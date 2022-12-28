Kripto para platformunu dolandıran kişi gözaltına alındı

Mango platformuna saldıran kişi göz altına alındı
Geçtiğimiz aylarda Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets saldırıya uğramış ve saldırgan bir açık üzerinden fiyat manipülasyonu yaparak platformdan 116 milyon dolar çekmişti. Sonradan bunun 67 milyon dolarını iade etse de kanundan kaçamadı.
Avraham Heisenberg, saklandığı Porto Riko’da göz altına alındı. ABD güvenlik güçleri ilk kez DeFi platformundan para çalan bir vatandaşını göz altına aldırmış oldu. Hesienberg bilerek ve isteyerek dolandırıcılık ve manipülasyon yapmakla suçlanıyor. Bu suçların karşılığı ise para cezasından hapis cezasına kadar gidiyor. Bakalım Axie Infinity gibi saldırıların sorumluları yakalanabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d