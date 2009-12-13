Left 4 Dead 2 İnceleme Videosu

Haber Editörü
Zombi istilası devam ediyor. Hayatta kalmak için birlikte savaşmak zorundasınız.
Platform: PC ve Xbox 360
Hayatta kalmak için önünüze çıkan herşeyi yok etmek zorundasınız. Koca bir şehir, yüzlerce zombi ve o şehirden kurtulmak için sırt sırta vermek zorunda olan 4 kişi. Silahlarınızı hazırlayın çünkü Left 4 Dead, 2. oyunuyla bizlerle.
Minimum Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: AMD 64 3200+ veya Intel Pentium® 4 3.0GHz veya daha iyisi
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı: Shader 2.0 destekli 128 MB nVidia® GeForce™ 6600 / ATI® Radeon™ X800 veya daha iyisi.
Boş Alan: 7.5 GB disk alanı
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Oyunu beleş indirenler gamepad inizin tuşlarının üzerindeki yazılar silinsin inş.
ahaha valla hocam kusura bakma ya
altıntıyla cevaplarsanız sevinirim