Lenovo 45W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh Powerbank modelini satışa sunacak

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Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo, her ne kadar akıllı telefon pazarında savaşı kaybetse de, dizüstü bilgisayarlarıyla ayakta durmayı başarmıştı. Şirket ThinkPad serisini genişletmeye devam ederken şimdi de Powerbank modelleri üretmeye başladı.

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BMW teknolojileri kullanıldı

Lenovo, minimalist bir tasarım ve hızlı şarj desteği ile 10.000 mAh taşınabilir şar aletini tanıttı. Powerbank iki adet USB A tipi, bir adet de USB C tipi bağlantı noktasına sahip. Buna ek olarak, portlar aynı anda çalışabildiği için, teknik olarak kullanıcı bir seferde üç cihazı şarj edebilecek. PD, QC, Apple 2.4A, PE, AFC, FCP şarj standartlarını destekleyen cihaz 45W hızlı şarj özelliği de sunuyor.

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Lenovo'nun açıklamalarına göre istikrar ve yüksek enerji dayanıklılığı sağlayan bu Powerbank modelini geliştirmek için BMW'nin akü teknolojisi kullanılmış. Şirket cihazı çok yakın bir tarihte kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunacak ancak Powerbank'in fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmış değil.

https://www.gizchina.com/2020/01/02/lenovo-power-bank-for-thinkpad-aficionados/

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