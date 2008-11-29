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Leadtek GTX260 Extreme+ video inceleme

10 yıl
68,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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nVidia, GTX260 Core 216 ve yeni nesil sürücüleriyle HD4870'i sarsmaya geliyor.

nVidia, AMD'nin (ATI) HD4000 serisi kartlarıyla estirdiği rüzgarda GTX200 serisi ayakta tutabilmek için sürücü ve donanım güncellemesi bazında bir çok yenilik yapıyor.

Shader sayıları arttırılarak GPU'su güçlendirilmiş GTX260 Core 216, bu çalışmaların bir ürünü. HD4870 karşısında zayıflayan GTX260'ı yeniden diriltme çalışması olan GTX260 Core 216, yeni sürücü güncelemeleriyle gücüne güç katmış durumda.

Bu testimizde Leadtek'in fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen GTX260 Core 216'sı Leadtek GTX260 Extreme+ ekran kartını HD4870 ile karşılaştırıyor ve hız aşırtma ile GTX280'i geçip geçemeyeceğini inceliyoruz.


http://www.leadtek.com
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mehmetali.yildiz 10 yıl
ne alsak acep hergün + - bişey çıkarıyorlar :)
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laserion 10 yıl
Sayın Mesut Bey Yeni çıkan ve çıkacak olan Ekran kartlarının testlerinde güncel oyunlara da yer vermeniz mümkünmüdür. Örnek:COD5,Tomb Raider Underworld,Brother In Arms,Left4Dead gibi yeni oyunlar güncel oyunlarda olsa daha iyi olur düşüncesindeyim hep kartın güncel oyunlardaki performansınıda öğrenmiş oluruz.
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sedatss 10 yıl
Şu testleri gördükten sonra 4870'in hala kral bir kart olduğu anlaşılıyor.. 4870 sahibi olarak bir sonraki kartları beklemek mantıklı olacak kanımca..
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Nehalem 10 yıl
Firefox'un ve Opera'nın tarayıcılarında bu video izlenmiyor.Nedenini bilen arkadaşlar var mı acaba?
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Speed-Step 10 yıl
@nehalem

Merhaba,

Adobe Flash Player'ın son versiyonunu yüklerseniz sorun çözülecektir.
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Speed-Step 10 yıl
Merhaba,
Ürün yurtdışında stoklarda kalmadığı için eski fiyatlardan görünüyor. Şu anki yaklaşık satış fiyatı 315$ civarında. 550$'lık bir GTX260'a tabi ki fiyat performans ödülü verilmez :)
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konix 10 yıl

Orjinalden alıntı: Speed-Step

Merhaba,

Ürün yurtdışında stoklarda kalmadığı için eski fiyatlardan görünüyor. Şu anki yaklaşık satış fiyatı 315$ civarında. 550$'lık bir GTX260'a tabi ki fiyat performans ödülü verilmez :)


Demek yanlış kaynağa bakmışım. O zaman o fiyatta nereden alınabilir ??
Ayrıca Ben Zotac Gigabyte yada Evga markaların fiyatlarına bakmadım. Konumuz olan Leadtek GTX260 Extreme+'in fiyatına baktım. Bana o markaların fiyatlarını göstereceklerine Leadtek in o modelin fiyatını göstersinler ve kaynaklarınıda buraya yazsınlar sonra beni eleştirsinler.
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laserion 10 yıl
Bugün yazdığım ilk yorumdan sonra yazılan yorumlara bakıyorum ve Nvidia fanatiği değilim ATI fanatiği de değilim yapılan test pekte hakkını verir nitelikte değil çünkü bu senenin Fiyat/Performans kartı tabii ki ATI Yiğidi öldür hakkını yeme derler gerçektende öyle. Nvidia GTX260'ın neresi Fiyat/Performans hala anlamış değilim fahiş fiyat politikası nereye kadar sürer bilmem ama bu kafayla giderse Nvidia ancak nal toplar. ATI'n nallarını.
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eric13 10 yıl
bazı arkadaşlar abartmış sonçta ekstrem versiyonuna bile kafa tutmuş stock 512 mb lı 4870 bazı oyunlarda artık o kadar ek shader ve doku biriminden sonra artı ocla herhalde geçecek atide oc fark etmiyor diyenler donanimhaberin testine bir göz atsınlar ayrıca 1 gb lık bellek çok fark ediyor artık özellikle grid fallout 3 ve far cry da bu açık şekilde görüldü yüksek çözünürlük ve yüksek aa da performansa direkt etkisi var annadtechin incelmesi var isteyenlere gösterebilirim



