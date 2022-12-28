Latin Amerika ülkeleri kripto para düzenlemeleri için harekete geçti

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Kripto para piyasasındaki düşüş, sektörün düzenlenmesiyle ilgili olarak birçok ülkeyi çıkarlarını ilerletmeye itti. Kripto para birimlerini geniş çapta benimsemesiyle öne çıan Latin Amerika ülkeleri, gelişmekte olan endüstri için bir güç merkezi haline geldi. Bölgedeki düzenleyici kurumlar, bu yıl kripto para düzenlemeleri için temel attı.

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, Mercado Bitcoin ve Nubank gibi birçok kripto odaklı firmaya ev sahipliği yapıyor. Bölgenin açık ara en büyük kripto merkezi olan Brezilya’da geçtiğimiz hafta bir kripto regülasyonu tasarısı onaylandı. Tasarıyla birlikte kripto varlıklara mal ve hizmetler için ödeme olarak kullanılmak üzere yasal statü verildi.

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Honduras gibi ülkelerin Bitcoin Vadisi gibi yerler kurduğunu gören kripto yeniliklerindeki ilerlemelerle, bu yenilikleri yasal olarak resmi olarak destekleme ihtiyacı oldukça bir zorunluluk haline geliyor. Ayrıca belirtmek gerekirse Brezilya ile birlikte Panama, Paraguay, Honduras, Guatemala, Honduras ve Arjantin de kendi regülasyonlarını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Latin Amerika ülkeleri kripto düzenlemesi için harekete geçti