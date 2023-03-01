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    LastPass saldırısında çalışan detayı

    Geçen yıl siber saldırıya uğrayarak müşteri kasalarının bir yedeğinin çalındığını açıklayarak araştırma başlatan LastPass, sorunun nereden kaynaklandığını buldu. 
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    Şifreleri güvende tuttuğu iddiasıyla yola çıkan ancak geçen yıl siber saldırıya uğrayarak kullanıcı şifrelerini çaldıran LastPass ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ucu çalışanlara çıktı.

    LastPass neden saldırıya uğradı?

    Yapılan açıklamaya göre DevOps şeklinde çalışan bir mühendisin bilgisayarı ele geçirilerek sistemlere sızılmış. Mühendisin ev bilgisayarına kurulan bir üçüncü taraf medya yazılımına keylogger yerleştiren saldırganlar, LastPass sunucularından birinin master şifresini ele geçirmeyi başarmış.

    Daha sonra kurumsal havuza sızan saldırganlar müşterilerin yedeklerinin yer aldığı bulut tabanlı Amazon S3 modüllerine girerek gerekli şifre çözme anahtarlarını da elde etmiş. Bu sayede yaklaşık 3 ay boyunca sunucularda aktif kalabilmiş. LastPass bulut depolama kasasını açabilecek anahtarları tutan 4 kişilik DevOps mühendis grubu olduğu ve bunlardan birinin saldırıya uğradığı belirtiliyor.

    LastPass kullanıcıların master şifrelerini saklamadığını ve müşteri yedeklerini çözebilmek için master şifrelerden elde edilen benzersiz bir anahtar gerektiğini bu bakımdan çözülmesinin milyonlarca yıl alacağını açıklamıştı. Ayrıca firma milyon dolarlık bir bütçe ile güvenlik konusunda daha işlevsel tedbirler alacağını da dile getirmişti.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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