Left 4 Dead 2 İnceleme Videosu

Zombi istilası devam ediyor. Hayatta kalmak için birlikte savaşmak zorundasınız.

Platform: PC ve Xbox 360

Hayatta kalmak için önünüze çıkan herşeyi yok etmek zorundasınız. Koca bir şehir, yüzlerce zombi ve o şehirden kurtulmak için sırt sırta vermek zorunda olan 4 kişi. Silahlarınızı hazırlayın çünkü Left 4 Dead, 2. oyunuyla bizlerle.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: AMD 64 3200+ veya Intel Pentium® 4 3.0GHz veya daha iyisi

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)

Ekran Kartı: Shader 2.0 destekli 128 MB nVidia® GeForce™ 6600 / ATI® Radeon™ X800 veya daha iyisi.

Boş Alan: 7.5 GB disk alanı

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