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    Kripto para platformunu dolandıran kişi gözaltına alındı

    Mango merkeziyetsiz finans platformunu manipüle ederek 110 milyon dolar çalan saldırgan Porto Riko’da gözaltına alındı. ABD vatandaşı olduğu için suçlamaları ABD makamları yaptı. 
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    Kripto para dünyasında siber saldırganlar yavaş yavaş güvenlik güçlerinin hedefine girmeye başladı. Batırılan ABD’li FTX ve Hong Kong’lu AAX kripto para borsasının patronlarının göz altına alınmasının ardından bir siber saldırgana daha sıra geldi.

    Mango platformuna saldıran kişi göz altına alındı

    Geçtiğimiz aylarda Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets saldırıya uğramış ve saldırgan bir açık üzerinden fiyat manipülasyonu yaparak platformdan 116 milyon dolar çekmişti. Sonradan bunun 67 milyon dolarını iade etse de kanundan kaçamadı.

    Avraham Heisenberg, saklandığı Porto Riko’da göz altına alındı. ABD güvenlik güçleri ilk kez DeFi platformundan para çalan bir vatandaşını göz altına aldırmış oldu. Hesienberg bilerek ve isteyerek dolandırıcılık ve manipülasyon yapmakla suçlanıyor. Bu suçların karşılığı ise para cezasından hapis cezasına kadar gidiyor. Bakalım Axie Infinity gibi saldırıların sorumluları yakalanabilecek mi?

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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