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kokomoko 10 yıl
OC li 4870 i de teste soksaydınız o zaman belli olurdu bazı arkadaşlar tokatlamış filan diyorda OC li halleri de olsaydı o zaman daha doğru olurdu kanaatindeyim.. baz modeli tokatlaması gayet normal Oc li 4870 i de koysanıza teste o zaman F/P varmı görelim...
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max975 10 yıl
güzel sonuçlar 280 e o kadar para vermeye değmez nvidia kendi kendini baltalalıyor
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strafor 10 yıl
Bence karşılaştırma hiç objektif değil. Hem bellek büyüklükleri farklı kartlar kullanılmış, hem de OC miktarları eşdeğer tutulmamış. Allah'dan CPU'lar aynı :)
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Speed-Step 10 yıl
Merhaba,
Arkadaşlar testte standart hızlarında GTX260 Core 216 ekran kartı yer alıyor. Sanırım gözünüzden kaçtı.
Bu testte; standart Core 216 ile standart GTX260 arasındaki farkları, bu kartların standart hızlarındaki HD4870 ile olan farklarını, extreme+'ın standart hızlarındaki Core 216 ile olan farklarını ve hız aşırtma kabiliyetini görebilirsiniz.
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Nevfel 10 yıl
Test sonuçlarından anlaşıldığı üzere hd4870 için kullanılan kart 512 mb. Gtx260'lar yüksek çözünürlük ve fsaa aktif olduğunda fazla bellek avantajına sahip oluyorlar. Yapılan testlerin min. 1680*1050 olduğu düşünülürse durumun vehamiyeti anlaşılabilir.
Bu açıdan testte 1 gb hd4870 kullanılması gerçekçi bir karşılaştırma açısından daha iyi olurdu.
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diciotto 10 yıl

Orjinalden alıntı: Nevfel

Test sonuçlarından anlaşıldığı üzere hd4870 için kullanılan kart 512 mb. Gtx260'lar yüksek çözünürlük ve fsaa aktif olduğunda fazla bellek avantajına sahip oluyorlar. Yapılan testlerin min. 1680*1050 olduğu düşünülürse durumun vehamiyeti anlaşılabilir.

Bu açıdan testte 1 gb hd4870 kullanılması gerçekçi bir karşılaştırma açısından daha iyi olurdu.




Güzel bir noktaya değinmişsiniz bir de kartların oc durumları her testte eşit olmalı mesala biri max %20 oc olabiliyorsa diğeri max %30 olouyorsa %20 oc oldukları değerler de testte verilmeli.Yüksek oc olabilen kartın verileri de max oc sonuçlar diye de eklenmeli
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RCox 10 yıl

Orjinalden alıntı: Nevfel

Test sonuçlarından anlaşıldığı üzere hd4870 için kullanılan kart 512 mb. Gtx260'lar yüksek çözünürlük ve fsaa aktif olduğunda fazla bellek avantajına sahip oluyorlar. Yapılan testlerin min. 1680*1050 olduğu düşünülürse durumun vehamiyeti anlaşılabilir.

Bu açıdan testte 1 gb hd4870 kullanılması gerçekçi bir karşılaştırma açısından daha iyi olurdu.




Ben dikkat etmemiştim, testte neden 1GB 4870 kullanılmamış acaba ?
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burak74 10 yıl
İngilizce konuşcam diye neden bu kadar kasarsın kendini?Rahat ol , yabancı yok herkes biliyo o terimleri, o markaları....
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iktyas 10 yıl

Orjinalden alıntı: burak74

İngilizce konuşcam diye neden bu kadar kasarsın kendini?Rahat ol , yabancı yok herkes biliyo o terimleri, o markaları....

ingilizce konuşan kım paşam onu anlayamadım
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