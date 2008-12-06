Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Led aydınlatmalı 20.000 saat ömürlü ilk HD projeksiyon anons edildi

Oyun ve ev sineması dünyası için çığır açacak bir gelişme gerçekleşmek üzere.
11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,7b
1
13
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bildiğiniz gibi normalde 100" yani 254 cm ekran olarak kullanılması tavsiye edilen projeksiyonlar halen en iyi fiyat/boyut oranına sahipler. Yalnız bu projeksiyon sistemlerinin en büyük eksiği pahalı ve göreceli kısa ömürlü lambaları. Normalde 2000-4000 saat arası ömürleri olan lambaların ortalama fiyatı Türkiye'de 500 ytl'den başlıyor. Tabii fiyatlar böyle olunca bu gibi cihazlarda gerek oyun, gerek tv izlemek lüks olarak görülmekte.

Ancak LED (Light Emiting Diots) yani Işık Yayan Diyotlar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bu problem yakın zamanda tamamen tarihin sayfaları arasına gömülmek üzere. Çünkü şimdiye kadar üretilbildikleri aydınlatma miktarının düşük olması nedeniyle sadece cep projeksiyonlarında kullanılabilen LED aydınlatmalar ilk defa HD LED ve yeterli aydınlatmaya sahip olduğu belirtilen projeksiyon Delta ve Led üretici firması Luminus tarafından üretildi ve hatta çeşitli fuarlarda sergilendi.

Led aydınlatmalı 20.000 saat ömürlü ilk HD projeksiyon anons edildi
Tam Boyutta Gör

Halbuki bu teknoloji uzun zamandır mevcut ve Samsung'un 72" yani 182 ekrana varan boyutlardaki televizyonlarında aydınlatma aracı yani LED kullanılmaktaydı. LED aydınlatma sayesinde bir anda ömrün 20.000 saatlere varması bekleniyor. LED doğası gereği çok ısınmadığından çokda sessiz bir çalışma ortamı sunması muhtamel. Başka güzel yanı ise az enerji harcaması ve az yer kaplaması. Tamamen kapalı bir sistem olması da toz gibi hem problem yapan hem de arada sırada filtre temizlemeye yol açan bakımları ortadan kaldırıyor. LED'in renk aralığının daha geniş olmasıda daha gerçeğe yakın renkler verilmesini sağlıyor. Bu yaklaşık olarak %50 daha fazla renk sayısı anlamına gelmekte.

Fiyatı, model numarası ve çıkış tarihi hakkında halen bilgi bulunmayan cihaz belkide hiç hayata geçmesede Optoma ve Vivitek firmaları bu teknolojiyi firmadan alıp kullanabilirler. 2009 başında çıkması beklenen cihazlar 500-1000 Lümen aralığında ev kullanıcıları için olacağı tahmin ediliyor. Aşağıda göreceğiniz fuarda ise DLP'nin hızı sayesinde her göz için 60 kare verebilmesiyle DLP-3D ve cep LED-DLP projeksiyonları gösteriliyor.

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
34sem 9 yıl
Led televizyonlar pek de pahalı değil. İleride ben 80 ekran civarı almayı düşünüyorum. Bu arada ünlü mağazalardaki kampanyalardan yakalarsanız uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Hacc'a veya Umre'ye giden kişiler ile de kampanyadanda ucuza alabilirasiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
hs200 modeli 720p destekliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marduk 9 yıl

DH Misafiri
hs200 modeli 720p destekliyor

Arkadaslar bildigim kadariyla 800x600 destekliyor. Internetten baktigim sitelerde hep bu yonde aciklamalar var. Aciklarsaniz sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erglter 9 yıl
hs200 modeli 720p destekliyor bu arada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
ledse harika olur led bence evlerede yakında girer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
masasuyu 10 yıl
Arkadaşlar Lg'nin sh101 20.000 saat ömür varsaydığı Led Projeksiyon hakkında bilgisi olan var mı? Bir de bu makinede en ilginç özellik 100 ansilümen olması..Bu tür konuları bilmeyen biri olarak yardımlarınızı bekliyorum..

Alacağım projeksiyon ps3 de günde en az 5 saat kullanılacak.

Yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum..

istanbulbilisim.com.tr/...

buda satış linki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
natcenk 11 yıl
Sayın "polatyy" ve "gun" kardeşlerim, değerli bilgileriniz için sağolun. Bu dediklerinizi ilk defa duyuyorum. Bu dedikleriniz inşallah hayatımıza enyakın zamanda girerde, bizde teknolojinin nimetlerinden bir nebze daha yararlanmış oluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 11 yıl
Evet zaten bilim adamları LED'ler ile belli dalga boylarında ışık üreterek bitkileri güneşsiz ortamda yetiştirmenin çok ucuz olacağını dile getiriyorlar.
Zira sadece bitkinin işine yarayacak ışık üretilecek vede LED sayesinde çok az enerji tüketilecek. Böylece yer altı tarlaları yapılabilir hatta neler neler yapılabilir. Yaşasın led'ler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 11 yıl
projeksiyonların bu ömür problemleri yüzünden hiç almayı düşünmedim ama bu satışa çıkarsa kesin alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERIM 11 yıl
Baska bir konu nedeniyle bir süredir araştımakta olduğum LED'ler yakın gelecekte evlerimizdeki tüm aydınlatma dahil,ışık gereken her yere girecekler. Ortalama lamba ömürleri 50.000 saat ,ısınmıyor ve az enerji harcıyorlar. ve güneş ışığına yakın özellikler taşıması nedeniyle, seralardan ev aydınlatmalarına tv lerden projeksiyonlara kadar her yere girmek üzereler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10650 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
projektör
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Zotac GTX260 AMP2! video inceleme 11 yıl Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim