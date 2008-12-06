Led aydınlatmalı 20.000 saat ömürlü ilk HD projeksiyon anons edildi

Bildiğiniz gibi normalde 100" yani 254 cm ekran olarak kullanılması tavsiye edilen projeksiyonlar halen en iyi fiyat/boyut oranına sahipler. Yalnız bu projeksiyon sistemlerinin en büyük eksiği pahalı ve göreceli kısa ömürlü lambaları. Normalde 2000-4000 saat arası ömürleri olan lambaların ortalama fiyatı Türkiye'de 500 ytl'den başlıyor. Tabii fiyatlar böyle olunca bu gibi cihazlarda gerek oyun, gerek tv izlemek lüks olarak görülmekte.

Ancak LED (Light Emiting Diots) yani Işık Yayan Diyotlar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bu problem yakın zamanda tamamen tarihin sayfaları arasına gömülmek üzere. Çünkü şimdiye kadar üretilbildikleri aydınlatma miktarının düşük olması nedeniyle sadece cep projeksiyonlarında kullanılabilen LED aydınlatmalar ilk defa HD LED ve yeterli aydınlatmaya sahip olduğu belirtilen projeksiyon Delta ve Led üretici firması Luminus tarafından üretildi ve hatta çeşitli fuarlarda sergilendi.

Tam Boyutta Gör

Halbuki bu teknoloji uzun zamandır mevcut ve Samsung'un 72" yani 182 ekrana varan boyutlardaki televizyonlarında aydınlatma aracı yani LED kullanılmaktaydı. LED aydınlatma sayesinde bir anda ömrün 20.000 saatlere varması bekleniyor. LED doğası gereği çok ısınmadığından çokda sessiz bir çalışma ortamı sunması muhtamel. Başka güzel yanı ise az enerji harcaması ve az yer kaplaması. Tamamen kapalı bir sistem olması da toz gibi hem problem yapan hem de arada sırada filtre temizlemeye yol açan bakımları ortadan kaldırıyor. LED'in renk aralığının daha geniş olmasıda daha gerçeğe yakın renkler verilmesini sağlıyor. Bu yaklaşık olarak %50 daha fazla renk sayısı anlamına gelmekte.

Fiyatı, model numarası ve çıkış tarihi hakkında halen bilgi bulunmayan cihaz belkide hiç hayata geçmesede Optoma ve Vivitek firmaları bu teknolojiyi firmadan alıp kullanabilirler. 2009 başında çıkması beklenen cihazlar 500-1000 Lümen aralığında ev kullanıcıları için olacağı tahmin ediliyor. Aşağıda göreceğiniz fuarda ise DLP'nin hızı sayesinde her göz için 60 kare verebilmesiyle DLP-3D ve cep LED-DLP projeksiyonları gösteriliyor.

PCWorld (Led Projeksiyon hakkında güzel bir yazı)

IFA 2008 DLP standı (Yeni DLP teknolojileri hakkında çalışan video örnekleri)