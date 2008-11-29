Leadtek GTX260 Extreme+ video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
nVidia, GTX260 Core 216 ve yeni nesil sürücüleriyle HD4870'i sarsmaya geliyor.
nVidia, AMD'nin (ATI) HD4000 serisi kartlarıyla estirdiği rüzgarda GTX200 serisi ayakta tutabilmek için sürücü ve donanım güncellemesi bazında bir çok yenilik yapıyor.
Shader sayıları arttırılarak GPU'su güçlendirilmiş GTX260 Core 216, bu çalışmaların bir ürünü. HD4870 karşısında zayıflayan GTX260'ı yeniden diriltme çalışması olan GTX260 Core 216, yeni sürücü güncelemeleriyle gücüne güç katmış durumda.
Bu testimizde Leadtek'in fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen GTX260 Core 216'sı Leadtek GTX260 Extreme+ ekran kartını HD4870 ile karşılaştırıyor ve hız aşırtma ile GTX280'i geçip geçemeyeceğini inceliyoruz.
http://www.leadtek.com Paylaş Tweetle
Merhaba,
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Ürün yurtdışında stoklarda kalmadığı için eski fiyatlardan görünüyor. Şu anki yaklaşık satış fiyatı 315$ civarında. 550$'lık bir GTX260'a tabi ki fiyat performans ödülü verilmez :)
Demek yanlış kaynağa bakmışım. O zaman o fiyatta nereden alınabilir ??
Ayrıca Ben Zotac Gigabyte yada Evga markaların fiyatlarına bakmadım. Konumuz olan Leadtek GTX260 Extreme+'in fiyatına baktım. Bana o markaların fiyatlarını göstereceklerine Leadtek in o modelin fiyatını göstersinler ve kaynaklarınıda buraya yazsınlar sonra beni eleştirsinler.
Arkadaşlar testte standart hızlarında GTX260 Core 216 ekran kartı yer alıyor. Sanırım gözünüzden kaçtı.
Bu testte; standart Core 216 ile standart GTX260 arasındaki farkları, bu kartların standart hızlarındaki HD4870 ile olan farklarını, extreme+'ın standart hızlarındaki Core 216 ile olan farklarını ve hız aşırtma kabiliyetini görebilirsiniz.
Bu açıdan testte 1 gb hd4870 kullanılması gerçekçi bir karşılaştırma açısından daha iyi olurdu.
Güzel bir noktaya değinmişsiniz bir de kartların oc durumları her testte eşit olmalı mesala biri max %20 oc olabiliyorsa diğeri max %30 olouyorsa %20 oc oldukları değerler de testte verilmeli.Yüksek oc olabilen kartın verileri de max oc sonuçlar diye de eklenmeli
Ben dikkat etmemiştim, testte neden 1GB 4870 kullanılmamış acaba ?
ingilizce konuşan kım paşam onu anlayamadım