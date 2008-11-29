Leadtek GTX260 Extreme+ video inceleme

nVidia, GTX260 Core 216 ve yeni nesil sürücüleriyle HD4870'i sarsmaya geliyor.

nVidia, AMD'nin (ATI) HD4000 serisi kartlarıyla estirdiği rüzgarda GTX200 serisi ayakta tutabilmek için sürücü ve donanım güncellemesi bazında bir çok yenilik yapıyor.

Shader sayıları arttırılarak GPU'su güçlendirilmiş GTX260 Core 216, bu çalışmaların bir ürünü. HD4870 karşısında zayıflayan GTX260'ı yeniden diriltme çalışması olan GTX260 Core 216, yeni sürücü güncelemeleriyle gücüne güç katmış durumda.

Bu testimizde Leadtek'in fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen GTX260 Core 216'sı Leadtek GTX260 Extreme+ ekran kartını HD4870 ile karşılaştırıyor ve hız aşırtma ile GTX280'i geçip geçemeyeceğini inceliyoruz.

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