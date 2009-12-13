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Left 4 Dead 2 İnceleme Videosu

9 yıl
306,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Zombi istilası devam ediyor. Hayatta kalmak için birlikte savaşmak zorundasınız.

Platform: PC ve Xbox 360

Hayatta kalmak için önünüze çıkan herşeyi yok etmek zorundasınız. Koca bir şehir, yüzlerce zombi ve o şehirden kurtulmak için sırt sırta vermek zorunda olan 4 kişi. Silahlarınızı hazırlayın çünkü Left 4 Dead, 2. oyunuyla bizlerle.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: AMD 64 3200+ veya Intel Pentium® 4 3.0GHz veya daha iyisi
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı: Shader 2.0 destekli 128 MB nVidia® GeForce™ 6600 / ATI® Radeon™ X800 veya daha iyisi.
Boş Alan: 7.5 GB disk alanı


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hi Guy 5 yıl
1 ay önce paraylan aldım beleş oldu

Oyunu beleş indirenler gamepad inizin tuşlarının üzerindeki yazılar silinsin inş.

1 Yanıt Yanıtla
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4EvaMaSTeR 5 yıl Hi Guy
Hi Guy

1 ay önce paraylan aldım beleş oldu

Oyunu beleş indirenler gamepad inizin tuşlarının üzerindeki yazılar silinsin inş.



ahaha
valla hocam kusura bakma ya
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senersongur 5 yıl
Bu zombi oyunları da baydı artık. Yeni birşeyler bulsalar iyi olur.
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EzoBride 5 yıl
Oyun beleş olunca konu açığa çıktı
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Fx_57,5 5 yıl
malum oyunu bende indirdim multi de oynarken yazı yazmayı beceremedim oyun esnasında? hangi tışa basıp yazı yazmaya başlıyoruz arkadaşlar?

altıntıyla cevaplarsanız sevinirim
2 Yanıt Yanıtla
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BSC Misafiri 5 yıl
Muhteşem oyun vallahi oynayın inceleme yapılalı çok olmuştur tariha bakmadım ama favori oyunum olunca bsc l4d2 yazdım videoya bakmadık daha ama bakacağım şimdi:D
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TipsizSap 6 yıl
ilki gerçekten harika.ama ikincisi bu kadar değil.ve bir gibi çok zevkli değil.
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TipsizSap 6 yıl
oynarken kendimi kaptırdığım 2 oyundan biri
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BSC Misafiri 7 yıl
oyunu ben steam dan indireceğim
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nagamasa123 7 yıl
oyun güzel
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DH Misafiri 8 yıl
oyuna girdikten 110dk 20dk sonra oyundan atılıtorum çok sinir oluyorum
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DH Misafiri 8 yıl
win7 de çalışır mı?
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