Last Of Us Multiplayer hakkında daha fazla şey duymayı beklediğini biliyoruz. Stüdyomuzun bugüne kadar yaptığı işten inanılmaz gurur duyuyoruz, ancak geliştirme devam ettikçe, oyuna daha fazla zaman tanımanın en iyi fikir olduğuna karar verdik." dedi.

    Öte yandan The Last of Us'ın yaratıcı isimlerinden Neil Druckmann, Ocak ayında paylaştığı bir gönderide ''stüdyonun bu yıl içinde çok oyunculu The Last Of Us hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağını'' dile getirmişti. Bu açıklama, merakla beklenen yapımın 2023 için planlandığını gösteriyor. 

    Yepyeni bir oyun yolda

    Yeni duyuruya ek olarak Naughty Dog, yepyeni bir tek oyunculu oyun da dahil olmak üzere, farklı yapımlar üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bu oyunların detayları henüz paylaşılmamış olsa da, stüdyo ilerleyen günlerde daha fazla bilginin aktarılacağı belirtti.

    The Last Of Us Multiplayer'a dönecek olursak, erteleme haberinin iyiye işaret olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim kısa süre önce PC kullanıcıları ile buluşan The Last Of Us Part 1, ciddi performans sorunları nedeniyle sert eleştiriler almıştı. Ayrıca Naughty Dog'un Destiny'nin yapımcısı Bungie ile görüştüğü söyleniyor. Bu bağlamda The Last Of Us Multiplayer için heyecanlı bekleyiş devam edecek diyebiliriz.

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